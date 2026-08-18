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Новини ДТП
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Патрульні "Фантоми" повернуться на дороги. Цього тижня запрацюють десятки нових камер швидкості, - Вигівський

вигівський

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що 18 серпня визначили конкретні пропозиції щодо протидії систематичним порушенням ПДР для безпеки на дорогах, які винесуть на РНБО.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Завдання президента

Вигівський розповів, що провів нараду за участі заступників міністра, виконувача обов'язків голови Нацполіції, керівництва Національної поліції та Департаменту патрульної поліції. За його словами, є чітке завдання президента щодо мінімізації аварійності на дорогах.

Міністр наголосив на необхідності посилення відповідальності за систематичні порушення правил — вона має бути відчутною та невідворотною. У пріоритеті також безпека пасажирських перевезень та унормування питання керування легким електротранспортом. За словами Вигівського, МВС спільно з народними депутатами вже напрацювало низку ініціатив, і відомство розраховує на підтримку парламенту.

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Нові камери та "Фантоми"

  • Міністр повідомив, що низку рішень МВС уже починає впроваджувати самостійно — зокрема посилення контролю за перевищенням швидкості, яке є однією з головних причин ДТП. Цього тижня в роботу запустять десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості, локації яких найближчим часом оприлюднить патрульна поліція.
  • Також Вигівський анонсував повернення на дороги патрульних автомобілів "Фантоми" — спеціальних машин, які не вирізняються з-поміж інших, але оснащені системами фіксації порушень швидкості, зокрема під час руху.

За його словами, до повномасштабної війни "Фантоми" пропрацювали лише місяць, і за цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв-порушників.

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Статистика ДТП

Міністр нагадав, що напередодні у центрі Києва сталася аварія, яка дивом не призвела до жертв, і зазначив, що лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1300 ДТП із постраждалими. За словами Вигівського, підвищення безпеки дорожнього руху — одне із завдань, яке МВС запропонувало включити до Програми діяльності уряду, і йдеться не лише про штрафи, а про комплекс заходів для покращення культури на дорозі.

Що передувало?

  • Нагадаємо, вранці 17 серпня у Києві зіткнулися дві автівки марки BMW — від удару одна з них в’їхала в літню терасу ресторану й перекинулася.
  • За даними ЗМІ, одним із водіїв був Кирило Островський, відомий за гучною справою про ДТП 2018 року на бульварі Лесі Українки, унаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. У 2022-му Печерський райсуд Києва присудив йому 4,5 року за ґратами. Хоча поліція називає порушником іншого керманича.

Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

  • Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.
  • На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.
  • Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.
  • Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.
  • Батько загиблого у ДТП в Києві 12-річного Григорія Глушича зареєстрував петицію щодо посилення безпеки на дорогах та покарання водіїв-екстремалів, яка набрала необхідні 25 000 підписів для розгляду президента лише за 14 днів.

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Автор: 

безпека (961) дороги (1640) МВС (2757) ПДР (395) РНБО (1859) Вигівський Іван (115)
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Топ коментарі
+8
ставте більше камер ,щоб кацапи бачили рух військової техніки .
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18.08.2026 17:45 Відповісти
+5
Міністр нагадав, що напередодні у центрі Києва сталася аварія, яка дивом не призвела до жертв

 Погано що тільки міністр бандитів в формі ''забув'' згадати що в цьому ДТП винні корумповані судді, прокурори і поліцаї які випустили злочинця-вбивцю на волю і дали йому право вбивати людей далі, Більш того, замість покарання корупціонерів, міністр вибив у держави ще більше грошей на службові автомобілі, на зарплати і на більшу кількість поліцаїв-ухилянтів. Складається враження що міністр являється співучасником злочинців в не захисником народу
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18.08.2026 17:51 Відповісти
+2
Я за кермом з 1971року Наїздив сотні тисяч кілометрів і стільки ж як пасажир службоваго транспорту Бачив сотні аварій--тому за те,що покарання повинно бути ---невідворотність і справедливість На дорогах вседозволеність--бо відкупляться і 2корочки" Міг би розповісти--як в Європі,США --там "корочки" не діють Але розсмішила фраза "чітке зобовязання президента ,щодо мінімізації аварійності на дорогах" А що і сонце не сходить без указівки президента і що самі не знаєте що робити?
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18.08.2026 18:10 Відповісти

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