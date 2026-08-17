Зеленский до сих пор не внес представление о назначении министра обороны, — нардеп от "Голоса", воин Костенко

Президент Владимир Зеленский пока не внес в парламент представление о назначении министра обороны Украины.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил народный депутат фракции "Голос", секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о голосовании

По его словам, на данный момент в Верховной Раде не знают, состоится ли завтра голосование по назначению главы Минобороны.

"Надеемся, что представление может поступить до конца дня. Ведь нашему комитету еще нужно собраться перед голосованием и рассмотреть его", — отметил депутат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВР готова принимать решения по укреплению обороны, — Стефанчук после совещания с Хмарой, Клименко и Скибюком

О заседании комитета с Хмарой

Костенко рассказал, что в среду на закрытом заседании комитета присутствовал исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара вместе с заместителями.

"Он рассказывал о своем плане и видении ведения войны. Мы увидели, что он уже вник в немало вопросов, быстро схватывает эту ситуацию. Но тут же возникает вопрос: в случае выдвижения его кандидатуры на должность министра он должен лишиться военного статуса, поскольку министром обороны должен быть гражданский человек, либо нужно менять закон. Если его уволят, можно будет быстрее проголосовать. Если же пойти по пути внесения изменений в законодательство в случае такого предложения от президента при поддержке его фракции, то это займет больше времени. Но сейчас, насколько я знаю, пока здесь тоже нет никаких подвижек. Хмара остается военным, закон никакой не внесен, поэтому мы ждем представления от президента, что же там будет дальше", — отметил политик.

Костенко также подчеркнул, что поддержит кандидатуру Хмары в случае внесения президентом соответствующего представления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел совещание с Драпатым и Хмарой по вопросам фронта: готовятся кадровые решения в ВСУ. ФОТО

Новый Кабмин и главнокомандующий ВСУ, отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушел в отставку весь состав Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривномо, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Мминистров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте также: У Зеленского закончились люди, которым он доверяет, что привело нас в тупик, — СМИ