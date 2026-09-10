"Слуга народу" Іонушас є потенційним кандидатом на посаду генпрокурора, - Безугла
Серед потенційних претендентів на посаду генпрокурора є голова правоохоронного комітету ВР Олександр Іонушас.
Про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Враховуючи потенційні кандидатури на генпрокурора, Іонушас, голова правоохоронного комітету ВРУ, звичайно, ближчий до Татарова, ніж Хоменко. Він очолив комітет після Монастирського і завжди сумлінно виконував вказівки ОП. Хоча тут теж треба розуміти, що це були не лише скеровуючі пропозиції заступника керівника ОП, а й, у першу чергу, настанови Президента. Він же проводив той сумнозвісний законопроєкт про НАБУ та САП минулого року", - зазначила вона.
Водночас вона зауважила, що Іонушас підтримав новостворену спецкомісію з військової юстиції та приєднався до неї, хоча у комітеті законопроєкти за ці роки так і не допрацювали.
"Попри грішність правоохоронного комітету ВРУ, він у рази активніший і навіть ефективніший за імпотентний оборонний комітет, і в цьому, зокрема, є заслуга Іонушаса та його колег. А також це демонструє, у наскільки жахливому становищі перебуває оборонний комітет в парламенті посеред війни. Нагадаю: єдиний гучний їхній проєкт за літо — пропозиція посилення державної охорони для влади. І це не жарт.
Щодо Малюка, така кандидатура не розглядалася. Василь Васильович зараз сконцентрований на предметних проєктах", - підсумувала вона.
Операція "Карфаген"
- Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
- 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
- За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
- До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
- На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
- Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
- Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
- Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
- Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
- ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
- 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
- Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль