Иран атаковал баллистическими ракетами города на юге Израиля: более 100 пострадавших

В субботу, 21 марта, Иран нанес ракетный удар по двум городам на юге Израиля - Араду и Димоне, где находится ядерный объект. Десятки человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наThe Times of Israel.

Последствия атаки

Согласно последним данным, число пострадавших в результате удара иранской баллистической ракеты по городу Арад возросло до 71. Из них 10 находятся в тяжелом состоянии.

Разрушены и повреждены дома.

В городе Димона известно о более чем 30 пострадавших, среди них 12-летний мальчик.

Операция США и Израиля против Ирана

Утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа, что привело к потере годового дохода примерно на $20 млрд и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию.

