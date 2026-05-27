Рощиной в российском плену сломали затылочную кость, - Нацполиция

Российские оккупанты во время содержания украинской журналистки Виктории Рощиной в СИЗО № 2 в Таганроге нанесли ей тяжкие травмы, в частности сломали затылочную кость.

Об этом во время заседания ВСК по преступлениям Российской Федерации против СМИ сообщил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Дмитрий Шевчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт массовой информации.

Рощина подвергалась систематическому насилию

"Это мы выявили в ходе проведения соответствующих судебно-медицинских экспертиз", - отметил Шевчук.

По его словам, Виктория подвергалась со стороны оккупантов систематическому насилию из-за того, что требовала нормальных условий содержания, в частности нормальной еды, а также отказалась петь российский гимн.

Условия содержания

Ее держали в камере №124 с антисанитарными условиями. Там не было горячей воды, на прием пищи отводилось всего три минуты, и за это время нужно было еще и помыть посуду. С утра и до отбоя запрещалось сидеть или лежать.

"В случае нарушения этих правил — избиения и другие проявления жестокого обращения", - подчеркнул Шевчук.

Также он отметил, что во время этапирования журналистки в СИЗО города Кизел (РФ) она находилась в критическом состоянии и постоянно нуждалась в медицинской помощи.

"Но несмотря на это администрация учреждения продолжала применять физическое и психическое насилие, а также содержание в условиях, опасных для жизни", - добавил Шевчук.

В ходе досудебного расследования украинские правоохранители установили, что руководитель СИЗО знал, что на территории учреждения содержится журналистка в очень тяжелом состоянии. По словам Шевчука, руководитель СИЗО продолжал создавать условия, которые ухудшали ее положение.

По данным следствия, 19 сентября 2024 года, через неделю после прибытия в СИЗО, Виктория Рощина скончалась. Причиной стали непрерывные издевательства, которым она подвергалась в заключении.

