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"Слуга народа" Ионушас является потенциальным кандидатом на должность генерального прокурора, - Безуглая

Ионушас среди претендентов на должность генпрокурора

Среди потенциальных претендентов на должность генерального прокурора — председатель комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады Александр Ионушас.

Об этом заявила народный депутат от партии "Слуги народа" Марьяна Безуглая, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Учитывая потенциальные кандидатуры на пост генерального прокурора, Ионушас, председатель комитета по правоохранительной деятельности ВРУ, конечно, ближе к Татарову, чем Хоменко. Он возглавил комитет после Монастырского и всегда добросовестно выполнял указания ОП. Хотя здесь тоже нужно понимать, что это были не только руководящие предложения заместителя главы ОП, но и, в первую очередь, указания Президента. Он же продвигал тот печально известный законопроект о НАБУ и САП в прошлом году", — отметила она.

В то же время она отметила, что Ионушас поддержал вновь созданную спецкомиссию по военной юстиции и присоединился к ней, хотя в комитете законопроекты за эти годы так и не доработали. 

"Несмотря на несовершенство правоохранительного комитета ВРУ, он в разы активнее и даже эффективнее импотентного оборонного комитета, и в этом, в частности, есть заслуга Ионушаса и его коллег. А также это демонстрирует, в каком ужасном положении находится оборонный комитет в парламенте в разгар войны. Напомню: единственный громкий их проект за лето — предложение об усилении государственной охраны для власти. И это не шутка.

Что касается Малюка, такая кандидатура не рассматривалась. Василий Васильевич сейчас сосредоточен на конкретных проектах", — подытожила она.

Читайте: В Раде зарегистрировали законопроект о конкурсе на должность генерального прокурора

Операция "Карфаген"

  • Напомним, ранее " Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщала, что НАБУ и САП якобы проводят обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОГА Олега Кипера.
  • 4 сентября НАБУ и САП заявили о возможном "крышевании" в Офисе генерального прокурора (ОГП) сети так называемых колл-центров, выманивающих деньги.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Кропиву.
  • До нынешней должности в ОГП Кропива работал заместителем председателя Одесской областной государственной администрации в команде Олега Кипера.
  • На этом фоне НАБУ анонсировало новую операцию под названием "Карфаген".
  • Офис генеральной прокуратуры заявил, что отстранит сотрудника, в отношении которого проверяется возможная причастность к "крышеванию сети" мошеннических колл-центров и легализации имущества.
  • Согласно обновленным данным, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колл-центров и легализовали миллионные состояния. Организатором схемы оказался один из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.
  • Также были опубликованы записи преступной группы сотрудников ОГП.
  • Позже в Офисе генпрокурора подтвердили обыски у генпрокурора Кравченко и его заместительницы.
  • ВАКС избрал меру пресечения в отношении должностного лица ОГП Кропивы.
  • 7 сентября Ивахненко поместили под стражу с залогом в 20 млн грн.
  • Вечером 7 сентября Кравченко подал в отставку с поста генерального прокурора.

Читайте также: "Слуга" Ионушас предлагает наказывать военных тюремным заключением за неподчинение приказу командира

Автор: 

Ионушас Сергей (25) Безуглая Марьяна (335) Генпрокурор (41)
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Топ комментарии
+18
Довірена особа зеленського , працював в кварталі -95, народився в Ленінграді - чудова кандидатура. Просто справжній генеральний прокурор України.
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10.09.2026 13:17 Ответить
+13
Умєров, ангрохламілія, жумаліміхеров, грузин в поліції...а де українці?
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10.09.2026 13:17 Ответить
+13
Сергій Костянтинович Іонушас (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F 18 жовтня https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Ленінград, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РРФСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР)
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10.09.2026 13:18 Ответить

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