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Україна знає, що треба зробити, щоб переговори з РФ увінчалися успіхом, - Пєсков
Речник Путіна Дмитро Пєсков вважає, що Україна має "взяти на себе відповідальність" у переговорах з РФ.
Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На переговорному треку вже давно настав момент, як сказав Путін, коли хтось у Києві має взяти на себе відповідальність - це, по ідеї, має бути Зеленський - і зробити все, щоб переговори увінчалися успіхом. Вони чудово знають, що потрібно зробити", - зазначив речник російського диктатора.
За словами Пєскова, поки Україна цього не робить, "ситуація для неї погіршується день у день".
Що передувало?
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
- 17 лютого завершився перший день тристоронніх перемовин у Женеві.
- Спецпредставник Віткофф заявив про значний прогрес.
- 18 лютого відбувся другий день переговорів у Женеві.
- Секретер РНБО Рустем Умєров та голова російської делегації Володимир Мединський провели окрему зустріч після основного раунду тристоронніх перемовин у Женеві 18 лютого.
- У Білому домі заявили, що
на тристоронніх переговорах у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, помітний "значний прогрес" з обох сторін російсько-української війни.
- 26 лютого у швейцарській Женеві пройшов ще один раунд переговорів між Україною та США. Делегації предметно опрацювали документ щодо відновлення України.
Топ коментарі
+33 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар06.03.2026 11:11 Відповісти Посилання
+14 Михайло Иляш
показати весь коментар06.03.2026 11:15 Відповісти Посилання
+13 Виктор Шевченко
показати весь коментар06.03.2026 11:14 Відповісти Посилання
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Конечно знає. Заїбашити усіх москалів. Запустити на москву 3000 фламінго, які існують тільки хворої макітрі зеленського і 73% ********.
Цього телепня другим повісять
та чи потрібно це Найвеличнівшивому, який планує сцарювати справді один сРок, тобто довічно, бо рівень довіри до елітного брехунця й досі зашкалює серед дебілів..
Ещё раз, чтобы зафиксировать. Чтобы увидели все, кто считает, что дело в Зеленском, которому осталось "всего лишь подмахнуть Донбасс".
Прямым текстом, членораздельно. Главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказано следующее:
▪️«Гарантии, <...> в рамках которых Украина вступает в ЕС, <...> а на её территории будет размещён военный контингент [отдельных европейских стран], <...> мы [Россия] не то что не одобряли - мы их не видели».
То есть абсолютно ничего не изменилось: Россия как топила, так и продолжает топить любые попытки найти консенсус в переговорном процессе. И делает это открыто.
Мы ровно в той же точке, что и 19 ноября 2025, когда впервые всплыл "план Уиткоффа-Дмитриева".