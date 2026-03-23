РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9395 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана Помощь Европы странам Ближнего Востока
1 070 15

Европа опасается, что Трамп лишит Украину поддержки за отказ ЕС помочь США в Иране, - Politico

Трамп может отказаться от поддержки Украины: что говорят в ЕС?

Европейские лидеры опасаются, что операция США в Иране заставит Дональда Трампа покинуть Украину. 

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Европейские правительства опасаются, что лидер США может принять ответные меры против европейских союзников за отказ от его просьб о помощи на Ближнем Востоке, прекратив помощь США Киеву, говорят источники.

Пытаясь избежать окончательного разрыва трансатлантических отношений, лидеры надеются, что их предложение об ограниченной поддержке его действий против Тегерана будет достаточным, чтобы убедить Трампа придерживаться курса в конфликте с Россией.

Журналисты напомнили, что в последние дни Трамп не раз критиковал европейских лидеров за то, что они не помогают ему разблокировать Ормузский пролив. Также он прямо связал продолжение участия США в НАТО с конфликтом на Ближнем Востоке.

США расходуют ракеты

Европейские правительства обеспокоены тем, что война в Иране расходует ракеты и боеприпасы ПВО, необходимые Киеву для защиты от России, рассказали четыре дипломата ЕС.

"Когда вы видите, что Трамп сделал с Гренландией, как он по собственному желанию прекратил обмен разведывательной информацией с Украиной, всегда есть риск (что Трамп может прекратить поддержку Украины со стороны США. - ред.)", — говорит собеседник.

Другой дипломат также указал на риск того, что Ближний Восток отвлекает внимание от Украины.

"Эмираты запускают зенитные ракетные комплексы Patriot как конфеты, тогда как Украина отчаянно в них нуждается. Нельзя допустить ситуации "или-или", когда у США хватает ресурсов только на один конфликт, и они бросают Украину на произвол судьбы", - отметил он.

Борьба за последствия

Европейские лидеры, в частности президент Франции Макрон, премьер Великобритании Стармер и генсек НАТО Рютте, активизируют усилия, чтобы продемонстрировать свою поддержку цели президента США по освобождению Ормузского пролива.

Так, Рютте похвалил усилия Трампа и назвал уничтожение военного потенциала Ирана США и Израилем "очень важным", связав это с "европейской безопасностью". В то же время Макрон в телефонных разговорах заверил Трампа, что Франция поможет очистить пролив, когда позволят условия.

Стармер был главным организатором заявления, подписанного семью странами ЕС и союзными странами, в котором они выразили свою "готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив".

"Нам нужно показать Трампу, что мы активно участвуем в событиях на Ближнем Востоке. Это в наших интересах, но также и в интересах Украины", - сказал один из дипломатов.

По его словам, в отношении Трампа "видимость имеет значение - иногда больше, чем суть".

Что предшествовало?

Автор: 

Европа (2322) США (28921) Ближний Восток (152)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Європа одразу капітулює, їм не звикати.
показать весь комментарий
23.03.2026 11:32
+2
Те що європка ні на що не здатна без США -не новина.
показать весь комментарий
23.03.2026 11:16
+2
Нехай позбавляє, Україна вже не є така залежна від США як була кілька років тому на початку війни, це піде Україні на користь щоб не залежати від настрою політиків в різних країнах!
показать весь комментарий
23.03.2026 11:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергові новини "зі стелі".
показать весь комментарий
23.03.2026 11:15
з тєлєгі:

Військові США масово йдуть у СЗЧ, адже не хочуть гинути за Ізраїль і бути політичними пішаками Трампа. Тільки у березні кількість відмов зросла на 1000 %
показать весь комментарий
23.03.2026 11:16
Те що європка ні на що не здатна без США -не новина.
показать весь комментарий
23.03.2026 11:16 Ответить
З нього станеться - Європа це паперові тигри - я шоб їх не прикривав - вже давно була б хана
показать весь комментарий
23.03.2026 11:21
Вам треба за інше думати, коли ***** полізе до ЕС штати вмиють руки , а з тією системою голосування у вас коли без згоди1 країни ви неспроможні ухвалити рішення вам прийде кранти!
показать весь комментарий
23.03.2026 11:24
Європа одразу капітулює, їм не звикати.
показать весь комментарий
23.03.2026 11:32 Ответить
Нехай позбавляє, Україна вже не є така залежна від США як була кілька років тому на початку війни, це піде Україні на користь щоб не залежати від настрою політиків в різних країнах!
показать весь комментарий
23.03.2026 11:35 Ответить
За що Зеленський віддав надра України Трампу? за дружескає пахлопиваніє па плєчю?
показать весь комментарий
23.03.2026 11:38
він буде шантажувати відтепер європу, як захоче і чим захоче, ідиотизм - то така хвороба, в його стані невиліковна. як прутін шантажує всіх ядеркою, так і цей добавить свої нотки до загального пиз@еця. Україну він кине в будь-якому випадку. Від цього і треба відштовхуватись, плануючи свої дії...
показать весь комментарий
23.03.2026 11:48
Шановне панство ,чі побачили ви ,як зникнув голос китаю на шпальтах ,у час війни США з Іраном ? ...Заходу треба дякувати трампу за переміщщення акценту на Іран . У китая ,трамп відрізав хобот ,тому сі сьогодні не до всесвітньої гегомонії ...а ЄС повине допомагати Україні ще більше ,шоб потім не вивчати китайську ...
показать весь комментарий
23.03.2026 11:51
шось Європа багато боїться
показать весь комментарий
23.03.2026 11:59
Європа розкішна тому і боїться що все це може перетворитися на прах ...
показать весь комментарий
23.03.2026 12:01
Перестане вимагати від України капітуляції ? Який жах !
показать весь комментарий
23.03.2026 12:05
а що за допомога від трампа? хтось в курсі?

бо наскільки відомо, вже півтора року - ні цента допомоги сша. Виключно продаж зброї Європі.

Ми ж коли в супермаркеті купляємо воду, потім не дякуємо продавцям, що не дали нам померти від спраги і не називаємо це допомогою...
показать весь комментарий
23.03.2026 12:12
 
 