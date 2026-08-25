Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Мудрій (оновлено). ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Під час засідання Мудра розповіла про свою роль у роботі над міжнародним трибуналом щодо злочину агресії Росії проти України.

"Три роки поспіль моєю роботою було переконувати світ, що Україні можна довіряти в питаннях доброчесності. У цій роботі ніхто не вірить на слово. Робоча група ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом не приймає ні декларацій, ні презентацій - вона проводить моніторинг, перевіряє, що держава зробила, змінила в законі, зробила на практиці та публікує свій висновок", - зазначила вона.

За словами Мудрої, вона була активною частиною цієї роботи.

Ексзаступниця керівника ОП наголосила, що виїжджала за кордон на переговори та поверталася в Україну.

"Востаннє я перетнула кордон 14 серпня цього року. За версією НАБУ, про розслідування на той момент я вже знала. Я повернулася. Якби я мала намір покидати країну, переховуватися від слідства, я б цього не робила", - зазначила вона.

Про Микитася

"Із 237 розмов, покладених в цю справу, 232 записано через мікрофон однієї людини. Не мій. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала. Тепер подивіться, що мені інкримінують. Не документ, який я підписала, не рішення, яке я ухвалила, не гроші, які взяла, не зустріч, яку я провела.

Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Ця людина говорила, я була поруч і слухала. Він говорив, я слухала, а він записував", - розповіла вона.

Мудра нагадала, що Микитась має кілька справ у НАБУ та ці роки провів на свободі.

"Три дні тому прокурор просив для цієї людини 200 млн грн застави, суд визначив 30 млн. Мені з першою підозрою в життя - 150 млн грн. Я не прошу суду бути суворішим до когось. Я прошу застосувати ті самі стандарти до мене і пропорційність", - додала вона.

Мудра також прокоментувала інформацію про $4 млн від Микитася.

"Я ніколи не отримувала від Микитася 4 млн доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій інші формі. У матеріалах немає готівки, банківського переказу на мій рахунок, немає розписки, жодного свідчення про факт передачі цих коштів. Є лише слова іншої особи, можливо його власний намір, можливо власне бажання. Можливо слідство запитає його, що він мав на увазі під цими 4 млн доларами від "Укрбуду", як він сказав", - зазначила вона.

Мудра заперечила, що давала вказівки підробляти документи, втручатися в державні реєстри чи незаконно заволодівати підприємствами.

Особисте життя

"Уміння розбиратися в праві та уміння розбиратися в людях - це різні вміння. З першим я впорался, а з другим, на жаль, ні. Мої приватні розмови стали частиною матеріалів слідства та використовувалися для створення уявлення про мою нібито особисту злочинну роль. Розмови відбувалися у приватному, емоційному контексті, іноді в жартівливому, це є звичайні приватні розмови", - пояснила Мудра.

За її словами, особиста довіра та необережні слова у приватній розмові самі по собі не доводять участі у злочинній організації.

Також вона підтвердила, що її мама проживає в Ізраїлі, а донька - у США.

"Моєму сину 8 років, він в Києві, ходить до школи, всю свою свідому дитячу пам'ять прожив в країні, де йде війна та не виїхав. З огляду на безпекову ситуацію з обстрілами, ми з ним можемо перебувати у Київській області. Тому прошу суд не обмежувати моє пересування лише Києвом, а врахувати також Київську область", - звернулася вона до слідчого судді.

Мудра заявила про готовність прибувати за кожним викликом, повідомляти про зміну місця проживання, здати всі документи, які дають право на виїзд за кордон, не спілкуватися з особами, яких визначить суд, носити електронний засіб контролю, внести співмірну заставу.

Що вирішив суд?

Слідчий суддя Ігор Строгий оголосив, що Мудрій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Читайте: У розпорядженні Мудрої може бути активів на понад 250 млн грн, тому застава в 150 млн грн обґрунтована, - прокурор САП

Операція "Форест Гамп"

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.

За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.

Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.

Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".

У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.

Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.

20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.

20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".

21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

Також читайте: Фігуранти справи "Форест Гамп" Мудра та Микитась обговорювали знищення доказів та заходи конспірації перед обшуками НАБУ