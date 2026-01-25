Враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии: повреждены дома и газопровод
Около полуночи из тяжелой артиллерии россияне нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. Повреждены многоквартирный дом и газопровод.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы Никопольщины
По данным ОГА, на Червоногригоровскую громаду Никопольщины противник направил БПЛА. Поврежден инфраструктурный объект. Также там специалисты завершили обследование территорий после предыдущих обстрелов. Зафиксировали разрушения в одном из населенных пунктов.
"Среди них - уничтоженный частный дом и еще 11 поврежденных. Разрушены 3 хозяйственные постройки и 40 солнечных панелей. Задеты линии электропередач и газопроводы", - говорится в сообщении.
Везде обошлось без пострадавших.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в результате вражеских атак на Никопольщину пострадала женщина, повреждены дома, предприятие, агрофирма, ЛЭП и газопровод.
- Кроме того,рашисты атаковали ракетой Кривой Рог. Сообщалось о пяти пострадавших.
- По обновленным данным, в Кривом Роге в результате российской атаки уже известно о 12 пострадавших, среди которых четверо детей.
- Кроме того, днем 22 января россияне нанесли удар беспилотником по Днепру, в результате чего в двух квартирах многоэтажки вспыхнул пожар.
- По уточненным данным, в результате атаки россиян по Днепру пострадали 7 человек.
