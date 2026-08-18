Патрульні "Фантоми" повернуться на дороги. Цього тижня запрацюють десятки нових камер швидкості, - Вигівський

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що 18 серпня визначили конкретні пропозиції щодо протидії систематичним порушенням ПДР для безпеки на дорогах, які винесуть на РНБО.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Завдання президента

Вигівський розповів, що провів нараду за участі заступників міністра, виконувача обов'язків голови Нацполіції, керівництва Національної поліції та Департаменту патрульної поліції. За його словами, є чітке завдання президента щодо мінімізації аварійності на дорогах.

Міністр наголосив на необхідності посилення відповідальності за систематичні порушення правил — вона має бути відчутною та невідворотною. У пріоритеті також безпека пасажирських перевезень та унормування питання керування легким електротранспортом. За словами Вигівського, МВС спільно з народними депутатами вже напрацювало низку ініціатив, і відомство розраховує на підтримку парламенту.

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Нові камери та "Фантоми"

Міністр повідомив, що низку рішень МВС уже починає впроваджувати самостійно — зокрема посилення контролю за перевищенням швидкості, яке є однією з головних причин ДТП. Цього тижня в роботу запустять десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості, локації яких найближчим часом оприлюднить патрульна поліція.

Також Вигівський анонсував повернення на дороги патрульних автомобілів "Фантоми" — спеціальних машин, які не вирізняються з-поміж інших, але оснащені системами фіксації порушень швидкості, зокрема під час руху.

За його словами, до повномасштабної війни "Фантоми" пропрацювали лише місяць, і за цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв-порушників.

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Статистика ДТП

Міністр нагадав, що напередодні у центрі Києва сталася аварія, яка дивом не призвела до жертв, і зазначив, що лише за перші тижні серпня в Україні зафіксували понад 1300 ДТП із постраждалими. За словами Вигівського, підвищення безпеки дорожнього руху — одне із завдань, яке МВС запропонувало включити до Програми діяльності уряду, і йдеться не лише про штрафи, а про комплекс заходів для покращення культури на дорозі.

Що передувало?

Нагадаємо, вранці 17 серпня у Києві зіткнулися дві автівки марки BMW — від удару одна з них в’їхала в літню терасу ресторану й перекинулася.

За даними ЗМІ, одним із водіїв був Кирило Островський, відомий за гучною справою про ДТП 2018 року на бульварі Лесі Українки, унаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. У 2022-му Печерський райсуд Києва присудив йому 4,5 року за ґратами. Хоча поліція називає порушником іншого керманича.

Смертельна ДТП у Києві 5 червня 2026 року

Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі.

На місці загинули старший лейтенант поліції Дмитро Бондарчук та лейтенант поліції Денис Будченко та 12-річний Григорій Глушич, батько якого зараз на війні.

Також загинула працівниця закладу дошкільної освіти Ірина Лазарєва.

Суд взяв під варту водія-вбивцю Плешивцева, який в’їхав у підземний перехід у Києві та вбив чотирьох людей.

Батько загиблого у ДТП в Києві 12-річного Григорія Глушича зареєстрував петицію щодо посилення безпеки на дорогах та покарання водіїв-екстремалів, яка набрала необхідні 25 000 підписів для розгляду президента лише за 14 днів.

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