РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9170 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
1 518 15

Украина знает, что нужно сделать, чтобы переговоры с РФ увенчались успехом, - Песков

В Кремле сделали заявление о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что Украина должна "взять на себя ответственность" в переговорах с РФ.

Об этом он заявил в комментарии российским пропагандистам, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"На переговорном треке уже давно наступил момент, как сказал Путин, когда кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность - это, по идее, должен быть Зеленский - и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом. Они прекрасно знают, что нужно сделать", - отметил пресс-секретарь российского диктатора.

По словам Пескова, пока Украина этого не делает, "ситуация для нее ухудшается день ото дня".

Читайте: 67% россиян выступает за начало мирных переговоров с Украиной, - опрос "Левада-Центра"

Что предшествовало?

Читайте: Пока не можем подтвердить, что трехсторонние переговоры пройдут в ОАЭ, - Зеленский

Автор: 

Песков Дмитрий (622) россия (22370) переговоры с Россией (1111)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Авжеж Україна знає. Потрібно зробити всіх рашистів хорошими. Бо тільки з хорошими рашистами можна домовитись
показать весь комментарий
06.03.2026 11:11 Ответить
+5
Звісно знаєм ... пішов НХ.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:15 Ответить
+3
Звичайно знає - знищити Москву там щоб "масквічі" бігли в Сибір ховатись від обстрілів
показать весь комментарий
06.03.2026 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шоб переговори увінчались успіхом Україні потрібно здатись - так - піськов?
показать весь комментарий
06.03.2026 11:09 Ответить
Авжеж Україна знає. Потрібно зробити всіх рашистів хорошими. Бо тільки з хорошими рашистами можна домовитись
показать весь комментарий
06.03.2026 11:11 Ответить
Та пішов ти кобилі під хвіст в тріщину.Україна знає, ********* повинен вийти з території України,включаючи Крим,сплатити репарації,передати всіх злочинців до міжнародного кримінального суду Крапка!
показать весь комментарий
06.03.2026 11:14 Ответить
Звісно знаєм ... пішов НХ.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:15 Ответить
Звичайно знає - знищити Москву там щоб "масквічі" бігли в Сибір ховатись від обстрілів
показать весь комментарий
06.03.2026 11:15 Ответить
аддайте мине дамбас

показать весь комментарий
06.03.2026 11:22 Ответить
Звісно знає. Федоров озвучив. 50 тис. кацапських трупаків на місяць.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:23 Ответить
Перезрілий статево недооратор Х-уйла, Україна що, має просякнути духом "Анкоріджа"? Україна попереджала і твого Х-уйла і Рудого Борова, нічого про Україу без України.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:26 Ответить
Оманського гаднона давно вже проинформували і той погодився,але не пішло за планом
показать весь комментарий
06.03.2026 11:27 Ответить
шнурку)(уйла Пятачок #618041 сам )(уйло про це повідомив?
ПНХ.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:31 Ответить
Звісно ми чудово знаємо, що треба зробити - замочити ботоксну гниду прямо в його чемодані !!!
показать весь комментарий
06.03.2026 11:27 Ответить
Росія знає, що треба зробити, щоб переговори з Україною увінчалися успіхом - вийти з окупованих українських теріторій
показать весь комментарий
06.03.2026 11:28 Ответить
Украина знает, что нужно сделать, чтобы переговоры с РФ увенчались успехом, - Песков Источник: https://censor.net/ru/n3603867
============
Конечно знає. Заїбашити усіх москалів. Запустити на москву 3000 фламінго, які існують тільки хворої макітрі зеленського і 73% ********.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:31 Ответить
вбити, розчленувати ломами і розкидати собакам рештки путіна.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:32 Ответить
Украина и так делает всё что надо, уничтожает кацапню в производственных масштабах на фронте и долбит ракетами и беспилотниками по всем болотам, это и нужно делать только с увеличением.
показать весь комментарий
06.03.2026 11:38 Ответить
 
 