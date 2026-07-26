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Акції з вимогою повернути Федорова одинадцятий день тривають у містах України. ФОТОрепортаж
У неділю, 26 липня, у низці міст України проходить 11-й день протестів через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".
11-й день протестів
Протести відбуваються у Києві, Дніпрі, Львові, Черкасах, Миколаєві, Хмельницькому, Івано-Франківську, Ужгороді та інших містах.
Учасники акції вимагають повернути Федорова на посаду голови Міноборони.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
Топ коментарі
+11 Олексій Ващенко
показати весь коментар26.07.2026 21:18 Відповісти Посилання
+10 Nika Vesela
показати весь коментар26.07.2026 21:12 Відповісти Посилання
+6 Володимир Омельянов
показати весь коментар26.07.2026 21:26 Відповісти Посилання
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