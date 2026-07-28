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Новини Фото Відставка Федорова
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В Україні 13-й день тривають мітинги на підтримку Федорова. ФОТОрепортаж

У низці міст України вже 13-й день поспіль проходять масові акції на підтримку Михайла Федорова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Люди виходять щодня і не змінюють вимоги

Увечері 28 липня учасники знову зібралися на центральних площах. Вони тримають картонні плакати та закликали повторно призначити Федорова на посаду міністра оборони.

Як повідомляє "Суспільне", акції відбулися в Івано-Франківську, Рівному, Львові, Києві та інших містах. 

В Івано-Франківську на площу перед адміністративною будівлею прийшли майже 100 людей. Вони традиційно приносять саморобні плакати та залишаються на місці протягом вечора.

Мітинги на Підтримку Федорова

Мітинг на підтримку Федорова

Мітинги на підтримку Федорова

Мітинги на підтримку Федорова

Київ та інші міста підтримують акції

У столиці на мітинг у центрі міста зібралися кілька сотень людей. Вони виступають проти звільнення Федорова та закликають  владу змінити рішення.

  • Раніше ветеран Дмитро Козятинський, який є одним із ініціаторів мітингу проти відставки Михайла Федорова, анонсував у Києві на п’ятницю, 31 липня, протестну ходу за діалог і реформи в оборонці.

Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте: Чоловіка у балаклаві з ножем затримали на акції проти відставки Федорова у Львові: його особу встановлено. ФОТО

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Міноборони (7224) мітинг (744) Федоров Михайло (1130)
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Топ коментарі
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Зєлєнскій і його банда розуміють що жодних шансів для зє переобратися навіть в теорії не існує. Для них зараз головне це підсунути народу якогось "страдальця". І схоже що на цю роль Офіс Прєзідєнта обрав свого в доску перевіреного шахрая-криптовалютчика і розробника цифрового гетто Фьодорова. Ну головне ж щоб не українець! Щоб не перслідував "своїх" по Закону за корупцію і розкрадання бюджету під час війни. Щоб дав втекти з накраденим до родин, які вже зачекались "кормільцєв" в Ізраїлі, в Монако, на Мальті, в Іспанії, в Італії, в США, в Австрії та Німеччині...
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28.07.2026 22:07 Відповісти
+2
Зеленський є головною перешкодою на шляху до нашої перемоги, природжений брехун і клептоман збирає навколо себе собі подібних персонажів , а випадково потрапившого на пост міністра Федорова інфіковане тіло ЗЕвлади просто відторгло .
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28.07.2026 22:03 Відповісти
+2
Того Федорова слід ПРОАНАЛІЗУВАТИ. Хто є той Федорів насправді - позитивна самостійна персона, чи "дурилка картонная" - взагалі по життю ніщо, а при "должності" цабе, яке відвинули легко, а задвинуть невозможно, без...? Що то за люди виходять "за Федорова"? В Україні часто темні справи маскують під патріотизмом, боротьбою з корупцією, прискоренням руху в Європу - без умовного Федорова Європи не буде, - тощо... А насправді одні злодії змінюють інших. Виявляється, що на фронті ротація неможлива - тих, хто попав в окопи ніким замінити, - а "ротація" умовних мандичів-менделів-шмигаль-свириденко... відбувається. Можливо, переформатувати - перенацілити протестний потенціал на організацію МОБІЛІЗАЦІЇ, з метою забезпечення ротоції, демобілізації тих, які вже на фронті з 2022 року - фізично і морально вигоріли? Врешті решт чому рятувати тільки одного рядового Федорова, а не фронтовиків. Відпустки, ротація - це підвищення рівня боєздатності ЗСУ - боєць має час від часу повертатися до родини, щоб знати за кого він насправді воює. А то виходить пропадає боєць на фронті за ту карусель-ротацію умовних мандичів-менделів-шмигаль-свириденко...
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28.07.2026 22:05 Відповісти

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