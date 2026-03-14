Війська РФ ударили по Запоріжжю: загинула людина, 19 поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вдень 14 березня 2026 року війська РФ атакували Запоріжжя. Пошкоджений багатоквартирний будинок, виникла пожежа.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Є жертва та постраждалі
Як зазначається, одна людина загинула через ворожу атаку.
На жаль, кількість постраждалих зростає: наразі вже 7 поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю. Одна жінка у тяжкому стані.
Також за даними ОВА, попередньо, одна жінка перебуває під завалами.
ОНОВЛЕННЯ
О 19-37 Федоров написав: "Вже 18 поранених, в тому числі, двоє дітей - збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
У людей переломи, уламкові поранення, забої та відкриті рани.
Допомога лікарів знадобилася 17-річному хлопцю з осколковими пораненнями - він у тяжкому стані та 15-річній дівчині. В неї гостра реакція на стрес".
Усім постраждалим надається необхідна допомога.
Оновлення
Станом на 21:43, як повідомляє Федоров, допомога медиків знадобилася і чотирирічному хлопчику. Таким чином кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 19 людей.
Згодом Федоров повідомив, що поранену жінку дістали з-під завалів. Медики надають всю необхідну допомогу.
"Під завалами перебували двоє людей. Тільки що їх було деблоковано екстреними службами. Зараз пораненим надається медична допомога", - уточнив очільник ОВА.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що РФ завдала авіаудару по Запорізькому району: одна людина загинула.
Нічна атака РФ на Україну
Що передувало?
- Як повідомлялося, ворог масовано атакував Київщину дронами та ракетам: четверо загиблих та десять людей поранено.
- Сили ППО ліквідували 58 ворожих ракет та 402 БпЛА.
- Президент Зеленський заявив, що основною мішенню РФ була енергетика Київського регіону.
- За даними Міненерго, ворог атакував енергетику Києва та області, є відключення у столиці і 6 областях.
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