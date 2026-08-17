Зеленський досі не вніс подання на призначення міністра оборони, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Президент Володимир Зеленський поки не вніс до парламенту подання на призначення міністра оборони України.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ сказав народний депутат фракції "Голос", секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

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Що відомо про голосування

За його словами, станом на зараз у Верховній Раді не знають, чи відбудеться завтра голосування за призначення очільника Міноборони.

"Сподіваємося, що подання може надійти до кінця дня. Адже нашому Комітету ще потрібно зібратися перед голосуванням і розглянути його", - зазначив депутат.

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Про засідання комітету з Хмарою

Костенко розповів, що у середу на закритому засідання Комітету був присутній виконуючий обов’язки міністра оборони Євген Хмара разом із заступниками.

"Він розповідав про свій план та бачення ведення війни. Ми побачили, що він занурився уже у чимало питань, швидко вхоплює цю історію. Але тут же питання в тому, що у разі внесення його кандидатури на посаду міністра він має позбутися військового статусу, тому що міністром оборони повинна бути цивільна людина, або потрібно змінювати закон. Якщо він буде звільнений, можна швидше проголосувати. Якщо ж йти шляхом внесення змін до законодавства у разі такої пропозиції від президента за підтримки його фракції, то це займе більше часу. Але зараз, наскільки я знаю, поки тут теж немає ніяких рухів. Хмара залишається військовим, закон ніякий не поданий, тому ми чекаємо подання від президента, що ж там буде далі", - зауважив політик.

Костенко також наголосив, що підтримає кандидатуру Хмари у разі внесення президентом відповідного подання.

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Новий Кабмін та головком ЗСУ, відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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