Bolt не предоставил информацию по адвокатскому запросу относительно водителя Плешивцева, — мама погибшего в ДТП 12-летнего Гриши Глушича

Мать 12-летнего Гриши Глушича, погибшего в ДТП в Киеве два месяца назад, Александра Терлецкая сообщила, что сервис Bolt отказался добровольно предоставить адвокатам информацию о водителе Павле Плешивцеве, совершившем ДТП со смертельным исходом. Компания заявила, что данные могут быть предоставлены только по запросу следователя или прокурора.

Об этом Александра Терлецкая написала в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отказ в добровольном предоставлении данных

"Наш адвокат Надежда Чухраева обратилась в компанию с запросом об информации, которая может иметь значение для расследования: какие документы были поданы водителем для работы в сервисе; поступали ли на него жалобы; какой у него был рейтинг и как компания реагировала, если такие жалобы были. Bolt ответил. Но добровольно предоставить эту информацию отказался, указав, что её можно получить только через следователя или прокурора. Мы уважаем право компании действовать в соответствии с её юридической позицией. Именно поэтому уже обратились к следователю с соответствующим ходатайством и ожидаем решения", — рассказала мама погибшего мальчика.

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Вопрос об ответственности сервиса

Она также отметила, что сервис в своем ответе заявил, что компания не является работодателем водителя. Учитывая это, Терлецкая заявила, что у нее возникает ряд вопросов.

"Но тогда кто отвечает за безопасность сервиса, которым ежедневно пользуются сотни тысяч людей? Где проходит граница ответственности цифровой платформы? Должны ли пассажиры и пешеходы знать, как проверяются водители? Как реагируют на жалобы? Может ли человек, на которого поступают сигналы об опасном поведении, и дальше выполнять заказы? Я не обвиняю. Я спрашиваю. Потому что эти вопросы касаются не только нашего Гриши. Они касаются безопасности каждого, кто сегодня откроет приложение такси или завтра выйдет на пешеходный переход", — заявила мама Гриши Глушича.

Она выразила надежду, что Bolt присоединится к этому разговору.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Дач в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас находится на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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