Новости
Иран атаковал баллистическими ракетами города на юге Израиля: более 100 пострадавших

Иран выпустил десятки баллистических ракет по южным городам

В субботу, 21 марта, Иран нанес ракетный удар по двум городам на юге Израиля - Араду и Димоне, где находится ядерный объект. Десятки человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наThe Times of Israel.

Последствия атаки

Согласно последним данным, число пострадавших в результате удара иранской баллистической ракеты по городу Арад возросло до 71. Из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

Разрушены и повреждены дома.

В городе Димона известно о более чем 30 пострадавших, среди них 12-летний мальчик.

Операция США и Израиля против Ирана 

Утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа, что привело к потере годового дохода примерно на $20 млрд и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию.

Топ комментарии
Так нарцис вже ж знищив іран, звідки ракети
22.03.2026 00:46 Ответить
Кажуть , в Ізраїлі , такі речі заборонено оприлюднювати - залізний купол з дірками , але про це не можна розповідати
22.03.2026 00:46 Ответить
"Залізний купол" не призначений для збивання балістики.
22.03.2026 05:49 Ответить
проти балістики немає дома
ізраільська ПРО сама крута і вот.

22.03.2026 00:45 Ответить
22.03.2026 00:46 Ответить
22.03.2026 05:49 Ответить
"Кажуть"
Саме с такого вираза й починаються "народні" байки про чупокапру , конотопських відм й іншу чортовщину .
А так ... "залізний купол" є найдешевша зброя по знищенню тисяч ракет домашньої збірки з зарядом в кілька кило . Сбивати БПЛА їми теж можно, але Цахаль шукає інші засоби . Мабуть тому звернувся до ЗСУ . Бо дрони камікадзе дуже дуже перспективна розробка .

А для балістики є "Arrow" й він більш ефективний за "Патріот" . Саме тому "Бундесфер" його закупає.
22.03.2026 08:25 Ответить
22.03.2026 00:46 Ответить
Це ті "нещасні" 10 процентів вцілілих ракет летять, бо Пентагон хвалився що 90 процентів їх знищив і "все чудово" 🤔
22.03.2026 00:54 Ответить
Хахли, у вас немає карт. Дивіться як воюють білі люди з голден куполом і повним домінуванням в повітрі противника.
22.03.2026 00:51 Ответить
Юдофобе . Ти таким виразом повністю вподобляєшься вурдалагам московитам . Вони теж так стрибають від захвату коли бачать україньскі зруйнованні будинки .
22.03.2026 08:29 Ответить
удар по ядерному об'єкту є ядерним ударом. відповідь може бути аналогічною, тобто ядерною.
22.03.2026 01:14 Ответить
Не може. У Ізраїля немає ядерної зброї. Те що колись Голда Мейер заявила, що "вони можуть знайти якщо знадобиться" ніщо інше як хуцпа (брехня, блеф) який досі нічим не підтверджений офіційно.Тільки для того щоб налагодити збагачення урану необхідно витратити на виробничі потужності на старті близько 600 мільярдів доларів. Ізраїль ніколи таких витрат не робив. Навіть якщо б всі 9,6 мільйонів єврейського населення Ізраїлю продали свої никри та інші частина тіла трансплантологам грошей не вистачило б...
22.03.2026 01:50 Ответить
Ключові факти про ядерну програму Ізраїлю:

Офіційна позиція: Ізраїль дотримується політики «ядерного невизнання», офіційно не підтверджуючи, але й не спростовуючи наявність зброї.Оцінки експертів: Ізраїль вважається шостою за кількістю ядерних боєголовок державою світу, а за деякими даними, розробляє ядерну зброю на підприємстві в Дімоні (Негев) з 1958 року

Історія: Повідомляється, що ядерні боєзаряди власної розробки з'явилися у країни наприкінці 1960-х - початку 1970-х років.Міжнародний контроль: Ізраїль не підписав Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) і відмовляється відкривати свої ядерні об'єкти для інспекцій МАГАТЕ.
22.03.2026 02:20 Ответить
Ага. МАГАТЕ - "вони шукають те чого нема щоб довести що того не існує..." (Митець). Шукайте гроші витрачені на ядерну програму. Це вам не якась мідна копійка за лацканом. Мільярди, які ніколи не були витрачені...
22.03.2026 02:49 Ответить
По перше разів в 5-10 менше, якщо на ******* гроші, і не із бюджету Пентагону.
По друге, говорять, що вони не з нуля робили. США і своїх міркувань дозволили їм придбати запаси Північної Африки. Щоб бабуїнам не досталось. І щоб ті не продали його куди не треба.
22.03.2026 03:44 Ответить
Південно-Африканску Республіку підозрювали у таємній співпраці з Ізраїлем. Відомим є «Інцидент Вела» (1979 рік) - зафіксований супутником подвійний спалах в Індійському океані, який вважають імовірним спільним ядерним випробуванням.

До кінця 1980-х ПАР виготовила 6 ядерних зарядів гарматного типу на основі високозбагаченого урану. Сьомий пристрій був у процесі виготовлення на момент закриття програми.

Після завершення ядерної програми у 1989 році збагачений уран не був вивезений з країни, а залишився під суворим національним та міжнародним контролем.

Ось основні факти про долю цього матеріалу: У 1991 році ПАР приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) як без'ядерна держава. МАГАТЕ підтвердило повне знищення арсеналу.

Місце зберігання: Весь запас високозбагаченого урану (ВЗУ), вилучений із розібраних ядерних зарядів, було переплавлено в злитки та поміщено на зберігання до дослідницького центру https://en.wikipedia.org/wiki/Pelindaba Пеліндаба (Pelindaba) неподалік Преторії.

Міжнародний контроль: З 1991 року, після приєднання ПАР до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), ці запаси перебувають під постійним наглядом та регулярними інспекціями https://www.iaea.org/sites/default/files/gc/gc36-1015_en.pdf МАГАТЕ.

Мирне використання: Частину запасів ВЗУ було використано для виробництва медичних ізотопів на реакторі SAFARI-1, який є одним із найбільших світових постачальників https://issafrica.org/iss-today/why-is-pretoria-so-jealously-guarding-it-fissile-material молібдену-99.

Конверсія на низькозбагачений уран (НЗУ): У 2009 році за підтримки США реактор SAFARI-1 був переведений з використання ВЗУ на НЗУ, який неможливо використати для створення зброї.

Залишки: Станом на сьогодні в сховищах Пеліндаби залишається за різними оцінками близько 220 кг високозбагаченого урану. ПАР принципово відмовляється передавати ці запаси іншим країнам або змішувати їх до стану НЗУ, розглядаючи їх як стратегічний національний ресурс.

Ізраїлю ніхто і ніколи не передавав збагачений уран. Будь які байки про ізраїльску ядерку розповсюджують самі ізраїльтяни з метою залякування суідніх країн.
22.03.2026 05:10 Ответить
Ось це і є деза від Моссаду. Туман війни. Є багато свідчень що передавали. Продавали, міняли на трітій і електронні компоненти, які ніколи би ПАР не дістали. На обладнання і креслення.
22.03.2026 05:47 Ответить
Хочете вірити в "ядерний Ізраїль"? Вірте! Хто ж вам заважає. Хіба що якісь ядерні матеріали Ізраїль купував для досліджень, але це не ті матеріали і не в таких обємах які потрібні для створення ядерних боєголововк.
22.03.2026 06:41 Ответить
Декілька років тому налічувалося 90 боєголовок. Велика подяка французам і їхній допомозі у ядерній програмі.
Просто Ізраїль не патякає на кожному кроці про свої здобутки, особливо військові. Україна теж почала вчитися тримати рота закритим.
22.03.2026 07:39 Ответить
Я вірю тільки рідним і деяким друзям. І коли справи про щось несуттєве. Коли щось важливе - перевіряю. Більше нікому. Ні попам, екстрасенсам, гадалкам, політикам, алкоголікам, журналістам - ніколи нікому. Тільки особисто перевіреним фактам.
Маю великий досвід знущання з людей віруючих і конспірологів. Твій варіант ідентичний тим хто не вірить в польоти астронавтів на Місяць. Коли повезе і попадеться особо упоротий можна зловити багато задоволення гвалтуючи його мозок. Але результат завжди один. Через 15-30 кроків (залежить від знань, тупості і соціопатії організму) приходимо разом до того що злітати насправді було легше і дешевше ніж сфабрикувати. Абсолютно ідентичний випадок.
22.03.2026 08:20 Ответить
Ні США , а французи ... До 1973 року США займали нейтральну позицію . Тим більш , що в суецькому конфлікті Ізраїль підтримав властників й будівельників Суецького каналу : Франції й Британію . В цьому проекті (каналу) йще в 19 столітті були гроші половини французів й британців .
Й Єгипта - жодного вренску не було . Це було типове більшовицьке пограбування . США , рашка й насьор були ініціаторам .
22.03.2026 07:47 Ответить
Що загаліматья?
Сказати чого хотів?
22.03.2026 08:08 Ответить
Ні ... іранська балістика не спроможня пробивати серьозні будівельні конструкції . Навіть штатівска технологія вакуумних бомб с першого разу не пробила печеру з центрифугами .

Це абсолютно удар по громадянам . У попередньому літку ці вурдалаги йще спробували робити вигляд, що атакують щось військове або промислове . Ефект -- 0 руйнації .
А по житлу бити в рази вигіднійше . Завжди знайдеться стара конструкція . В тому числі й бомбосховище часів війни за незалежність . Саме в такий об"єкт й влучили 28 лютого ,коли було 9 загиблих .
Зара військові звітують у ксір, що успішно атакували військовий об"єкт , але в звіті не буде , що жоден військовий навіть подряпину не отримав ...
22.03.2026 08:36 Ответить
Фото з місця подій.

Відео - https://x.com/manniefabian/status/2035451978940035242
22.03.2026 01:48 Ответить
Купал всьо????
22.03.2026 01:59 Ответить
А він що, має такі самі ТТХ, як і Patriot?
22.03.2026 03:36 Ответить
А "купол" повинен збивати Балістику?
22.03.2026 07:59 Ответить
Чим дальше в ліс тим товстіші партизани, тобто війна тільки розгорається і це хріново
22.03.2026 02:23 Ответить
Тепер вже зрозуміло,що Іран зробив висновки з попередньої війни:дицентралізував командування,надав інструкції малим підрозділам,на випадок загибелі верховного командування,що й сталося.Таке відділення має пускову та список цілей,і довбе поки їх не знищать.Москалі мають вертикаль *****.Як і Впнесуела мала,як і Північна Корея.Вбивство ***** паралізувало б москалів,на деякий час,можливо.
22.03.2026 08:21 Ответить
 
 