Ворог обстріляв Нікополь із важкої артилерії: пошкоджено будинки та газогін
Близько опівночі з важкої артилерії росіяни вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Пошкоджені багатоквартирний будинок і газогін.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли Нікопольщини
За даними ОВА, на Червоногригорівську громаду Нікопольщини противник скерував БпЛА. Понівечено інфраструктурний об'єкт. Також там фахівці завершили обстеження територій після попередніх обстрілів. Зафіксували руйнування в одному з населених пунктів.
"Серед них - знищений приватний будинок і ще 11 пошкоджених. Потрощені 3 господарські споруди та 40 сонячних панелей. Зачепило лінії електропередач і газогони", - йдеться у повідомленні.
Повсюди минулося без постраждалих.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих атак на Нікопольщину постраждала жінка, пошкоджено будинки, підприємство, агрофірму, ЛЕП та газогін.
- Окрім того, рашисти атакували ракетою Кривий Ріг. Зазначалося про п'ятьох постраждалих.
- За оновленими даними, у Кривому Розі внаслідок російської атаки вже відомо про 12 постраждалих, серед яких четверо дітей.
- Крім того, вдень 22 січня росіяни вдарили безпілотником по Дніпру, внаслідок чого у двох квартирах багатоповерхівки спалахнула пожежа.
- За уточненими даними, внаслідок атаки росіян по Дніпру постраждали 7 людей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
