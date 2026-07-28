В Україні 13-й день тривають мітинги на підтримку Федорова. ФОТОрепортаж
У низці міст України вже 13-й день поспіль проходять масові акції на підтримку Михайла Федорова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Люди виходять щодня і не змінюють вимоги
Увечері 28 липня учасники знову зібралися на центральних площах. Вони тримають картонні плакати та закликали повторно призначити Федорова на посаду міністра оборони.
Як повідомляє "Суспільне", акції відбулися в Івано-Франківську, Рівному, Львові, Києві та інших містах.
В Івано-Франківську на площу перед адміністративною будівлею прийшли майже 100 людей. Вони традиційно приносять саморобні плакати та залишаються на місці протягом вечора.
Київ та інші міста підтримують акції
У столиці на мітинг у центрі міста зібралися кілька сотень людей. Вони виступають проти звільнення Федорова та закликають владу змінити рішення.
- Раніше ветеран Дмитро Козятинський, який є одним із ініціаторів мітингу проти відставки Михайла Федорова, анонсував у Києві на п’ятницю, 31 липня, протестну ходу за діалог і реформи в оборонці.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
Топ коментарі
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показати весь коментар28.07.2026 22:07 Відповісти Посилання
+2 Леонид Тищенко #456549
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+2 Николай Нестор Нагорняк #550941
показати весь коментар28.07.2026 22:05 Відповісти Посилання
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