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Порада росіянам, володар морів, путінська "Победа". Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

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"Победа" по-путінськи

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Порада для росіян

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Володар морів

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фотожаба

фотожаба

фотожаба

Годинник для росії

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Автор: 

політика (5458) путін володимир (25598) росія (70966) фотожаба (14898)
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