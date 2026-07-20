Отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Глушича призвал ЮНИСЕФ защитить детей на дорогах

Отец 12-летнего Григория Глушича, погибшего в ДТП на Караваевых Дачах в Киеве, обнародовал открытое письмо в адрес представительства ЮНИСЕФ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП. Життя".

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Письмо в ЮНИСЕФ

Как отмечается, военнослужащий "Хартии" Алексей Глушич призвал организацию сделать безопасность детей на дорогах одним из направлений защиты прав ребенка и присоединиться к формированию государственной политики по снижению детской смертности в ДТП.

По его словам, гибель его сына стала следствием системной проблемы, а не случайности.

"5 июня 2026 года в Киеве погиб мой 12-летний сын Григорий Федор Глушич. Автомобиль Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход на Караваевых Дачах. Погибли четыре человека, среди них — мой ребенок.

Эта трагедия не была случайностью. Она стала следствием системной проблемы, решение которой требует последовательной государственной политики, широкой общественной поддержки и долгосрочного изменения культуры поведения на дорогах. Я обращаюсь к Вам не только как отец, потерявший ребенка. Я обращаюсь от имени тысяч украинских семей, которые хотят быть уверены, что их дети благополучно вернутся домой", — пишет мужчина.

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Что нужно для безопасности на дорогах?

Отец убежден, что Украине нужна комплексная политика безопасности дорожного движения, которая будет предусматривать:

эффективное выявление системных нарушителей правил дорожного движения;

неизбежность наказания;

лишение права управления транспортным средством нарушителей-рецидивистов;

совершенствование автоматической фиксации нарушений;

развитие безопасной инфраструктуры возле школ и других мест пребывания детей;

а также изменений в общественной культуре.

Отец погибшего мальчика подчеркивает, что повышение штрафов само по себе не способно решить проблему, если опасное поведение на дорогах не будет иметь системных последствий.

"Повышение штрафов за превышение скорости — необходимый, но недостаточный шаг. Проблема заключается не только в строгости наказания, но и в системе, которая должна своевременно выявлять систематических нарушителей, обеспечивать неотвратимость ответственности и не позволять опасному поведению на дорогах накапливаться без реальных последствий", — говорит Глушич.

Автор обращения напомнил, что в течение 2022–2025 годов в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 678 детей.

"Для права ребенка на жизнь не имеет значения, от чего он погиб. Ребенок, убитый российской ракетой, и ребенок, погибший под колесами автомобиля, одинаково лишились своего будущего.

Если одну из этих трагедий мы не можем полностью остановить, пока продолжается война, то другую мы способны в значительной степени предотвратить уже сегодня", — отмечает отец.

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Глушич призвал ЮНИСЕФ публично определить, считает ли организация детскую дорожную смертность вопросом защиты прав ребенка, готова ли она сделать безопасность детей на дорогах одним из приоритетов своей деятельности в Украине и какие практические шаги готова предложить.

"Мы не просим ЮНИСЕФ заменять собой государство или брать на себя его функции. Мы просим стать партнером Украины в деле защиты детей на дорогах. ЮНИСЕФ обладает уникальным международным опытом, высоким общественным доверием и способностью объединять государственные институты, международных партнеров, экспертное сообщество, гражданское общество, педагогов, СМИ, местные общины, ответственный бизнес и родительские сообщества вокруг общей цели.

Именно поэтому мы призываем ЮНИСЕФ использовать свой международный опыт, авторитет и экспертизу, чтобы стать одним из инициаторов такого партнерства в Украине", — говорится в письме.

Мужчина также предложил ЮНИСЕФ организовать долгосрочную всеукраинскую информационную кампанию по безопасности детей на дорогах, которая:

будет привлекать внимание к масштабам детской смертности и травматизма на дорогах;

будет формировать общественную нетерпимость к превышению скорости и другому опасному поведению за рулем;

будет объяснять прямую связь между поведением водителя, скоростью движения и риском гибели или травмирования детей;

будет пропагандировать ответственное вождение, взаимное уважение на дорогах и безопасные маршруты к школам, детским садам, спортивным секциям и другим местам, которые ежедневно посещают дети.

Открытое письмо также поддержали: мать Григория Глушича — Александра Терлецкая, родительское сообщество Вальдорфской школы "София", ОО "Центр гражданского представительства "Жизнь"", ОО "Центр демократии и верховенства права", ОО "Матери детей, пострадавших в ДТП" и ОО "Хартия-Хаби".

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле "Караваевых дач" в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас находится на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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