Ощадбанк тимчасово зупинив електронні сервіси через підозру DDoS-атаки

"Ощадбанк" тимчасово призупинив електронні сервіси.

Про це повідомила пресслужба банку, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні, 09 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.

Триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

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