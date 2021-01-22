Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Як варіант...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов збрехав: китайці не вимагали продавати вакцину через "Лекхім", - ЗМІ. ВIДЕО

Без слів...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден став 46-м президентом США (оновлено). ФОТОрепортаж

Однозначно

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про що жартують команди з ОРДО, які заявились на російську "Лігу сміху": Працьовиті люди Донецька і відпочинок із макіївськими типами

Куди поділися борці з липецькими фабриками?

Далі буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицького знову не пустили в КС, він пообіцяв повернутися завтра. ВIДЕО

Здогадайтеся

Кінець епохи бідності

Сині обличчя в зеленій команді

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Він синій наглухо", - заступник міністра Немілостівий бився з поліцейськими, сьогодні його звільнять. ВIДЕО

Еготамнет!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про "палац Путіна": Це "лохотрон". Подумайте перед тим, як переказувати гроші шахраям

... у мережу злили інформацію навіщо у палаці Путіна кімната з жердиною

Труднощі перекладу

Більше фотошопів дивіться тут