Низка військових, завдяки яким 4 роки тому встояла Україна, зараз сидить у СІЗО, - полковник Рюмшин

Екскомандир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин у роковини повномасштабного вторгнення РФ нагадав про військових, які зараз перебувають у СІЗО та гауптвахтах.

"Сьогодні ми прочитаємо та почуємо багато слів про мужність, єдність, потужність і незламність з уст державних діячів. І в той же час, за їхніми вказівками, багато військових безпідставно, по сфабрикованим звинуваченням, піддаються кримінальному переслідуванню, сидять по СІЗО та гауптвахтам, під заставами та домашнім арештом, бо в якійсь період часу стали невигідними, або просто козлами відпущення.

Бо так політично доцільно! А чотири роки тому, завдяки деяким з тих людей, Україна встояла в перші найстрашніші дні. Честь і повага Вам всім, відомим і невідомим героям цієї війни!" - наголосив він.

