Батько загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія Глушича закликав ЮНІСЕФ захистити дітей на дорогах

Батько 12-річного Григорія Глушича, який загинув у ДТП на Караваєвих Дачах у Києві, оприлюднив відкритий лист до представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП. Життя".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Лист до ЮНІСЕФ

Як зазначається, військовослужбовець "Хартії" Олексій Глушич закликав організацію зробити безпеку дітей на дорогах одним із напрямів захисту прав дитини та долучитися до формування державної політики зі зменшення дитячої смертності в ДТП.

За його словами, загибель його сина стала наслідком системної проблеми, а не випадковості.

"5 червня 2026 року у Києві загинув мій 12-річний син Григорій Федір Глушич. Автомобіль Mercedes на великій швидкості в'їхав у підземний перехід на Караваєвих Дачах. Загинули четверо людей, серед них – моя дитина.

Ця трагедія не була випадковістю. Вона стала наслідком системної проблеми, вирішення якої потребує послідовної державної політики, широкої суспільної підтримки та довгострокової зміни культури поведінки на дорогах. Я звертаюся до Вас не лише як батько, який втратив дитину. Я звертаюся від імені тисяч українських родин, які хочуть бути впевненими, що їхні діти безпечно повернуться додому", - пише чоловік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П’яний водій спричинив смертельну ДТП на Львівщині та втік: загинули три неповнолітні дівчини, винуватця вже затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що потрібно для безпеки на дорогах?

Батько переконаний, що Україна потребує комплексної політики безпеки дорожнього руху, яка передбачатиме:

ефективне виявлення системних порушників правил дорожнього руху;

невідворотність покарання;

позбавлення права керування порушників-рецидивістів;

удосконалення автоматичної фіксації порушень;

розвиток безпечної інфраструктури біля шкіл та інших місць перебування дітей;

та змін суспільної культури.

Батько загиблого хлопчика наголошує, що підвищення штрафів саме по собі не здатне розв'язати проблему, якщо небезпечна поведінка на дорогах не матиме системних наслідків.

"Підвищення штрафів за перевищення швидкості є необхідним, але недостатнім кроком. Проблема полягає не лише в суворості покарання, а в системі, яка має своєчасно виявляти системних порушників, забезпечувати невідворотність відповідальності та не дозволяти небезпечній поведінці на дорогах накопичуватися без реальних наслідків", - говорить Глушич.

Автор звернення нагадав, що протягом 2022-2025 років у дорожньо-транспортних пригодах в Україні загинули 678 дітей.

"Для права дитини на життя не існує різниці, від чого вона загинула. Дитина, убита російською ракетою, і дитина, яка загинула під колесами автомобіля, однаково втратили своє майбутнє.

Якщо одну з цих трагедій ми не можемо повністю зупинити, поки триває війна, то іншу ми здатні значною мірою попередити вже сьогодні", - зазначає батько.

Також читайте: Петиція батька загиблого в ДТП у Києві 12-річного Григорія Глушича про безпеку на дорогах набрала 25 тис. підписів за два тижні

Глушич закликав ЮНІСЕФ публічно визначити, чи вважає організація дитячу дорожню смертність питанням захисту прав дитини, чи готова зробити безпеку дітей на дорогах одним із пріоритетів своєї діяльності в Україні та які практичні кроки готова запропонувати.

"Ми не просимо ЮНІСЕФ підміняти собою державу чи брати на себе її функції. Ми просимо стати партнером України у справі захисту дітей на дорогах. ЮНІСЕФ має унікальний міжнародний досвід, високу суспільну довіру та здатність об'єднувати державні інституції, міжнародних партнерів, експертне середовище, громадянське суспільство, освітян, медіа, громади, відповідальний бізнес і батьківські спільноти навколо спільної мети.

Саме тому ми закликаємо ЮНІСЕФ використати свій міжнародний досвід, авторитет та експертизу, щоб стати одним з ініціаторів такого партнерства в Україні", - йдеться у листі.

Чоловік також запропонував ЮНІСЕФ організувати довгострокову всеукраїнську інформаційну кампанію щодо безпеки дітей на дорогах, яка:

привертатиме увагу до масштабів дитячої смертності та травматизму на дорогах;

формуватиме суспільну нетерпимість до перевищення швидкості та іншої небезпечної поведінки за кермом;

пояснюватиме прямий зв'язок між поведінкою водія, швидкістю руху та ризиком загибелі чи травмування дітей;

популяризуватиме відповідальне водіння, взаємну повагу на дорогах та безпечні маршрути до шкіл, дитячих садків, спортивних секцій та інших місць, які щодня відвідують діти.

Відкритий лист також підтримали: мати Григорія Глушича - Олександра Терлецька, батьківська спільнота Вальдорфської школи "Софія", ГО "Центр громадянського представництва "Життя"", ГО "Центр демократії та верховенства права", ГО "Матері дітей, що постраждали в ДТП" та ГО "Хартія-Хаби".

Також читайте: Батько 12-річного Гриші Глушича закликав українців поширювати макет із QR-кодом на петицію щодо безпеки на дорогах. ФОТО

Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП із 12 загиблими на Миколаївщині: суд заарештував водія Nissan без права застави