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Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Мудрій (оновлено). ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд продовжує обирати запобіжний захід ексзаступниці керівника Офісу Президента Ірині Мудрій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Під час засідання Мудра розповіла про свою роль у роботі над міжнародним трибуналом щодо злочину агресії Росії проти України.

"Три роки поспіль моєю роботою було переконувати світ, що Україні можна довіряти в питаннях доброчесності. У цій роботі ніхто не вірить на слово. Робоча група ОЕСР з питань боротьби з хабарництвом не приймає ні декларацій, ні презентацій - вона проводить моніторинг, перевіряє, що держава зробила, змінила в законі, зробила на практиці та публікує свій висновок", - зазначила вона.

За словами Мудрої, вона була активною частиною цієї роботи.

Ексзаступниця керівника ОП наголосила, що виїжджала за кордон на переговори та поверталася в Україну.

"Востаннє я перетнула кордон 14 серпня цього року. За версією НАБУ, про розслідування на той момент я вже знала. Я повернулася. Якби я мала намір покидати країну, переховуватися від слідства, я б цього не робила", - зазначила вона.

Про Микитася

"Із 237 розмов, покладених в цю справу, 232 записано через мікрофон однієї людини. Не мій. Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала. Тепер подивіться, що мені інкримінують. Не документ, який я підписала, не рішення, яке я ухвалила, не гроші, які взяла, не зустріч, яку я провела. 

Мені інкримінують те, що людина мене записувала. Ця людина говорила, я була поруч і слухала. Він говорив, я слухала, а він записував", - розповіла вона.

Мудра нагадала, що Микитась має кілька справ у НАБУ та ці роки провів на свободі.

"Три дні тому прокурор просив для цієї людини 200 млн грн застави, суд визначив 30 млн. Мені з першою підозрою в життя - 150 млн грн. Я не прошу суду бути суворішим до когось. Я прошу застосувати ті самі стандарти до мене і пропорційність", - додала вона.

Мудра також прокоментувала інформацію про $4 млн від Микитася.

"Я ніколи не отримувала від Микитася 4 млн доларів. Ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій інші формі. У матеріалах немає готівки, банківського переказу на мій рахунок, немає розписки, жодного свідчення про факт передачі цих коштів. Є лише слова іншої особи, можливо його власний намір, можливо власне бажання. Можливо слідство запитає його, що він мав на увазі під цими 4 млн доларами від "Укрбуду", як він сказав", - зазначила вона.

Мудра заперечила, що давала вказівки підробляти документи, втручатися в державні реєстри чи незаконно заволодівати підприємствами.

Особисте життя

"Уміння розбиратися в праві та уміння розбиратися в людях - це різні вміння. З першим я впорался, а з другим, на жаль, ні. Мої приватні розмови стали частиною матеріалів слідства та використовувалися для створення уявлення про мою нібито особисту злочинну роль. Розмови відбувалися у приватному, емоційному контексті, іноді в жартівливому, це є звичайні приватні розмови", - пояснила Мудра.

За її словами, особиста довіра та необережні слова у приватній розмові самі по собі не доводять участі у злочинній організації. 

Також вона підтвердила, що її мама проживає в Ізраїлі, а донька - у США.

"Моєму сину 8 років, він в Києві, ходить до школи, всю свою свідому дитячу пам'ять прожив в країні, де йде війна та не виїхав. З огляду на безпекову ситуацію з обстрілами, ми з ним можемо перебувати у Київській області. Тому прошу суд не обмежувати моє пересування лише Києвом, а врахувати також Київську область", - звернулася вона до слідчого судді.

Мудра заявила про готовність прибувати за кожним викликом, повідомляти про зміну місця проживання, здати всі документи, які дають право на виїзд за кордон, не спілкуватися з особами, яких визначить суд, носити електронний засіб контролю, внести співмірну заставу. 

Що вирішив суд?

Слідчий суддя Ігор Строгий оголосив, що Мудрій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн.

Читайте: У розпорядженні Мудрої може бути активів на понад 250 млн грн, тому застава в 150 млн грн обґрунтована, - прокурор САП

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.

Також читайте: Фігуранти справи "Форест Гамп" Мудра та Микитась обговорювали знищення доказів та заходи конспірації перед обшуками НАБУ

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (1657) Мудра Ірина (53)
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