Триває ліквідація наслідків вибуху на залізниці у Київській області, 28 поїздів змінили свої маршрути, - Свириденко. ФОТОрепортаж

Наразі триває ліквідація наслідків вибуху у вагоні поїзда на залізничному перегоні в районі Боярки у Київській області.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Тримаємо на контролі ситуацію на залізничному перегоні Боярка-Васильків у Київській області. Вночі 14 вересня внаслідок вибуху у вагоні поїзда пошкоджено залізничну інфраструктуру на ділянці в районі м. Боярка. Постраждалих немає. Розслідування причин інциденту триває. Детальніше про це повідомлять згодом правоохоронні органи", - повідомила глава уряду.

ДСНС та Укрзалізниця працюють спільно із залученням людей і техніки, щоб оперативно ліквідувати наслідки і відновити рух до вечірнього пікового періоду пасажирського руху.

За словами Свириденко, вже повністю прибрані всі елементи пошкодженого рухомого складу. Вибухотехніки додатково перевірили очищені ділянки. Паралельно триває підготовка для укладання нових рейок замість пошкоджених.

"Потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на 4 години, станом на зараз скоротив затримку, вона становить одну годину. Укрзалізниця узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою — для збереження стикування", - розповіла очільниця уряду.

Станом на 15:00 28 потягів слідують зміненими маршрутами, затримки складають до 3 годин.

Крім цього, обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені "човникові" поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути.

Надзвичайна подія на залізниці на Київщині

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога. Згодом стало відомо, що сталася надзвичайна подія на Київщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському район.

"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці. Генштаб підтвердив, що пошкодження залізниці на Київщині спричинено детонацією боєприпасів у поїзді.

