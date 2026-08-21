ВАКС обирає запобіжний захід Мудрій: САП просить арешт із заставою у 150 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вищий антикорупційний суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій.

Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Захист Мудрої просить про проведення судового засідання у закритому форматі.

Адвокат стверджує, що у матеріалах справи є інформація, яка призведе до розголошення відомостей про особисте та сімейне життя підозрюваної.

Мудра заявила, що на тлі цих подій у неї погіршився стан здоров'я, тому вона підтримує клопотання про проведення закритого засідання.

"Це теж є в матеріалах справи, тому я підтримує про закрите засідання, оскільки ці обставини та висновки медичних установ будуть озвучені", - зазначила вона.





Суддя Ігор Строгий відмовив у задоволенні цього клопотання.

Позиція захисту

"Моя клієнтка є живою людиною, у неї артеріальний тиск. В неї суттєво погіршилося здоров’є після оцих подій. Адвокат не розголошує який самий діагноз. Клієнтка відмовилась від госпіталізації бо поважає суд і не хоче затягувати засідання", - каже захисник.

Адвокат просить дати додатковий час для ознайомлення з матеріалами. За його словами, в межах тижня часу буде достатньо, тоді його клієнтці буде легше захищати свої права.

Суддя частково задовольнив клопотання захисту, тому сьогодні свою позицію висловить прокурор САП, а далі буде оголошено перерву до понеділка, 24 серпня.

За цей час захист матиме можливість ознайомитись із матеріалами.

Позиція САП

Прокурор Віталій Гречишкін просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 150 млн грн.

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Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

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