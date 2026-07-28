В Украине уже 13 дней продолжаются митинги в поддержку Федорова. ФОТОрепортаж
В ряде городов Украины уже 13-й день подряд проходят массовые акции в поддержку Михаила Федорова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Люди выходят каждый день и не меняют своих требований
Вечером 28 июля участники снова собрались на центральных площадях. Они держат картонные плакаты и призывают повторно назначить Федорова на должность министра обороны.
Как сообщает"Суспильне", акции прошли в Ивано-Франковске, Ривно, Львове, Киеве и других городах.
В Ивано-Франковске на площадь перед административным зданием пришли почти 100 человек. Они традиционно приносят самодельные плакаты и остаются на месте в течение вечера.
Киев и другие города поддерживают акции
В столице на митинг в центре города собрались несколько сотен человек. Они выступают против увольнения Федорова и призывают власти изменить решение.
- Ранее ветеран Дмитрий Козятинский, являющийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова, анонсировал в Киеве на пятницу, 31 июля, протестное шествие за диалог и реформы в оборонной сфере.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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