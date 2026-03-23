Європа побоюється, що Трамп позбавить Україну підтримки за відмову ЄС допомогти США в Ірані, - Politico

Європейські лідери побоюються, що операція США в Ірані змусить Дональда Трампа покинути Україну.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Європейські уряди бояться, що лідер США може вжити заходів у відповідь проти європейських союзників за відмову від його прохань про допомогу на Близькому Сході, припинивши допомогу США Києву, кажуть джерела.

Намагаючись уникнути остаточного розриву трансатлантичних відносин, лідери сподіваються, що їхня пропозиція обмеженої підтримки його дій проти Тегерана буде достатньою, щоб переконати Трампа дотримуватися курсу в конфлікті з Росією.

Журналісти нагадали, що останнім днями Трамп не раз критикував європейських лідерів за те, що вони не допомагають йому розблокувати Ормузьку протоку. Також він прямо пов’язав продовження участі США в НАТО з конфліктом на Близькому Сході.

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США витрачають ракети

Європейські уряди стурбовані тим, що війна в Ірані витрачає ракети та боєприпаси ППО, необхідні Києву для захисту від Росії. розповіли чотири дипломати ЄС.

"Коли ви бачите, що Трамп зробив з Гренландією, як він за власним бажанням припинив обмін розвідувальною інформацією з Україною, завжди є ризик (що Трамп може припинити підтримку України з боку США. - ред.)", - каже співрозмовник.

Інший дипломат також вказав на ризик того, що Близький Схід відволікає увагу від України.

"Емірати запускають зенітні ракетні комплекси Patriot як цукерки, тоді як Україна відчайдушно їх потребує. Не можна допустити ситуації "або-або", коли у США вистачає ресурсів лише на один конфлікт, і вони кидають Україну напризволяще", - зазначив він.

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Боротьба за наслідками

Європейські лідери, зокрема президент Франції Макрон, прем'єр Великої Британії Стармер та генсек НАТО Рютте, активізують зусилля, щоб продемонструвати свою підтримку мети президента США щодо звільнення Ормузької протоки.

Так, Рютте хвалив зусилля Трампа та назвав знищення військового потенціалу Ірану США та Ізраїлем "дуже важливим", пов'язавши це з "європейською безпекою". Водночас Макрон у телефонних розмовах запевнив Трампа, що Франція допоможе очистити протоку, коли дозволять умови.

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Стармер був головним організатором заяви, підписаної сімома країнами ЄС та союзними країнами, в якій вони висловили свою "готовність внести свій вклад у відповідні зусилля щодо забезпечення безпечного проходу через протоку".

"Нам потрібно показати Трампу, що ми активно беремо участь у подіях на Близькому Сході. Це в наших інтересах, але також і в інтересах України", - сказав один із дипломатів.

За його словами, щодо Трампа "видимість має значення - іноді більше, ніж суть".

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Що передувало?

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