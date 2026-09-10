"Слуга народу" Іонушас є потенційним кандидатом на посаду генпрокурора, - Безугла

Серед потенційних претендентів на посаду генпрокурора є голова правоохоронного комітету ВР Олександр Іонушас.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Враховуючи потенційні кандидатури на генпрокурора, Іонушас, голова правоохоронного комітету ВРУ, звичайно, ближчий до Татарова, ніж Хоменко. Він очолив комітет після Монастирського і завжди сумлінно виконував вказівки ОП. Хоча тут теж треба розуміти, що це були не лише скеровуючі пропозиції заступника керівника ОП, а й, у першу чергу, настанови Президента. Він же проводив той сумнозвісний законопроєкт про НАБУ та САП минулого року", - зазначила вона.

Водночас вона зауважила, що Іонушас підтримав новостворену спецкомісію з військової юстиції та приєднався до неї, хоча у комітеті законопроєкти за ці роки так і не допрацювали.

"Попри грішність правоохоронного комітету ВРУ, він у рази активніший і навіть ефективніший за імпотентний оборонний комітет, і в цьому, зокрема, є заслуга Іонушаса та його колег. А також це демонструє, у наскільки жахливому становищі перебуває оборонний комітет в парламенті посеред війни. Нагадаю: єдиний гучний їхній проєкт за літо — пропозиція посилення державної охорони для влади. І це не жарт.

Щодо Малюка, така кандидатура не розглядалася. Василь Васильович зараз сконцентрований на предметних проєктах", - підсумувала вона.

Читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про конкурс на посаду генерального прокурора

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.

За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.

До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.

На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".

Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.

Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.

ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.

7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.

Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Також читайте: "Слуга" Іонушас пропонує карати військових тюрмою за непокору наказу командира