Іран атакував балістичними ракетами міста на півдні Ізраїлю: понад 100 постраждалих

У суботу, 21 березня, Іран атакував балістичними ракетами два міста на півдні Ізраїлю - Арад та Дімона, де розташовано ядерний об'єкт. Десятки людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Times of Israel.

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Наслідки атаки

Згідно з останніми даними, кількість постраждалих внаслідок удару іранської балістичної ракети по місту Арад, зросла до 71. З них 10 у важкому статі.

Зруйновано та пошкоджено будинки.

У місті Дімона відомо про понад 30 постраждалих, серед них 12-річний хлопчик.

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Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

іранські атаки вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару з виробництва скрапленого природного газу, що призвело до втрати річного доходу приблизно на $20 млрд та поставило під загрозу поставки до Європи та Азії.

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