УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14502 відвідувача онлайн
Новини Смертельні ДТП
1 380 10

Смертельна ДТП на Караваєвих Дачах у Києві: суд розглядає продовження запобіжного заходу Плешивцеву. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Шевченківському суду Києва розпочалося засідання щодо продовження запобіжного заходу Павлу Плешивцеву, який скоїв смертельну ДТП у Києві, на Караваєвих дачах.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За її словами, підозрюваний в залі суду наразі не перебуває. Він разом з адвокатом Євгенієм Мельниченком присутні на засіданні в онлайн-режимі. Сам Плешивцев на даний час у лікарні, а його транспортування не дозволено лікарями.

Плешивцев

Також читайте: Батько загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія Глушича закликав ЮНІСЕФ захистити дітей на дорогах

Також у залі присутні батьки загиблого унаслідок ДТП хлопчика Гриші Глушича. Вони та інші присутні тримають у руках світлини дитини.

Гриша Глушич
Гриша Глушич
Гриша Глушич
Гриша Глушич

Адвокат підозрюваного просив суд, щоб процес відбувався у закритому режимі без присутності журналістів.

Втім суд відхилив клопотання адвоката та ухвалив рішення, що відсутні підстави для проведення закритого для ЗМІ засідання, то засідання буде з журналістами.

Прокурор Єфімов просить суд продовжити тримання Плешивцева під вартою без права внесення застави.

Оновлена інформація

Плешивцев вибачився перед рідними загиблих у ДТП. Він запевнив, що втратив свідомість, тому набрав таку шалену швидкість і більше нічого не памʼятає.

Також дивіться: Батьки загиблого у ДТП 12-річного Гріши Глушича зареєстрували петицію: Потрібні зміни, інакше діти гинутимуть. ВIДЕО

Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Дивіться: Ігнорував прохання зменшити швидкість, відволікаючись на телефон: пасажирка таксиста Плешивцева розповіла про його поведінку перед ДТП. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4641) Київ (16707) суд (8966) запобіжний захід (694)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
А справу судді-вбивці Тандира ви вже розглянули?
За що ви там свою зарплату отримуєте, дармоїди?
показати весь коментар
29.07.2026 11:54 Відповісти
+4
Навіть прізвище відповідає цій потворі.
показати весь коментар
29.07.2026 12:00 Відповісти
+4
судьям не до тандыра! они заочно кацапам срока раздают! это важнее до данное время. и с этим чертам такая же песня будет
показати весь коментар
29.07.2026 12:03 Відповісти

Завантаження...

 
 