Ворог обстріляв Нікополь із важкої артилерії: пошкоджено будинки та газогін

Близько опівночі з важкої артилерії росіяни вдарили по Нікополю Дніпропетровської області. Пошкоджені багатоквартирний будинок і газогін.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обстріли Нікопольщини

За даними ОВА, на Червоногригорівську громаду Нікопольщини противник скерував БпЛА. Понівечено інфраструктурний об'єкт. Також там фахівці завершили обстеження територій після попередніх обстрілів. Зафіксували руйнування в одному з населених пунктів.

"Серед них - знищений приватний будинок і ще 11 пошкоджених. Потрощені 3 господарські споруди та 40 сонячних панелей. Зачепило лінії електропередач і газогони", - йдеться у повідомленні.

Повсюди минулося без постраждалих.

Що передувало?

