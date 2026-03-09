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Новини банки
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Ощадбанк тимчасово зупинив електронні сервіси через підозру DDoS-атаки

Ощадбанк призупинив електронні сервіси: в чому причина?

"Ощадбанк" тимчасово призупинив електронні сервіси.

Про це повідомила пресслужба банку, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Сьогодні, 09 березня, близько 10-ї години ранку спрацювали протоколи безпеки Ощадного банку через підозру у здійсненні DDoS- атаки. Через це сервери банку були тимчасово відключені.

Триває технічна перевірка всіх систем. Протягом найближчої години всі електронні послуги мають бути відновлені в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Ощадбанк призупинив електронні сервіси: в чому причина?

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Що передувало?

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Автор: 

Ощадбанк (809) DDOS-атака (40)
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09.03.2026 12:30 Відповісти
Жаби користь приносять - якби не жаби вас комарі би випили до суха .
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09.03.2026 12:33 Відповісти
це не жаба ,а черепашка
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09.03.2026 12:44 Відповісти
Ні, я просив намалювати Crazy Frog finance hacker with Orban haircut. А за спиною у нього ймовірно геймерське крісло.
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09.03.2026 13:59 Відповісти
у мене працює
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09.03.2026 12:43 Відповісти
Теперь я уверен на все сто, что через банк крали бабло, а сейчас подчищают инфу.
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09.03.2026 15:58 Відповісти
 
 