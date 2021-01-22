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Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Як варіант...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов збрехав: китайці не вимагали продавати вакцину через "Лекхім", - ЗМІ. ВIДЕО

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Без слів...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україну за Байдена може очікувати "новий рівень уваги", - Волкер

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден став 46-м президентом США (оновлено). ФОТОрепортаж

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Однозначно

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Квартал-95" продав франшизу на "Лігу сміху" російській компанії, на яку Зеленський торік наклав санкції

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про що жартують команди з ОРДО, які заявились на російську "Лігу сміху": Працьовиті люди Донецька і відпочинок із макіївськими типами

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Куди поділися борці з липецькими фабриками?

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Далі буде...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицького знову не пустили в КС, він пообіцяв повернутися завтра. ВIДЕО

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Здогадайтеся

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Кінець епохи бідності

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Сині обличчя в зеленій команді

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Він синій наглухо", - заступник міністра Немілостівий бився з поліцейськими, сьогодні його звільнять. ВIДЕО

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Еготамнет!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков про "палац Путіна": Це "лохотрон". Подумайте перед тим, як переказувати гроші шахраям

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

... у мережу злили інформацію навіщо у палаці Путіна кімната з жердиною

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Труднощі перекладу

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Байден Джо (2888) Зеленський Володимир (23815) Квартал-95 (183) Пєсков Дмитро (1621) політика (4399) путін володимир (23811) фотожаба (13857) Трамп Дональд (5619) Степанов Максим (2196) Тупицький Олександр (259) Немілостівий Віталій (12)


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Топ коментарі
+68
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9573
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22.01.2021 23:24
+48
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6365
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23.01.2021 00:04
+47
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8036
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22.01.2021 23:46
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Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9573
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22.01.2021 23:24 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6135
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23.01.2021 13:04 Відповісти
"Болівар двоіх чєтирьох нє видєржит." ©
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25.01.2021 09:23 Відповісти
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 289
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22.01.2021 23:28 Відповісти
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3753
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22.01.2021 23:43 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6365
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23.01.2021 00:04 Відповісти
и зе зарплат...
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23.01.2021 00:07 Відповісти
Та який там голова РДА! Беріть вище. - завгосп з ОПУ!
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23.01.2021 07:18 Відповісти
Синие лица в зеленой команде, конец эпохи юмора, трудности перевода. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8036
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22.01.2021 23:46 Відповісти
Краща дорога йому в тюрму!
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23.01.2021 09:22 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2447
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22.01.2021 23:54 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2560
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22.01.2021 23:54 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8852
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22.01.2021 23:58 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3615
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23.01.2021 00:00 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3066
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23.01.2021 00:03 Відповісти
В этой рубрике веселее фотожаб только ваша зебильная попоболь.
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23.01.2021 00:26 Відповісти
ти від дзеркала то відійди
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23.01.2021 00:34 Відповісти
Там, где "... требование МВФ" - вообще, великолепно!
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23.01.2021 01:15 Відповісти
Так вже всім давно зрозуміло що:Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8764
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23.01.2021 07:11 Відповісти
Моніка, це ти тут "вчьоний" намалювався?
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23.01.2021 08:08 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9214
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23.01.2021 08:34 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2956
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23.01.2021 08:47 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9538
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23.01.2021 12:46 Відповісти
Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6031
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23.01.2021 13:22 Відповісти
Фейсбук заблокував акаунт при розміщенні картинки (див нижче) з приписом: заборонено демонструвати статеві органи і оголені сідниці!!!
(https://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo_id/83638.phtml )

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 755
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24.01.2021 00:18 Відповісти
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24.01.2021 05:21 Відповісти
У клоунів траур.

Сині обличчя в зеленій команді, кінець епохи гумору, труднощі перекладу. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 422
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25.01.2021 09:26 Відповісти
 
 