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Новости Смертельные ДТП
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Смертельное ДТП на Караваевых Дачах в Киеве: суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения в отношении Плешивцева. ФОТОРЕПОРТАЖ

Плешивцев на заседании онлайн

В Шевченковском суде Киева началось заседание по вопросу о продлении меры пресечения в отношении Павла Плешивцева, совершившего ДТП со смертельным исходом в Киеве, на Караваевых дачах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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По ее словам, подозреваемый в зале суда сейчас не находится. Он вместе с адвокатом Евгением Мельниченко присутствует на заседании в онлайн-режиме. Сам Плешивцев в настоящее время находится в больнице, а его транспортировка не разрешена врачами.

Плешивцев

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Также в зале присутствуют родители погибшего в результате ДТП мальчика Гриши Глушича. Они и другие присутствующие держат в руках фотографии ребенка.

Гриша Глушич
Гриша Глушич
Гриша Глушич
Гриша Глушич

Адвокат подозреваемого просил суд провести процесс в закрытом режиме без присутствия журналистов.

Однако суд отклонил ходатайство адвоката и постановил, что оснований для проведения закрытого для СМИ заседания нет, поэтому заседание пройдет в присутствии журналистов.

Прокурор Ефимов просит суд продлить содержание Плешивцева под стражей без права внесения залога.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

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Автор: 

ДТП (7897) Киев (27139) суд (25438) мера пресечения (681)
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Топ комментарии
+9
А справу судді-вбивці Тандира ви вже розглянули?
За що ви там свою зарплату отримуєте, дармоїди?
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29.07.2026 11:54 Ответить
+6
Навіть прізвище відповідає цій потворі.
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29.07.2026 12:00 Ответить
+5
І що там можна два місяці "розслідувати"??? Цей Плешивцев давно вже повинен гнити у в'язниці.
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29.07.2026 12:08 Ответить

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