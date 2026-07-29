В Україні 14-й день поспіль тривають масові мітинги проти відставки Федорова. ФОТОрепортаж

29 липня в Україні продовжилися акції протесту через звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Це вже 14-й день, коли люди виходять на вулиці у різних містах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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Люди виходять на вулиці та озвучують вимоги

У Дніпрі на акцію зібралися близько 80 людей. На початку мітингу учасники вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання та розгорнули великий прапор України. Люди тримали плакати з написами про повернення Федорова на посаду.

В Івано-Франківську на площу вийшли майже 50 людей. Акція також почалася з хвилини мовчання. Учасники тримали плакати та скандували гасла на підтримку Федорова.

У Запоріжжі акції також не припиняються вже 14 днів. Люди виходять із новими плакатами, але головна вимога залишається незмінною — повернення Михайла Федорова на посаду.







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Раніше ветеран Дмитро Козятинський, який є одним із ініціаторів мітингу проти відставки Михайла Федорова, анонсував у Києві на п’ятницю, 31 липня, протестну ходу за діалог і реформи в оборонці.

Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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