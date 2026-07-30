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Новини Побиття військових 425 полку Скеля
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Суд заарештував без права застави двох військових полку "Скеля", підозрюваних у катуванні побратимів

Двох військовослужбовців медроти полку "Скеля" взяли під варту

Суд у Кропивницькому взяв під варту на 60 діб без права застави двох військовослужбовців медичної роти полку "Скеля", яких ДБР підозрює у катуванні та жорстокому поводженні з побратимами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ,  про це повідомила речниця Територіального управління Державного бюро розслідувань у Миколаєві Ольга Проценко.

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"Фортечний районний суд міста Кропивницького обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - розповіла Проценко.

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Звинувачення проти "Скелі"

  • 23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.
  • Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.
  • Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.
  • Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".
  • Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
  • Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".
  • У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.
  • Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.
  • Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування щодо "Скелі": суд взяв під варту військового, який підозрюється у побитті колег, - ДБР

Автор: 

арешт (1783) Кропивницький (368) суд (8968) Кіровоградська область (659) Кропивницький район (64)
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Топ коментарі
+3
Це фальсифікація розслідування! Потрібні десятки арештованих!
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30.07.2026 15:30 Відповісти

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