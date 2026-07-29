Смертельное ДТП на Караваевых Дачах в Киеве: суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения в отношении Плешивцева. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Шевченковском суде Киева началось заседание по вопросу о продлении меры пресечения в отношении Павла Плешивцева, совершившего ДТП со смертельным исходом в Киеве, на Караваевых дачах.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, подозреваемый в зале суда сейчас не находится. Он вместе с адвокатом Евгением Мельниченко присутствует на заседании в онлайн-режиме. Сам Плешивцев в настоящее время находится в больнице, а его транспортировка не разрешена врачами.
Также в зале присутствуют родители погибшего в результате ДТП мальчика Гриши Глушича. Они и другие присутствующие держат в руках фотографии ребенка.
Адвокат подозреваемого просил суд провести процесс в закрытом режиме без присутствия журналистов.
Однако суд отклонил ходатайство адвоката и постановил, что оснований для проведения закрытого для СМИ заседания нет, поэтому заседание пройдет в присутствии журналистов.
Прокурор Ефимов просит суд продлить содержание Плешивцева под стражей без права внесения залога.
Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.
- На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.
- Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.
- Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.
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