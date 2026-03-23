Европа опасается, что Трамп лишит Украину поддержки за отказ ЕС помочь США в Иране, - Politico

Европейские лидеры опасаются, что операция США в Иране заставит Дональда Трампа покинуть Украину.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Европейские правительства опасаются, что лидер США может принять ответные меры против европейских союзников за отказ от его просьб о помощи на Ближнем Востоке, прекратив помощь США Киеву, говорят источники.

Пытаясь избежать окончательного разрыва трансатлантических отношений, лидеры надеются, что их предложение об ограниченной поддержке его действий против Тегерана будет достаточным, чтобы убедить Трампа придерживаться курса в конфликте с Россией.

Журналисты напомнили, что в последние дни Трамп не раз критиковал европейских лидеров за то, что они не помогают ему разблокировать Ормузский пролив. Также он прямо связал продолжение участия США в НАТО с конфликтом на Ближнем Востоке.

США расходуют ракеты

Европейские правительства обеспокоены тем, что война в Иране расходует ракеты и боеприпасы ПВО, необходимые Киеву для защиты от России, рассказали четыре дипломата ЕС.

"Когда вы видите, что Трамп сделал с Гренландией, как он по собственному желанию прекратил обмен разведывательной информацией с Украиной, всегда есть риск (что Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США. - ред.)", — говорит собеседник.

Другой дипломат также указал на риск того, что Ближний Восток отвлекает внимание от Украины.

"Эмираты запускают зенитные ракетные комплексы Patriot как конфеты, тогда как Украина отчаянно в них нуждается. Нельзя допустить ситуации "или-или", когда у США хватает ресурсов только на один конфликт, и они бросают Украину на произвол судьбы", - отметил он.

Борьба за последствия

Европейские лидеры, в частности президент Франции Макрон, премьер Великобритании Стармер и генсек НАТО Рютте, активизируют усилия, чтобы продемонстрировать свою поддержку цели президента США по освобождению Ормузского пролива.

Так, Рютте похвалил усилия Трампа и назвал уничтожение военного потенциала Ирана США и Израилем "очень важным", связав это с "европейской безопасностью". В то же время Макрон в телефонных разговорах заверил Трампа, что Франция поможет очистить пролив, когда позволят условия.

Стармер был главным организатором заявления, подписанного семью странами ЕС и союзными странами, в котором они выразили свою "готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив".

"Нам нужно показать Трампу, что мы активно участвуем в событиях на Ближнем Востоке. Это в наших интересах, но также и в интересах Украины", - сказал один из дипломатов.

По его словам, в отношении Трампа "видимость имеет значение - иногда больше, чем суть".

Что предшествовало?

