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Новости Фото Отставка Федорова
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В Украине уже 13 дней продолжаются митинги в поддержку Федорова. ФОТОрепортаж

В ряде городов Украины уже 13-й день подряд проходят массовые акции в поддержку Михаила Федорова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Люди выходят каждый день и не меняют своих требований

Вечером 28 июля участники снова собрались на центральных площадях. Они держат картонные плакаты и призывают повторно назначить Федорова на должность министра обороны.

Как сообщает"Суспильне", акции прошли в Ивано-Франковске, Ривно, Львове, Киеве и других городах. 

В Ивано-Франковске на площадь перед административным зданием пришли почти 100 человек. Они традиционно приносят самодельные плакаты и остаются на месте в течение вечера.

Митинги в поддержку Федорова

Митинг в поддержку Федорова

Митинги в поддержку Федорова

Митинги в поддержку Федорова

Киев и другие города поддерживают акции

В столице на митинг в центре города собрались несколько сотен человек. Они выступают против увольнения Федорова и призывают власти изменить решение.

  • Ранее ветеран Дмитрий Козятинский, являющийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова, анонсировал в Киеве на пятницу, 31 июля, протестное шествие за диалог и реформы в оборонной сфере.

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

Читайте: Мужчину в балаклаве с ножом задержали на акции против отставки Федорова во Львове: его личность установлена. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9975) митинг (2553) Федоров Михаил (917)
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Топ комментарии
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Зєлєнскій і його банда розуміють що жодних шансів для зє переобратися навіть в теорії не існує. Для них зараз головне це підсунути народу якогось "страдальця". І схоже що на цю роль Офіс Прєзідєнта обрав свого в доску перевіреного шахрая-криптовалютчика і розробника цифрового гетто Фьодорова. Ну головне ж щоб не українець! Щоб не перслідував "своїх" по Закону за корупцію і розкрадання бюджету під час війни. Щоб дав втекти з накраденим до родин, які вже зачекались "кормільцєв" в Ізраїлі, в Монако, на Мальті, в Іспанії, в Італії, в США, в Австрії та Німеччині...
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28.07.2026 22:07 Ответить
+2
Зеленський є головною перешкодою на шляху до нашої перемоги, природжений брехун і клептоман збирає навколо себе собі подібних персонажів , а випадково потрапившого на пост міністра Федорова інфіковане тіло ЗЕвлади просто відторгло .
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28.07.2026 22:03 Ответить
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Того Федорова слід ПРОАНАЛІЗУВАТИ. Хто є той Федорів насправді - позитивна самостійна персона, чи "дурилка картонная" - взагалі по життю ніщо, а при "должності" цабе, яке відвинули легко, а задвинуть невозможно, без...? Що то за люди виходять "за Федорова"? В Україні часто темні справи маскують під патріотизмом, боротьбою з корупцією, прискоренням руху в Європу - без умовного Федорова Європи не буде, - тощо... А насправді одні злодії змінюють інших. Виявляється, що на фронті ротація неможлива - тих, хто попав в окопи ніким замінити, - а "ротація" умовних мандичів-менделів-шмигаль-свириденко... відбувається. Можливо, переформатувати - перенацілити протестний потенціал на організацію МОБІЛІЗАЦІЇ, з метою забезпечення ротоції, демобілізації тих, які вже на фронті з 2022 року - фізично і морально вигоріли? Врешті решт чому рятувати тільки одного рядового Федорова, а не фронтовиків. Відпустки, ротація - це підвищення рівня боєздатності ЗСУ - боєць має час від часу повертатися до родини, щоб знати за кого він насправді воює. А то виходить пропадає боєць на фронті за ту карусель-ротацію умовних мандичів-менделів-шмигаль-свириденко...
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28.07.2026 22:05 Ответить

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