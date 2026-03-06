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Новини переговори з РФ
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Україна знає, що треба зробити, щоб переговори з РФ увінчалися успіхом, - Пєсков

У Кремлі зробили заяву про переговори з Україною

Речник Путіна Дмитро Пєсков вважає, що Україна має "взяти на себе відповідальність" у переговорах з РФ.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На переговорному треку вже давно настав момент, як сказав Путін, коли хтось у Києві має взяти на себе відповідальність - це, по ідеї, має бути Зеленський - і зробити все, щоб переговори увінчалися успіхом. Вони чудово знають, що потрібно зробити", - зазначив речник російського диктатора.

За словами Пєскова, поки Україна цього не робить, "ситуація для неї погіршується день у день".

Читайте: 67% росіян виступає за початок мирних переговорів з Україною, - опитування "Левада-Центру"

Що передувало?

Читайте: Наразі не можемо підтвердити, що тристоронні переговори пройдуть в ОАЕ, - Зеленський

Автор: 

Пєсков Дмитро (1869) росія (70404) переговори з Росією (1615)
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Топ коментарі
+33
Авжеж Україна знає. Потрібно зробити всіх рашистів хорошими. Бо тільки з хорошими рашистами можна домовитись
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06.03.2026 11:11 Відповісти
+14
Звичайно знає - знищити Москву там щоб "масквічі" бігли в Сибір ховатись від обстрілів
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06.03.2026 11:15 Відповісти
+13
Та пішов ти кобилі під хвіст в тріщину.Україна знає, ********* повинен вийти з території України,включаючи Крим,сплатити репарації,передати всіх злочинців до міжнародного кримінального суду Крапка!
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06.03.2026 11:14 Відповісти
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Шоб переговори увінчались успіхом Україні потрібно здатись - так - піськов?
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06.03.2026 11:09 Відповісти
Оманський ЗЕблан повин виконати неофіцйну угоду.
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06.03.2026 12:24 Відповісти
Авжеж Україна знає. Потрібно зробити всіх рашистів хорошими. Бо тільки з хорошими рашистами можна домовитись
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06.03.2026 11:11 Відповісти
Ти вже записався в штурмову,чи тільки потужні лозунги?С тебе вийде гарний командир,бійців набереш серед таких же диванних вояк .
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06.03.2026 12:26 Відповісти
Та пішов ти кобилі під хвіст в тріщину.Україна знає, ********* повинен вийти з території України,включаючи Крим,сплатити репарації,передати всіх злочинців до міжнародного кримінального суду Крапка!
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06.03.2026 11:14 Відповісти
Звісно знаєм ... пішов НХ.
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06.03.2026 11:15 Відповісти
Звичайно знає - знищити Москву там щоб "масквічі" бігли в Сибір ховатись від обстрілів
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06.03.2026 11:15 Відповісти
аддайте мине дамбас

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06.03.2026 11:22 Відповісти
Звісно знає. Федоров озвучив. 50 тис. кацапських трупаків на місяць.
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06.03.2026 11:23 Відповісти
Перезрілий статево недооратор Х-уйла, Україна що, має просякнути духом "Анкоріджа"? Україна попереджала і твого Х-уйла і Рудого Борова, нічого про Україу без України.
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06.03.2026 11:26 Відповісти
Звісно ми чудово знаємо, що треба зробити - замочити ботоксну гниду прямо в його чемодані !!!
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06.03.2026 11:27 Відповісти
Росія знає, що треба зробити, щоб переговори з Україною увінчалися успіхом - вийти з окупованих українських теріторій
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06.03.2026 11:28 Відповісти
Украина знает, что нужно сделать, чтобы переговоры с РФ увенчались успехом, - Песков Источник: https://censor.net/ru/n3603867
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Конечно знає. Заїбашити усіх москалів. Запустити на москву 3000 фламінго, які існують тільки хворої макітрі зеленського і 73% ********.
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06.03.2026 11:31 Відповісти
вбити, розчленувати ломами і розкидати собакам рештки путіна.
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06.03.2026 11:32 Відповісти
Украина и так делает всё что надо, уничтожает кацапню в производственных масштабах на фронте и долбит ракетами и беспилотниками по всем болотам, это и нужно делать только с увеличением.
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06.03.2026 11:38 Відповісти
Звісно знаємо
Цього телепня другим повісять
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06.03.2026 11:38 Відповісти
Непрозоро натякнув, що з путіним має бути те, що з хаменеї.
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06.03.2026 11:39 Відповісти
Вбити *****.
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06.03.2026 11:51 Відповісти
І всю його свору
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06.03.2026 11:52 Відповісти
Українці знають що робити, а кацапам- покинути нашу землю
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06.03.2026 11:53 Відповісти
Так і піськов знає ,що якщо прицілитись по бункеру бункерного з точністю ,як по аятоллі , та натиснути кнопку, то ті ,хто залишаться, руки й ноги одне-одному переламають, поки будуть бігти щоб підписасти капітуляцію.
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06.03.2026 11:53 Відповісти
Голобородько вже раз підписав формулу "Штайнмаєра" в Парижі у 2019 році, які примусили його розмінувати Чонгар і Азовське море, відвести війська і знищити ракетіні програми. Чим це закінчилося? А, був результат - нарешті воно заглянуло в очі пуйла і втопило Україну разом з ним в крові.
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06.03.2026 11:57 Відповісти
Це він про необхідність вбивства Путіна?
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06.03.2026 12:04 Відповісти
З коментарів видно скільки в нас є диванних ура-патріотів ,правда ніхто з них не хоче мобілізуватись і "виганяти кацапів з окупованих територій " як кажуть у відомій приказці -"киздіти - це не мішки носити ".
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06.03.2026 12:10 Відповісти
Методично, системно руйнувати НПЗ та знищувати деградантів на ЛБЗ. Дякуємо, що нагадав.
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06.03.2026 12:14 Відповісти
має здатися? так це ж вже було!
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06.03.2026 12:53 Відповісти
Пєсков про Іран: Це не наша війна. Її може зупинити той, хто почав. Джерело: https://censor.net/ua/v3603891- РАШИСТСЬКИЙ ПЕС.ЗУПИНЯЙ ВІЙНУ В УКРАЇНІ, КОТРУ ТИ ПОЧАВ, І ВИВОДЬ, ПРОКЛЯТИЙ СЛУГА АНТИХРИСТА,СВОЇХ ГОЛОВОРІЗІВ ІЗ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
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06.03.2026 12:56 Відповісти
звісно, Україна знає що робити, це - винести усе військове, енергетичне, логістичне (особливо тоненькі прогнилі ниточки залізниці нА та за Уралом - там одразу усе посиплеться) по тилах Московії..
та чи потрібно це Найвеличнівшивому, який планує сцарювати справді один сРок, тобто довічно, бо рівень довіри до елітного брехунця й досі зашкалює серед дебілів..
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06.03.2026 13:07 Відповісти
Уї@ати фламінгами по кремлю
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06.03.2026 13:15 Відповісти
Так знаємо - треба вбивати ще більше росіян і раздовбати промисловість РФ.
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06.03.2026 13:23 Відповісти
Московія знає що треба зробити щоб наступив мир.
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06.03.2026 13:33 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/20095 Быть Или:
Ещё раз, чтобы зафиксировать. Чтобы увидели все, кто считает, что дело в Зеленском, которому осталось "всего лишь подмахнуть Донбасс".
Прямым текстом, членораздельно. Главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказано следующее:
▪️«Гарантии, <...> в рамках которых Украина вступает в ЕС, <...> а на её территории будет размещён военный контингент [отдельных европейских стран], <...> мы [Россия] не то что не одобряли - мы их не видели».
То есть абсолютно ничего не изменилось: Россия как топила, так и продолжает топить любые попытки найти консенсус в переговорном процессе. И делает это открыто.
Мы ровно в той же точке, что и 19 ноября 2025, когда впервые всплыл "план Уиткоффа-Дмитриева".
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06.03.2026 13:38 Відповісти
 
 