Враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии: повреждены дома и газопровод

Около полуночи из тяжелой артиллерии россияне нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. Повреждены многоквартирный дом и газопровод.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Никопольщины

По данным ОГА, на Червоногригоровскую громаду Никопольщины противник направил БПЛА. Поврежден инфраструктурный объект. Также там специалисты завершили обследование территорий после предыдущих обстрелов. Зафиксировали разрушения в одном из населенных пунктов.

"Среди них - уничтоженный частный дом и еще 11 поврежденных. Разрушены 3 хозяйственные постройки и 40 солнечных панелей. Задеты линии электропередач и газопроводы", - говорится в сообщении.

Везде обошлось без пострадавших.

