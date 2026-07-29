Смертельна ДТП на Караваєвих Дачах у Києві: суд розглядає продовження запобіжного заходу Плешивцеву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Шевченківському суду Києва розпочалося засідання щодо продовження запобіжного заходу Павлу Плешивцеву, який скоїв смертельну ДТП у Києві, на Караваєвих дачах.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
За її словами, підозрюваний в залі суду наразі не перебуває. Він разом з адвокатом Євгенієм Мельниченком присутні на засіданні в онлайн-режимі. Сам Плешивцев на даний час у лікарні, а його транспортування не дозволено лікарями.
Також у залі присутні батьки загиблого унаслідок ДТП хлопчика Гриші Глушича. Вони та інші присутні тримають у руках світлини дитини.
Адвокат підозрюваного просив суд, щоб процес відбувався у закритому режимі без присутності журналістів.
Втім суд відхилив клопотання адвоката та ухвалив рішення, що відсутні підстави для проведення закритого для ЗМІ засідання, то засідання буде з журналістами.
Прокурор Єфімов просить суд продовжити тримання Плешивцева під вартою без права внесення застави.
Оновлена інформація
Плешивцев вибачився перед рідними загиблих у ДТП. Він запевнив, що втратив свідомість, тому набрав таку шалену швидкість і більше нічого не памʼятає.
Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
- На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
- Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.
- Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
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