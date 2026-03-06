Україна знає, що треба зробити, щоб переговори з РФ увінчалися успіхом, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков вважає, що Україна має "взяти на себе відповідальність" у переговорах з РФ.

Про це він заявив у коментарі російським пропагандистам, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На переговорному треку вже давно настав момент, як сказав Путін, коли хтось у Києві має взяти на себе відповідальність - це, по ідеї, має бути Зеленський - і зробити все, щоб переговори увінчалися успіхом. Вони чудово знають, що потрібно зробити", - зазначив речник російського диктатора.

За словами Пєскова, поки Україна цього не робить, "ситуація для неї погіршується день у день".

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Що передувало?

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