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Новини Фото Відставка Федорова
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Акції з вимогою повернути Федорова одинадцятий день тривають у містах України. ФОТОрепортаж

У неділю, 26 липня, у низці міст України проходить 11-й день протестів через звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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11-й день протестів 

Протести відбуваються у Києві, Дніпрі, Львові, Черкасах, Миколаєві, Хмельницькому, Івано-Франківську, Ужгороді та інших містах.

Учасники акції вимагають повернути Федорова на посаду голови Міноборони.

протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне
протест
Фото: Суспільне

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Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Київ (16696) протест (2478) Федоров Михайло (1126)
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Топ коментарі
+11
Треба змінювати вимоги, інакше толку не буде. "Геть Зелю"
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26.07.2026 21:18 Відповісти
+10
90 мільярдів самі себе в офшори не покладуть. Так що обрання між Федоровим і цим.баблом очевидна😢
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26.07.2026 21:12 Відповісти
+6
Головна проблема цього хаосу це президент Зелеський ,він створив хаос на рівному місці .
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26.07.2026 21:26 Відповісти

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