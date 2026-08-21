ВАКС обирає запобіжний захід Мудрій: САП просить арешт із заставою у 150 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вищий антикорупційний суд розпочав засідання з обрання запобіжного заходу ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій.
Про це повідомляє кореспондентка Цензор.НЕТ.
Подробиці
Захист Мудрої просить про проведення судового засідання у закритому форматі.
Адвокат стверджує, що у матеріалах справи є інформація, яка призведе до розголошення відомостей про особисте та сімейне життя підозрюваної.
Мудра заявила, що на тлі цих подій у неї погіршився стан здоров'я, тому вона підтримує клопотання про проведення закритого засідання.
"Це теж є в матеріалах справи, тому я підтримує про закрите засідання, оскільки ці обставини та висновки медичних установ будуть озвучені", - зазначила вона.
Суддя Ігор Строгий відмовив у задоволенні цього клопотання.
Позиція захисту
"Моя клієнтка є живою людиною, у неї артеріальний тиск. В неї суттєво погіршилося здоров’є після оцих подій. Адвокат не розголошує який самий діагноз. Клієнтка відмовилась від госпіталізації бо поважає суд і не хоче затягувати засідання", - каже захисник.
Адвокат просить дати додатковий час для ознайомлення з матеріалами. За його словами, в межах тижня часу буде достатньо, тоді його клієнтці буде легше захищати свої права.
Суддя частково задовольнив клопотання захисту, тому сьогодні свою позицію висловить прокурор САП, а далі буде оголошено перерву до понеділка, 24 серпня.
За цей час захист матиме можливість ознайомитись із матеріалами.
Позиція САП
Прокурор Віталій Гречишкін просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у розмірі 150 млн грн.
Операція "Форест Гамп"
- Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
- За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
- Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
- Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
- У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
- Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
- 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
- 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
розбійникрозвідник під носом саботажника крадія не бачив?🤔