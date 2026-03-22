Иран атаковал баллистическими ракетами города на юге Израиля: более 100 пострадавших
В субботу, 21 марта, Иран нанес ракетный удар по двум городам на юге Израиля - Араду и Димоне, где находится ядерный объект. Десятки человек получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наThe Times of Israel.
Последствия атаки
Согласно последним данным, число пострадавших в результате удара иранской баллистической ракеты по городу Арад возросло до 71. Из них 10 находятся в тяжелом состоянии.
Разрушены и повреждены дома.
В городе Димона известно о более чем 30 пострадавших, среди них 12-летний мальчик.
Операция США и Израиля против Ирана
Утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа, что привело к потере годового дохода примерно на $20 млрд и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию.
ізраільська ПРО сама крута і вот.
.
Саме с такого вираза й починаються "народні" байки про чупокапру , конотопських відм й іншу чортовщину .
А так ... "залізний купол" є найдешевша зброя по знищенню тисяч ракет домашньої збірки з зарядом в кілька кило . Сбивати БПЛА їми теж можно, але Цахаль шукає інші засоби . Мабуть тому звернувся до ЗСУ . Бо дрони камікадзе дуже дуже перспективна розробка .
А для балістики є "Arrow" й він більш ефективний за "Патріот" . Саме тому "Бундесфер" його закупає.
Офіційна позиція: Ізраїль дотримується політики «ядерного невизнання», офіційно не підтверджуючи, але й не спростовуючи наявність зброї.Оцінки експертів: Ізраїль вважається шостою за кількістю ядерних боєголовок державою світу, а за деякими даними, розробляє ядерну зброю на підприємстві в Дімоні (Негев) з 1958 року
.
Історія: Повідомляється, що ядерні боєзаряди власної розробки з'явилися у країни наприкінці 1960-х - початку 1970-х років.Міжнародний контроль: Ізраїль не підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і відмовляється відкривати свої ядерні об'єкти для інспекцій МАГАТЕ.
По друге, говорять, що вони не з нуля робили. США і своїх міркувань дозволили їм придбати запаси Північної Африки. Щоб бабуїнам не досталось. І щоб ті не продали його куди не треба.
До кінця 1980-х ПАР виготовила 6 ядерних зарядів гарматного типу на основі високозбагаченого урану. Сьомий пристрій був у процесі виготовлення на момент закриття програми.
Після завершення ядерної програми у 1989 році збагачений уран не був вивезений з країни, а залишився під суворим національним та міжнародним контролем.
Ось основні факти про долю цього матеріалу: У 1991 році ПАР приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як без'ядерна держава. МАГАТЕ підтвердило повне знищення арсеналу.
Місце зберігання: Весь запас високозбагаченого урану (ВЗУ), вилучений із розібраних ядерних зарядів, було переплавлено в злитки та поміщено на зберігання до дослідницького центру https://en.wikipedia.org/wiki/Pelindaba Пеліндаба (Pelindaba) неподалік Преторії.
Міжнародний контроль: З 1991 року, після приєднання ПАР до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), ці запаси перебувають під постійним наглядом та регулярними інспекціями https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc36-1015_en.pdf МАГАТЕ.
Мирне використання: Частину запасів ВЗУ було використано для виробництва медичних ізотопів на реакторі SAFARI-1, який є одним із найбільших світових постачальників https://issafrica.org/iss-today/why-is-pretoria-so-jealously-guarding-it-fissile-material молібдену-99.
Конверсія на низькозбагачений уран (НЗУ): У 2009 році за підтримки США реактор SAFARI-1 був переведений з використання ВЗУ на НЗУ, який неможливо використати для створення зброї.
Залишки: Станом на сьогодні в сховищах Пеліндаби залишається за різними оцінками близько 220 кг високозбагаченого урану. ПАР принципово відмовляється передавати ці запаси іншим країнам або змішувати їх до стану НЗУ, розглядаючи їх як стратегічний національний ресурс.
Ізраїлю ніхто і ніколи не передавав збагачений уран. Будь які байки про ізраїльску ядерку розповсюджують самі ізраїльтяни з метою залякування суідніх країн.
Просто Ізраїль не патякає на кожному кроці про свої здобутки, особливо військові. Україна теж почала вчитися тримати рота закритим.
Маю великий досвід знущання з людей віруючих і конспірологів. Твій варіант ідентичний тим хто не вірить в польоти астронавтів на Місяць. Коли повезе і попадеться особо упоротий можна зловити багато задоволення гвалтуючи його мозок. Але результат завжди один. Через 15-30 кроків (залежить від знань, тупості і соціопатії організму) приходимо разом до того що злітати насправді було легше і дешевше ніж сфабрикувати. Абсолютно ідентичний випадок.
Й Єгипта - жодного вренску не було . Це було типове більшовицьке пограбування . США , рашка й насьор були ініціаторам .
Сказати чого хотів?
Це абсолютно удар по громадянам . У попередньому літку ці вурдалаги йще спробували робити вигляд, що атакують щось військове або промислове . Ефект -- 0 руйнації .
А по житлу бити в рази вигіднійше . Завжди знайдеться стара конструкція . В тому числі й бомбосховище часів війни за незалежність . Саме в такий об"єкт й влучили 28 лютого ,коли було 9 загиблих .
Зара військові звітують у ксір, що успішно атакували військовий об"єкт , але в звіті не буде , що жоден військовий навіть подряпину не отримав ...
Відео - https://x.com/manniefabian/status/2035451978940035242