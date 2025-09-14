Продолжается ликвидация последствий взрыва на железной дороге в Киевской области, 28 поездов изменили свои маршруты, - Свириденко. ФОТОрепортаж
Сейчас продолжается ликвидация последствий взрыва в вагоне поезда на железнодорожном перегоне в районе Боярки в Киевской области.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Держим на контроле ситуацию на железнодорожном перегоне Боярка-Васильков в Киевской области. Ночью 14 сентября в результате взрыва в вагоне поезда повреждена железнодорожная инфраструктура на участке в районе г. Боярка. Пострадавших нет. Расследование причин инцидента продолжается. Подробнее об этом сообщат позже правоохранительные органы", - сообщила глава правительства.
ГСЧС и Укрзализныця работают совместно с привлечением людей и техники, чтобы оперативно ликвидировать последствия и восстановить движение до вечернего пикового периода пассажирского движения.
По словам Свириденко, уже полностью убраны все элементы поврежденного подвижного состава. Взрывотехники дополнительно проверили очищенные участки. Параллельно идет подготовка для укладки новых рельс вместо поврежденных.
"Поезд, который был непосредственно во время начала детонации на месте, задерживался на 4 часа, по состоянию на сейчас сократил задержку, она составляет один час. Укрзализныця согласовала ускоренный контроль с Госпогранслужбой Украины и польской пограничной службой - для сохранения стыковки", - рассказала глава правительства.
По состоянию на 15:00 28 поездов следуют измененными маршрутами, задержки составляют до 3 часов.
Кроме этого, ограничено движение пригородных поездов на Фастов, зато запущены "челночные" поезда на участке Киев-Боярка до ближайшей точки. Киевская ОГА обеспечила дополнительные автобусные рейсы на эти маршруты.
Чрезвычайное происшествие на железной дороге в Киевской области
Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в Киевской области около полуночи. В ОВА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.
"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце. Генштаб подтвердил, что повреждение железной дороги в Киевской области вызвано детонацией боеприпасов в поезде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль