"Слуга народа" Ионушас является потенциальным кандидатом на должность генерального прокурора, - Безуглая

Среди потенциальных претендентов на должность генерального прокурора — председатель комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Александр Ионушас.

Об этом заявила народный депутат от партии "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Учитывая потенциальные кандидатуры на пост генерального прокурора, Ионушас, председатель комитета по правоохранительной деятельности ВРУ, конечно, ближе к Татарову, чем Хоменко. Он возглавил комитет после Монастырского и всегда добросовестно выполнял указания ОП. Хотя здесь тоже нужно понимать, что это были не только руководящие предложения заместителя главы ОП, но и, в первую очередь, указания Президента. Он же продвигал тот печально известный законопроект о НАБУ и САП в прошлом году", — отметила она.

В то же время она отметила, что Ионушас поддержал вновь созданную спецкомиссию по военной юстиции и присоединился к ней, хотя в комитете законопроекты за эти годы так и не доработали.

"Несмотря на несовершенство правоохранительного комитета ВРУ, он в разы активнее и даже эффективнее импотентного оборонного комитета, и в этом, в частности, есть заслуга Ионушаса и его коллег. А также это демонстрирует, в каком ужасном положении находится оборонный комитет в парламенте в разгар войны. Напомню: единственный громкий их проект за лето — предложение об усилении государственной охраны для власти. И это не шутка.

Что касается Малюка, такая кандидатура не рассматривалась. Василий Васильевич сейчас сосредоточен на конкретных проектах", — подытожила она.

Читайте: В Раде зарегистрировали законопроект о конкурсе на должность генерального прокурора

Операция "Карфаген"

Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.

4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.

По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.

До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.

На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".

Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.

Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.

Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.

ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.

7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.

Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Читайте также: "Слуга" Ионушас предлагает наказывать военных тюремным заключением за неподчинение приказу командира