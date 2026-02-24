Ряд военных, благодаря которым 4 года назад устояла Украина, сейчас сидит в СИЗО, - полковник Рюмшин

Экс-командир 155-й бригады Дмитрий Рюмшин в годовщину полномасштабного вторжения РФ напомнил о военных, которые сейчас находятся в СИЗО и гауптвахтах.

"Сегодня мы прочитаем и услышим много слов о мужестве, единстве, мощи и несокрушимости из уст государственных деятелей. И в то же время, по их указаниям, многие военные безосновательно, по сфабрикованным обвинениям, подвергаются уголовному преследованию, сидят в СИЗО и на гауптвахтах, под залогами и домашним арестом, потому что в какой-то период времени стали невыгодными или просто козлами отпущения.

Потому что так политически целесообразно! А четыре года назад, благодаря некоторым из этих людей, Украина устояла в первые самые страшные дни. Честь и уважение Вам всем, известным и неизвестным героям этой войны!" - подчеркнул он.

