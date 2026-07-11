Заворушення біля ТЦК у Львові: ще трьох підозрюваних взяли під варту без права застави. ФОТО

Сьогодні, 11 липня, було обрано запобіжні заходи ще трьом учасникам заворушень у Сихівському районі Львова - тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Деталі

Як зазначається, йдеться про двох чоловіків віком 21 та 28 років, які організовували та підбурювали присутніх до вчинення протиправних дій у ніч проти 9 липня на Сихові. Окрім цього вони особисто брали активну участь в пошкодженні службового позашляховика військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП - блокували його рух, стрибали по автівці, а пізніше перекинули її.

Своєю чергою, 45-річний львів’янин провокував конфлікт з військовослужбовцем ТЦК, а також шарпав його та намагався зірвати військову форму, словесно ображаючи.







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