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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Іран атакував балістичними ракетами міста на півдні Ізраїлю: понад 100 постраждалих

Іран випустив десятки балістичних ракет по південних містах

У суботу, 21 березня, Іран атакував балістичними ракетами два міста на півдні Ізраїлю - Арад та Дімона, де розташовано ядерний об'єкт. Десятки людей зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Times of Israel.

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Наслідки атаки

Згідно з останніми даними, кількість постраждалих внаслідок удару іранської балістичної ракети по місту Арад, зросла до 71. З них 10 у важкому статі.

Зруйновано та пошкоджено будинки.

У місті Дімона відомо про понад 30 постраждалих, серед них 12-річний хлопчик.

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Операція США та Ізраїлю проти Ірану 

Вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • іранські атаки вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару з виробництва скрапленого природного газу, що призвело до втрати річного доходу приблизно на $20 млрд та поставило під загрозу поставки до Європи та Азії.

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Автор: 

Ізраїль (1996) Іран (3560) атака (1709)
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Топ коментарі
+16
Так нарцис вже ж знищив іран, звідки ракети
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22.03.2026 00:46 Відповісти
+12
Кажуть , в Ізраїлі , такі речі заборонено оприлюднювати - залізний купол з дірками , але про це не можна розповідати
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22.03.2026 00:46 Відповісти
+8
"Залізний купол" не призначений для збивання балістики.
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22.03.2026 05:49 Відповісти

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