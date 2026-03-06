Украина знает, что нужно сделать, чтобы переговоры с РФ увенчались успехом, - Песков
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что Украина должна "взять на себя ответственность" в переговорах с РФ.
Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность - это, по идее, должен быть Зеленский - и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом. Они прекрасно знают, что нужно сделать", - отметил пресс-секретарь российского диктатора.
По словам Пескова, пока Украина этого не делает, "ситуация для нее ухудшается день ото дня".
Что предшествовало?
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
- 17 февраля завершился первый день трехсторонних переговоров в Женеве.
- Спецпредставитель Виткофф заявил о значительном прогрессе.
- 18 февраля состоялся второй день переговоров в Женеве.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров и глава российской делегации Владимир Мединский провели отдельную встречу после основного раунда трехсторонних переговоров в Женеве 18 февраля.
- В Белом доме заявили, что
на трехсторонних переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля, заметен "значительный прогресс" с обеих сторон российско-украинской войны.
- 26 февраля в швейцарской Женеве прошел еще один раунд переговоров между Украиной и США. Делегации предметно проработали документ по восстановлению Украины.
