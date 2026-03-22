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Іран атакував балістичними ракетами міста на півдні Ізраїлю: понад 100 постраждалих
У суботу, 21 березня, Іран атакував балістичними ракетами два міста на півдні Ізраїлю - Арад та Дімона, де розташовано ядерний об'єкт. Десятки людей зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Times of Israel.
Наслідки атаки
Згідно з останніми даними, кількість постраждалих внаслідок удару іранської балістичної ракети по місту Арад, зросла до 71. З них 10 у важкому статі.
Зруйновано та пошкоджено будинки.
У місті Дімона відомо про понад 30 постраждалих, серед них 12-річний хлопчик.
Операція США та Ізраїлю проти Ірану
Вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- іранські атаки вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару з виробництва скрапленого природного газу, що призвело до втрати річного доходу приблизно на $20 млрд та поставило під загрозу поставки до Європи та Азії.
Топ коментарі
+16 Light light
показати весь коментар22.03.2026 00:46 Відповісти Посилання
+12 Обліковий Запис #597212
показати весь коментар22.03.2026 00:46 Відповісти Посилання
+8 Деніс Войцеховський
показати весь коментар22.03.2026 05:49 Відповісти Посилання
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