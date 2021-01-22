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Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Як варіант...
Без слів...
Однозначно
Куди поділися борці з липецькими фабриками?
Далі буде...
Здогадайтеся
Кінець епохи бідності
Сині обличчя в зеленій команді
Еготамнет!
... у мережу злили інформацію навіщо у палаці Путіна кімната з жердиною
Труднощі перекладу
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Топ коментарі
+68 olele
показати весь коментар22.01.2021 23:24
+48 Павло ШОвте
показати весь коментар23.01.2021 00:04
+47 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар22.01.2021 23:46
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