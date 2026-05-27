Рощиній у російському полоні зламали потиличну кістку, - Нацполіція

Російські окупанти під час утримання української журналістки Вікторії Рощиної у СІЗО №2 в Таганрозі завдали їй тяжких травм, зокрема зламали потиличну кістку.

Про це під час засідання ТСК щодо злочинів Російської Федерації проти медіа повідомив заступник начальника управління Головного слідчого управління Нацполіції Дмитро Шевчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут масової інформації.

Рощина зазнавала систематичного насилля

"Це ми виявили під час проведення відповідних судово-медичних експертиз", - зазначив Шевчук.

За його словами, Вікторія зазнавала з боку окупантів систематичного насильства через те, що вимагала нормальних умов утримання, зокрема нормальної їжі, а також відмовилася співати російський гімн.

Умови утримання

Її тримали в камері в камері №124 з антисанітарними умовами. Там не було гарячої води, на вживання їжі відводилося лише три хвилини, і за цей час треба було вже й помити посуд. Зранку і до відбою заборонялося сидіти або лежати.

"У разі порушення цих правил - побиття та інші прояви жорстокого поводження", - наголосив Шевчук.

Також він зауважив, що під час етапування журналістки до СІЗО міста Кізел (РФ) вона була в критичному стані й постійно потребувала медичної допомоги.

"Але попри це адміністрація установи продовжувала застосовувати фізичне та психічне насильство, а також утримання в умовах, небезпечних для життя", додав Шевчук.

Під час досудового розслідування українські правоохоронці встановили, що керівник СІЗО знав, що на території установи утримується журналістка в дуже важкому стані. За словами Шевчука, керівник СІЗО продовжив організовувати умови, які погіршили її становище.

За даними слідства, 19 вересня 2024 року, через тиждень після прибуття до СІЗО, Вікторія Рощина померла. Причиною стали безперервні знущання, яких вона зазнала в полоні.

