В Украине уже 13 дней продолжаются митинги в поддержку Федорова. ФОТОрепортаж

В ряде городов Украины уже 13-й день подряд проходят массовые акции в поддержку Михаила Федорова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Люди выходят каждый день и не меняют своих требований

Вечером 28 июля участники снова собрались на центральных площадях. Они держат картонные плакаты и призывают повторно назначить Федорова на должность министра обороны.

Как сообщает"Суспильне", акции прошли в Ивано-Франковске, Ривно, Львове, Киеве и других городах.

В Ивано-Франковске на площадь перед административным зданием пришли почти 100 человек. Они традиционно приносят самодельные плакаты и остаются на месте в течение вечера.

Киев и другие города поддерживают акции

В столице на митинг в центре города собрались несколько сотен человек. Они выступают против увольнения Федорова и призывают власти изменить решение.

Ранее ветеран Дмитрий Козятинский, являющийся одним из инициаторов митинга против отставки Михаила Федорова, анонсировал в Киеве на пятницу, 31 июля, протестное шествие за диалог и реформы в оборонной сфере.

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр - Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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