Патрульные "Фантомы" вернутся на дороги. На этой неделе заработают десятки новых камер контроля скорости, - Выгивский

Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что 18 августа были определены конкретные предложения по противодействию систематическим нарушениям ПДД в целях обеспечения безопасности на дорогах, которые будут вынесены на рассмотрение СНБО.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Задача президента

Выговский рассказал, что провел совещание с участием заместителей министра, исполняющего обязанности главы Нацполиции, руководства Национальной полиции и Департамента патрульной полиции. По его словам, существует четкое задание президента по минимизации аварийности на дорогах.

Министр подчеркнул необходимость ужесточения ответственности за систематические нарушения правил - она должна быть ощутимой и неотвратимой. В приоритете также безопасность пассажирских перевозок и урегулирование вопроса управления легким электротранспортом. По словам Выговского, МВД совместно с народными депутатами уже разработало ряд инициатив, и ведомство рассчитывает на поддержку парламента.

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Новые камеры и "Фантомы"

Министр сообщил, что ряд решений МВД уже начинает внедрять самостоятельно - в частности, усиление контроля за превышением скорости, которое является одной из главных причин ДТП. На этой неделе в работу запустят десятки новых камер автоматической фиксации скорости, местоположение которых в ближайшее время обнародует патрульная полиция.

Также Выговский анонсировал возвращение на дороги патрульных автомобилей "Фантомы" - специальных машин, которые не выделяются среди других, но оснащены системами фиксации нарушений скоростного режима, в частности во время движения.

По его словам, до полномасштабной войны "Фантомы" проработали всего месяц, и за это время полицейские привлекли к ответственности более 26 тысяч водителей-нарушителей.

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Статистика ДТП

Министр напомнил, что накануне в центре Киева произошла авария, которая чудом не привела к жертвам, и отметил, что только за первые недели августа в Украине зафиксировали более 1300 ДТП с пострадавшими. По словам Выгивского, повышение безопасности дорожного движения — одна из задач, которую МВД предложило включить в Программу деятельности правительства, и речь идет не только о штрафах, но и о комплексе мер по улучшению культуры на дороге.

Что этому предшествовало?

Напомним, утром 17 августа в Киеве столкнулись два автомобиля марки BMW - от удара один из них въехал в летнюю террасу ресторана и перевернулся.

По данным СМИ, одним из водителей был Кирилл Островский, известный по громкому делу о ДТП 2018 года на бульваре Леси Украинки, в результате которого погибла 10-летняя девочка. В 2022 году Печерский райсуд Киева приговорил его к 4,5 годам лишения свободы. Хотя полиция называет нарушителем другого водителя.

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

Отец погибшего в ДТП в Киеве 12-летнего Григория Глушича зарегистрировал петицию об усилении безопасности на дорогах и наказании водителей-экстремалов, которая набрала необходимые 25 000 подписей для рассмотрения президентом всего за 14 дней.

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