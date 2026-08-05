Bolt не надав інформації на адвокатський запит щодо водія Плешивцева, - мама загиблого в ДТП 12-річного Гріши Глушича

Мама 12-річного Гріши Глушича, який загинув у ДТП у Києві два місяці тому, Олександра Терлецька повідомила, що сервіс Bolt відмовився добровільно надати адвокатам інформацію про водія Павла Плешивцева, який скоїв смертельну ДТП. Компанія заявила, що дані можуть бути надані лише за запитом слідчого чи прокурора.

Про це Олександра Терлецька написала в соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Відмова у добровільному наданні даних

"Наша адвокатка Надія Чухраєва звернулася до компанії із запитом про інформацію, яка може мати значення для розслідування: які документи були подані водієм для роботи в сервісі; чи надходили на нього скарги; який він мав рейтинг та як компанія реагувала, якщо такі скарги були. Bolt відповів. Але добровільно надати цю інформацію відмовився, зазначивши, що її можна отримати лише через слідчого або прокурора. Ми поважаємо право компанії діяти відповідно до її юридичної позиції. Саме тому вже звернулися до слідчого з відповідним клопотанням і очікуємо рішення", - розповіла мама загиблого хлопчика.

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Питання про відповідальність сервісу

Вона також зазначила, що сервіс у своїй відповіді заявив, що компанія не є роботодавцем водія. З огляду на це, Терлецька заявила, що у неї виникає низка запитань.

"Але тоді хто відповідає за безпеку сервісу, яким щодня користуються сотні тисяч людей? Де проходить межа відповідальності цифрової платформи? Чи повинні пасажири й пішоходи знати, як перевіряються водії? Як реагують на скарги? Чи може людина, на яку надходять сигнали про небезпечну поведінку, і далі виконувати замовлення? Я не звинувачую. Я запитую. Бо ці питання не лише про нашого Грішу. Вони про безпеку кожного, хто сьогодні відкриє застосунок таксі або завтра вийде на пішохідний перехід", - заявила мама Гріши Глушича.

Вона висловила сподівання, що Bolt долучиться до цієї розмови.

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Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

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