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"Слуга народу" Іонушас є потенційним кандидатом на посаду генпрокурора, - Безугла

Іонушас серед претендентів на посаду генпрокурора

Серед потенційних претендентів на посаду генпрокурора є голова правоохоронного комітету ВР Олександр Іонушас.

Про це заявила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Враховуючи потенційні кандидатури на генпрокурора, Іонушас, голова правоохоронного комітету ВРУ, звичайно, ближчий до Татарова, ніж Хоменко. Він очолив комітет після Монастирського і завжди сумлінно виконував вказівки ОП. Хоча тут теж треба розуміти, що це були не лише скеровуючі пропозиції заступника керівника ОП, а й, у першу чергу, настанови Президента. Він же проводив той сумнозвісний законопроєкт про НАБУ та САП минулого року", - зазначила вона.

Водночас вона зауважила, що Іонушас підтримав новостворену спецкомісію з військової юстиції та приєднався до неї, хоча у комітеті законопроєкти за ці роки так і не допрацювали. 

"Попри грішність правоохоронного комітету ВРУ, він у рази активніший і навіть ефективніший за імпотентний оборонний комітет, і в цьому, зокрема, є заслуга Іонушаса та його колег. А також це демонструє, у наскільки жахливому становищі перебуває оборонний комітет в парламенті посеред війни. Нагадаю: єдиний гучний їхній проєкт за літо — пропозиція посилення державної охорони для влади. І це не жарт.

Щодо Малюка, така кандидатура не розглядалася. Василь Васильович зараз сконцентрований на предметних проєктах", - підсумувала вона.

Читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про конкурс на посаду генерального прокурора

Операція "Карфаген"

  • Нагадаємо, раніше "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомляла, що НАБУ та САП нібито проводять обшуки в генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та в голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
  • 4 вересня НАБУ та САП заявили про ймовірне "кришування" в Офісі генерального прокурора (ОГП) над мережею так званих кол-центрів, які виманюють гроші.
  • За даними ЗМІ, НАБУ і САП затримано заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергія Кропиву.
  • До нинішньої посади в ОГП Кропива працював заступником Голови Одеської обласної державної адміністрації разом у команді Олега Кіпера.
  • На цьому тлі НАБУ анонсувало нову операцію під назвою "Карфаген".
  • Офіс генеральної прокуратури заявив, що відсторонить працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до "кришування мережі" шахрайських кол-центрів та легалізації майна.
  • Згідно з оновленими даними, НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
  • Також було опубліковано записи злочинної групи працівників ОГП.
  • Пізніше в Офісі генпрокурора підтвердили обшуки у генпрокурора Кравченка та його заступниці.
  • ВАКС обрав запобіжний захід посадовцю ОГП Кропиві.
  • 7 вересня Івахненко відправили під варту із заставою у 20 млн грн.
  • Увечері 7 вересня Кравченко подав у відставку з посади генпрокурора.

Також читайте: "Слуга" Іонушас пропонує карати військових тюрмою за непокору наказу командира

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Іонушас Сергій (25) Безугла Мар’яна (343) Генпрокурор (45)
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Топ коментарі
+31
Довірена особа зеленського , працював в кварталі -95, народився в Ленінграді - чудова кандидатура. Просто справжній генеральний прокурор України.
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10.09.2026 13:17 Відповісти
+22
Сергій Костянтинович Іонушас (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 18 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Ленінград, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РРФСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР)
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10.09.2026 13:18 Відповісти
+20
Умєров, ангрохламілія, жумаліміхеров, грузин в поліції...а де українці?
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10.09.2026 13:17 Відповісти

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