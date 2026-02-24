РУС
7 649 17

Ряд военных, благодаря которым 4 года назад устояла Украина, сейчас сидит в СИЗО, - полковник Рюмшин

Экс-командир 155-й бригады Дмитрий Рюмшин в годовщину полномасштабного вторжения РФ напомнил о военных, которые сейчас находятся в СИЗО и гауптвахтах.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Что известно?

"Сегодня мы прочитаем и услышим много слов о мужестве, единстве, мощи и несокрушимости из уст государственных деятелей. И в то же время, по их указаниям, многие военные безосновательно, по сфабрикованным обвинениям, подвергаются уголовному преследованию, сидят в СИЗО и на гауптвахтах, под залогами и домашним арестом, потому что в какой-то период времени стали невыгодными или просто козлами отпущения.

Потому что так политически целесообразно! А четыре года назад, благодаря некоторым из этих людей, Украина устояла в первые самые страшные дни. Честь и уважение Вам всем, известным и неизвестным героям этой войны!" - подчеркнул он.

Ситуация в 155 бригаде и дело против ее командира полковника Рюмшина

  • Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.
  • По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно покинули 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.
  • Бутусов провел длительное расследование, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.
  • В октябре 155-я бригада выехала на учения во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.
  • Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности, ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры. Кроме того, все 120-мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.
  • 2 января 2025 года стало известно, что ГБР начало расследование по факту массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Киевская" стала объектом расследования в Украине.
  • Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего относительно 155-й ОМБр "Анна Киевская".
  • 5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.
  • Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого обходится стране.
  • 20 января 2025 года экс-командир 155-й бригады Рюмшин был задержан СБУ. А 22 января Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.
  • 6 февраля Киевский апелляционный суд оставил Рюмшина под стражей. Суд отказался отпускать его под поруки, зато уменьшил сумму залога с 90 до 50 миллионов гривен.
  • 11 июня суд оставил Рюмшина под стражей до 20 июля и уменьшил залог до 27 млн грн.
  • 4 сентября Печерский райсуд Киева уменьшил размер залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 22,7 до 14,9 млн грн.
  • 11 сентября суд уменьшил залог до 10 млн грн, оставив Рюмшина под стражей.
  • 24 ноября размер залога уменьшили до 8 млн грн.
  • 10 декабря Новониколаевский райсуд Запорожской области уменьшил сумму залога для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина с 8 млн до 908 тыс. грн.

Автор: 

СИЗО (71) Рюмшин Дмитрий (44)
Топ комментарии
+22
Зате зрадники на кшталт друга дитинства паяца, вані баканова на свободі! Та й по самому зеленському плаче буцигарня!
24.02.2026 13:52 Ответить
+20
Кабміндічів, з бакановим і наумовим та шефірами і шурмою, зеленський не посадив до тюрми (портновські судді та прокурорські з адвокатськими чудять), а Захисників України, єрмак мабуть, йому наказав в Омані садити їх, от він зі страху за свою шкурку, і гадить в Україні на посаді!!?!?!
24.02.2026 13:51 Ответить
+14
Зелена мишпуха боїться тільки ЗСУ. Більше нікого.
Для всіх інших є гіпнотичний Єдиний Марафон і зелені інтернетботи.
24.02.2026 13:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що з 153 ою, хто знає? В 24 наче її з нуля створили, а зараз ніде про неї нема.
24.02.2026 13:49 Ответить
Маски зірвані - вірити нікому

геть мафію Ермак -чернишов , шурми , трухіна , цукерман-галущенко , міндіч-Могилевічей , шефірів -зеленського
24.02.2026 14:11 Ответить
зе-паскудь кинув Україну в прірву, немає більшого ворога за зе-мерзоту
24.02.2026 14:23 Ответить
Кабміндічів, з бакановим і наумовим та шефірами і шурмою, зеленський не посадив до тюрми (портновські судді та прокурорські з адвокатськими чудять), а Захисників України, єрмак мабуть, йому наказав в Омані садити їх, от він зі страху за свою шкурку, і гадить в Україні на посаді!!?!?!
24.02.2026 13:51 Ответить
Зате зрадники на кшталт друга дитинства паяца, вані баканова на свободі! Та й по самому зеленському плаче буцигарня!
24.02.2026 13:52 Ответить
Зелена мишпуха боїться тільки ЗСУ. Більше нікого.
Для всіх інших є гіпнотичний Єдиний Марафон і зелені інтернетботи.
24.02.2026 13:53 Ответить
Зеленський і дЄрмак , в першу чергу , повинні сидіти в СІЗО ,
без права на дострокове звільнення !!
Це вони і путлер винні в цій страшенній війні !!
24.02.2026 13:57 Ответить
А скільки ще посадять тих, які в 22-му році врятували Україну, потім 3 роки гнили в окопах, а потім пішли в сзч. Скажіть мені, невже це виглядає справедливо?
24.02.2026 14:02 Ответить
Полковник Рюмшин,полковник Червінський,ппк Дудін,який спас Харків-герої,яких гундосий посадив за решітку.
А питає,коли в ЄС,чому ми не в НАТО?
Та запустивши його туди,захоче і їх полковників садити,тому Захід обережно подалі від цієї особи.
24.02.2026 14:05 Ответить
ясний перець, бо гундосий зе!боневтік зібрався на вибори.
не зрозуміло, нафіга військових чіпати?
на наступний день, після відміни військового стану, зе!поцу піхвець!!!!
а надалі, всім тиловим крисам, після демобілізації та повернення микол, василів, романів до своїх хат.
особлива увага буде приділена тцк.
24.02.2026 14:07 Ответить
Зєля без спИну працює з 2019го і "каналізації білих пОльт" типу мосейчучок та розкручених ютубпралень типу хАроших радіоНВ т.і. з прихожанами її відбілюють, підтруюючи нестабільний зєлін лохторат..
24.02.2026 14:19 Ответить
Тисячі патріотов в тюрьмах сідят!
А, стоп, то ж при "кривавому баризі" було.
24.02.2026 15:05 Ответить
А шило в мішку не втаїш
24.02.2026 15:29 Ответить
Амністію зелений паяц міг би зробити, якщо немає тяжких злочинів.
24.02.2026 16:57 Ответить
Ну так вони ж були серед тих притомних українців які поламали плани ЗЕблазня здати ***** всю Україну про що було домовлено на "стрєлці" в Омані!
24.02.2026 21:34 Ответить
 
 