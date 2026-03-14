Війська РФ ударили по Запоріжжю: загинула людина, 19 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вдень 14 березня 2026 року війська РФ атакували Запоріжжя. Пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та постраждалі

Як зазначається, одна людина загинула через ворожу атаку.

На жаль, кількість постраждалих зростає: наразі вже 7 поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Одна жінка у тяжкому стані.

Також за даними ОВА, попередньо, одна жінка перебуває під завалами.

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ОНОВЛЕННЯ

О 19-37 Федоров написав: "Вже 18 поранених, в тому числі, двоє дітей - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

У людей переломи, уламкові поранення, забої та відкриті рани.

Допомога лікарів знадобилася 17-річному хлопцю з осколковими пораненнями - він у тяжкому стані та 15-річній дівчині. В неї гостра реакція на стрес".

Усім постраждалим надається необхідна допомога.

Оновлення

Станом на 21:43, як повідомляє Федоров, допомога медиків знадобилася і чотирирічному хлопчику. Таким чином кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 19 людей.

























Згодом Федоров повідомив, що поранену жінку дістали з-під завалів. Медики надають всю необхідну допомогу.

"Під завалами перебували двоє людей. Тільки що їх було деблоковано екстреними службами. Зараз пораненим надається медична допомога", - уточнив очільник ОВА.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: одна людина загинула.

Нічна атака РФ на Україну

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Що передувало?

Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.

Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.

Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.

За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.

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