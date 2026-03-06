Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что Украина должна "взять на себя ответственность" в переговорах с РФ.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность - это, по идее, должен быть Зеленский - и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом. Они прекрасно знают, что нужно сделать", - отметил пресс-секретарь российского диктатора.

По словам Пескова, пока Украина этого не делает, "ситуация для нее ухудшается день ото дня".

Читайте: 67% россиян выступает за начало мирных переговоров с Украиной, - опрос "Левада-Центра"

Что предшествовало?

Читайте: Пока не можем подтвердить, что трехсторонние переговоры пройдут в ОАЭ, - Зеленский