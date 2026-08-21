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Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
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ВАКС обирає запобіжний захід Мудрій: САП просить арешт із заставою у 150 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вищий антикорупційний суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Захист Мудрої просить про проведення судового засідання у закритому форматі.

Адвокат стверджує, що у матеріалах справи є інформація, яка призведе до розголошення відомостей про особисте та сімейне життя підозрюваної.

Мудра заявила, що на тлі цих подій у неї погіршився стан здоров'я, тому вона підтримує клопотання про проведення закритого засідання.

"Це теж є в матеріалах справи, тому я підтримує про закрите засідання, оскільки ці обставини та висновки медичних установ будуть озвучені", - зазначила вона.

Ірині Мудрій обирають запобіжний захід
Ірині Мудрій обирають запобіжний захід

Суддя Ігор Строгий відмовив у задоволенні цього клопотання.

Ірині Мудрій обирають запобіжний захід

Позиція захисту

"Моя клієнтка є живою людиною, у неї артеріальний тиск. В неї суттєво погіршилося здоров’є після оцих подій. Адвокат не розголошує який самий діагноз. Клієнтка відмовилась від госпіталізації бо поважає суд і не хоче затягувати засідання", - каже захисник.

Адвокат просить дати додатковий час для ознайомлення з матеріалами. За його словами, в межах тижня часу буде достатньо, тоді його клієнтці буде легше захищати свої права.

Ірині Мудрій обирають запобіжний захід

Суддя частково задовольнив клопотання захисту, тому сьогодні свою позицію висловить прокурор САП, а далі буде оголошено перерву до понеділка, 24 серпня.

За цей час захист матиме можливість ознайомитись із матеріалами. 

Позиція САП

Прокурор Віталій Гречишкін просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 150 млн грн.

Ірині Мудрій обирають запобіжний захід

Читайте: Мудра допомагала Микитасю із захопленням майна, а він фінансував її та навчання доньки, - матеріали слідства

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

Читайте також: Зеленський не сказав ні слова про чергову корупцію в ОП, - Шабунін

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1646) запобіжний захід (710) Мудра Ірина (36)
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Топ коментарі
+11
Буданов головний розбійник розвідник під носом саботажника крадія не бачив?🤔
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21.08.2026 14:15 Відповісти
+7
Він саме в Ялті каву пив.
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21.08.2026 14:18 Відповісти
+6
Панять і прастіть курву ботоксну?
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21.08.2026 14:16 Відповісти

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