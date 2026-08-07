"Поверніть Федорова": українці вийшли на протести 23-й день поспіль. ФОТОрепортаж

У містах України 7 серпня вже 23-й день поспіль тривають масові мітинги на підтримку призначення Михайла Федорова міністром оборони.

Цензор.НЕТ зібрав фото та відео з різних міст, де тривають протести з картонками.

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Протести за повернення Федорова

У різних містах учасники акцій наголошують, що виходять на мітинги щодня та закликають не припиняти громадську активність.

В Івано-Франківську у мітингу взяли понад 20 людей. Протестувальники тримали картонки з написами і вимагали повернення очільника Міноборони.

Акція пройшла без інцидентів.

У Дніпрі на 23-й день протестів зібралися близько 40 учасників. Люди також вийшли до центру міста з картонками та своїми вимогами.

Окрім цього, організатори встановили спеціальну дошку, де всі охочі могли написати або намалювати свою позицію. Учасники залишали короткі звернення, фрази та малюнки, що стосувалися теми протесту.

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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