Избили и заперли в сарае за "нарушение дисциплины": двум военным полка "Скала" сообщено о подозрении в пытках сослуживцев, - ГБР. ФОТО

ГБР сообщило о предъявлении подозрения двум военнослужащим полка"Скала" в жестоком обращении с сослуживцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Как отмечается, ГБР принципиально реагирует на факты жестокого обращения с военнослужащими и привлекает виновных к ответственности.

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Подробности

Сотрудники ГБР при содействии командования воинской части сообщили о подозрении двум военнослужащим медицинской роты полка "Скала", которые, по данным следствия, избили и незаконно удерживали двух сослуживцев в Кировоградской области.





Установлено, что в мае 2026 года двух военнослужащих выписали из больницы за нарушение установленного режима и отправили в медицинскую часть подразделения. После этого подозреваемые решили самостоятельно "наказать" их за нарушение дисциплины.

Они нанесли потерпевшим многочисленные удары, а затем заперли их в хозяйственной постройке, где продолжили издевательства.

Один из военнослужащих потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.

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Другого пострадавшего незаконно удерживали ещё почти сутки. Впоследствии его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Задержания и подозрения

Оба фигуранта задержаны. Им сообщено о подозрении в пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшемся избиением и издевательствами над несколькими лицами (ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Санкции по данным статьям предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых мер пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

В рамках производства следователи ГБР также проверяют отдельные сообщения о возможных фактах ненадлежащего обращения с военнослужащими в местах дислокации и обучения полка.

Процессуальное руководство осуществляет Кировоградская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Обвинения против "Скалы"

23 июня издание "Бабель" сообщило, что с конца 2025 по весну 2026 года умерли по меньшей мере 26 новобранцев 425-го отдельного штурмового полка "Скала". Журналисты рассказали, что большинство из умерших мужчин не пробыли в полку и месяца. Официальная причина смерти в большинстве случаев — пневмония.

Для этого материала журналисты опросили более 30 свидетелей. Один из них, Александр Жикин, рассказал о "Курятнике" — неформальном названии распределительного пункта "Скалы", который является первым местом назначения для вновь прибывших мобилизованных. Мужчина оказался там после того, как ему оформили СЗЧ, когда он поехал за таблетками для заместительной терапии от наркозависимости.

Другой анонимный собеседник рассказал о карцерах, куда военных отправляли за отказ выполнять различные распоряжения.

В свою очередь, полк "Скеля" прокомментировал небоевые смерти новобранцев и заверил в сотрудничестве со следствием. В "Скеле" считают, что авторы материала делают "обобщения, которые сводят историю подразделения к отдельным трагическим случаям". В полку утверждают, что 18 из 26 смертей, упомянутых в материале, произошли в больнице или по дороге в неё, а их причины связаны с "болезнями или общим плохим состоянием здоровья мобилизованных".

Ранее ГБР уже объявляло, что начало проверку возможных нарушений в "Скале", которые расследуются как превышение власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Мониторинговая группа Офиса омбудсмена заявила, что отправится на место для проверки информации о возможных пытках военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала".

В 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" подтверждают факт 25 смертей новобранцев.

Информация о двух тысячах наркозависимых военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" не соответствует действительности.

Также "Скала" прокомментировала новую информацию издания "Бабель" о еще семи своих военнослужащих, погибших во время базовой общевойсковой подготовки. В командовании подчеркнули, что пытаются "свести к нулю" небоевые потери.

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