"Слуга народа" Ионушас является потенциальным кандидатом на должность генерального прокурора, - Безуглая
Среди потенциальных претендентов на должность генерального прокурора — председатель комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Александр Ионушас.
Об этом заявила народный депутат от партии "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.
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"Учитывая потенциальные кандидатуры на пост генерального прокурора, Ионушас, председатель комитета по правоохранительной деятельности ВРУ, конечно, ближе к Татарову, чем Хоменко. Он возглавил комитет после Монастырского и всегда добросовестно выполнял указания ОП. Хотя здесь тоже нужно понимать, что это были не только руководящие предложения заместителя главы ОП, но и, в первую очередь, указания Президента. Он же продвигал тот печально известный законопроект о НАБУ и САП в прошлом году", — отметила она.
В то же время она отметила, что Ионушас поддержал вновь созданную спецкомиссию по военной юстиции и присоединился к ней, хотя в комитете законопроекты за эти годы так и не доработали.
"Несмотря на несовершенство правоохранительного комитета ВРУ, он в разы активнее и даже эффективнее импотентного оборонного комитета, и в этом, в частности, есть заслуга Ионушаса и его коллег. А также это демонстрирует, в каком ужасном положении находится оборонный комитет в парламенте в разгар войны. Напомню: единственный громкий их проект за лето — предложение об усилении государственной охраны для власти. И это не шутка.
Что касается Малюка, такая кандидатура не рассматривалась. Василий Васильевич сейчас сосредоточен на конкретных проектах", — подытожила она.
Операция "Карфаген"
- Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
- 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
- По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
- До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
- На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
- Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
- Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
- Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
- Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
- ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
- 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
- Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.
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