УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7078 відвідувачів онлайн
Новини Справа проти полковника Рюмшина
8 446 17

Низка військових, завдяки яким 4 роки тому встояла Україна, зараз сидить у СІЗО, - полковник Рюмшин

Рюмшин нагадав про військових, які сидять у СІЗО

Екскомандир 155-ї бригади Дмитро Рюмшин у роковини повномасштабного вторгнення РФ нагадав про військових, які зараз перебувають у СІЗО та гауптвахтах.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Сьогодні ми прочитаємо та почуємо багато слів про мужність, єдність, потужність і незламність з уст державних діячів. І в той же час, за їхніми вказівками, багато військових безпідставно, по сфабрикованим звинуваченням, піддаються кримінальному переслідуванню, сидять по СІЗО та гауптвахтам, під заставами та домашнім арештом, бо в якійсь період часу стали невигідними, або просто козлами відпущення.

Бо так політично доцільно! А чотири роки тому, завдяки деяким з тих людей, Україна встояла в перші найстрашніші дні. Честь і повага Вам всім, відомим і невідомим героям цієї війни!" - наголосив він.

Читайте: Слідство проти Рюмшина будує справу на підроблених документах, - адвокат Йосипов. ФОТО

Ситуація у 155 бригаді та справа проти її командира полковника Рюмшина

  • Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.
  • За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.
  • Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.
  • У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.
  • Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.
  • 2 січня 2025 рокустало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.
  • Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".
  • 5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.
  • Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.
  • 20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ. А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.
  • 6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.
  • 11 червня суд залишив Рюмшина під вартою до 20 липня та заставу зменшив до 27 млн грн.
  • 4 вересня Печерський райсуд Києва зменшив розмір застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина з 22,7 до 14,9 млн грн.
  • 11 вересня суд зменшив заставу до 10 млн грн, залишивши Рюмшина під вартою.
  • 24 листопада розмір застави зменшили до 8 млн грн.
  • 10 грудня Новомиколаївський райсуд Запорізької області зменшив суму застави для екскомандира 155-ї бригади Дмитра Рюмшина із 8 млн до 908 тис. грн.

Читайте також: Екскомандира 155-ї бригади Рюмшина звільнено з під варти під заставу. ФОТО

Рюмшин нагадав про військових, які сидять у СІЗО

Автор: 

СІЗО (746) Рюмшин Дмитро (46)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Зате зрадники на кшталт друга дитинства паяца, вані баканова на свободі! Та й по самому зеленському плаче буцигарня!
показати весь коментар
24.02.2026 13:52 Відповісти
+20
Кабміндічів, з бакановим і наумовим та шефірами і шурмою, зеленський не посадив до тюрми (портновські судді та прокурорські з адвокатськими чудять), а Захисників України, єрмак мабуть, йому наказав в Омані садити їх, от він зі страху за свою шкурку, і гадить в Україні на посаді!!?!?!
показати весь коментар
24.02.2026 13:51 Відповісти
+14
Зелена мишпуха боїться тільки ЗСУ. Більше нікого.
Для всіх інших є гіпнотичний Єдиний Марафон і зелені інтернетботи.
показати весь коментар
24.02.2026 13:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що з 153 ою, хто знає? В 24 наче її з нуля створили, а зараз ніде про неї нема.
показати весь коментар
24.02.2026 13:49 Відповісти
Маски зірвані - вірити нікому

геть мафію Ермак -чернишов , шурми , трухіна , цукерман-галущенко , міндіч-Могилевічей , шефірів -зеленського
показати весь коментар
24.02.2026 14:11 Відповісти
зе-паскудь кинув Україну в прірву, немає більшого ворога за зе-мерзоту
показати весь коментар
24.02.2026 14:23 Відповісти
Кабміндічів, з бакановим і наумовим та шефірами і шурмою, зеленський не посадив до тюрми (портновські судді та прокурорські з адвокатськими чудять), а Захисників України, єрмак мабуть, йому наказав в Омані садити їх, от він зі страху за свою шкурку, і гадить в Україні на посаді!!?!?!
показати весь коментар
24.02.2026 13:51 Відповісти
Зате зрадники на кшталт друга дитинства паяца, вані баканова на свободі! Та й по самому зеленському плаче буцигарня!
показати весь коментар
24.02.2026 13:52 Відповісти
Зелена мишпуха боїться тільки ЗСУ. Більше нікого.
Для всіх інших є гіпнотичний Єдиний Марафон і зелені інтернетботи.
показати весь коментар
24.02.2026 13:53 Відповісти
Зеленський і дЄрмак , в першу чергу , повинні сидіти в СІЗО ,
без права на дострокове звільнення !!
Це вони і путлер винні в цій страшенній війні !!
показати весь коментар
24.02.2026 13:57 Відповісти
А скільки ще посадять тих, які в 22-му році врятували Україну, потім 3 роки гнили в окопах, а потім пішли в сзч. Скажіть мені, невже це виглядає справедливо?
показати весь коментар
24.02.2026 14:02 Відповісти
Полковник Рюмшин,полковник Червінський,ппк Дудін,який спас Харків-герої,яких гундосий посадив за решітку.
А питає,коли в ЄС,чому ми не в НАТО?
Та запустивши його туди,захоче і їх полковників садити,тому Захід обережно подалі від цієї особи.
показати весь коментар
24.02.2026 14:05 Відповісти
ясний перець, бо гундосий зе!боневтік зібрався на вибори.
не зрозуміло, нафіга військових чіпати?
на наступний день, після відміни військового стану, зе!поцу піхвець!!!!
а надалі, всім тиловим крисам, після демобілізації та повернення микол, василів, романів до своїх хат.
особлива увага буде приділена тцк.
показати весь коментар
24.02.2026 14:07 Відповісти
Зєля без спИну працює з 2019го і "каналізації білих пОльт" типу мосейчучок та розкручених ютубпралень типу хАроших радіоНВ т.і. з прихожанами її відбілюють, підтруюючи нестабільний зєлін лохторат..
показати весь коментар
24.02.2026 14:19 Відповісти
Тисячі патріотов в тюрьмах сідят!
А, стоп, то ж при "кривавому баризі" було.
показати весь коментар
24.02.2026 15:05 Відповісти
А шило в мішку не втаїш
показати весь коментар
24.02.2026 15:29 Відповісти
Амністію зелений паяц міг би зробити, якщо немає тяжких злочинів.
показати весь коментар
24.02.2026 16:57 Відповісти
Ну так вони ж були серед тих притомних українців які поламали плани ЗЕблазня здати ***** всю Україну про що було домовлено на "стрєлці" в Омані!
показати весь коментар
24.02.2026 21:34 Відповісти
 
 