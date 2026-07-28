Побили та зачинили в сараї через "порушення дисципліни": повідомлено про підозру двом військовим полку "Скеля" за катування побратимів, - ДБР. ВІДЕО+ФОТО

ДБР повідомило про підозру двом військовослужбовцям полку "Скеля" за жорстоке поводження з побратимам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Як зазначається, ДБР принципово реагує на факти жорстокого поводження з військовослужбовцями та притягує винних до відповідальності.

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Деталі

Працівники ДБР за сприяння командування військової частини повідомили про підозру двом військовослужбовцям медичної роти полку "Скеля", які, за даними слідства, побили та незаконно утримували двох побратимів на Кіровоградщині.





Встановлено, що у травні 2026 року двох військовослужбовців виписали з лікарні через порушення встановленого режиму та відправили до медичної частини підрозділу. Після цього підозрювані вирішили самостійно їх "покарати" за порушення дисципліни.

Вони завдали потерпілим численних ударів, а потім зачинили у господарській будівлі, де продовжили знущання.

Один із військовослужбовців втратив свідомість. Його госпіталізували із черепно-мозковою травмою, переломом носової кістки та іншими тілесними ушкодженнями.

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Іншого потерпілого незаконно утримували ще майже добу. Згодом його також доставили до лікарні з черепно-мозковою травмою, численними забоями та гематомами.

Затримання та підозри

Обох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у катуванні та порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося побиттям і знущанням над кількома особами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

У межах провадження слідчі ДБР також перевіряють окремі повідомлення про можливі факти неналежного поводження з військовослужбовцями у місцях розподілу та навчання полку.

Процесуальне керівництво здійснює Кіровоградська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Звинувачення проти "Скелі"

23 червня видання "Бабель" написало, що з кінця 2025 до весни 2026 року померли щонайменше 26 новобранців 425-го окремого штурмового полку "Скеля". Журналісти розповіли, що більшість з померлих чоловіків не пробули в полку й місяця. Офіційна причина смерті здебільшого –– пневмонія.

Для цього матеріалу журналісти опитали понад 30 свідків. Один із них, Олександр Жикін, розповів про "Курятник" — неформальну назву розподільчого пункту "Скелі", який є першою локацією для новоприбулих мобілізованих. Чоловік опинився там після того, як йому оформили СЗЧ, коли він поїхав по таблетки для замісної терапії від наркозалежності.

Інший анонімний співрозмовник розповів про карцери, куди військових відправляли за відмови виконувати різні розпорядження.

Своєю чергою, полк "Скеля" прокоментував небойові смерті новобранців та запевнив у співпраці зі слідством. У "Скелі" вважають, що автори матеріалу роблять "узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків". У полку стверджують, що 18 із 26 смертей, згаданих у матеріалі, сталися в лікарні або дорогою до неї, а їхні причини повʼязані з "хворобами або загальним поганим станом здоров’я мобілізованих".

Раніше ДБР уже оголошувало, що розпочало перевірку ймовірних порушень у "Скелі", які розслідують як перевищення влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Моніторингова група Офісу омбудсмена заявила, що вирушить на місце для перевірки інформації про можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля".

У 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" підтверджують факт 25 смертей новобранців.

Інформація про дві тисячі наркозалежних військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" не відповідає дійсності.

Також "Скеля" прокоментувала нову інформацію видання "Бабель" про ще сімох своїх військовослужбовців, які загинули під час базової загальновійськової підготовки. У командуванні наголосили, що намагаються "звести до нуля" небойові втрати.

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