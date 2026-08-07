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Новини Фото Відставка Федорова
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"Поверніть Федорова": українці вийшли на протести 23-й день поспіль. ФОТОрепортаж

У містах України 7 серпня вже 23-й день поспіль тривають масові мітинги на підтримку призначення Михайла Федорова міністром оборони.

Цензор.НЕТ зібрав фото та відео з різних міст, де тривають протести з картонками. 

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Протести за повернення Федорова

У різних містах учасники акцій наголошують, що виходять на мітинги щодня та закликають не припиняти громадську активність.

В Івано-Франківську у мітингу взяли понад 20 людей. Протестувальники тримали картонки з написами і вимагали повернення очільника Міноборони.

Акція пройшла без інцидентів.

Акція на підтримку Федорова

Акція на підтримку Федорова

Акція на підтримку Федорова

У Дніпрі на 23-й день протестів зібралися близько 40 учасників. Люди також вийшли до центру міста з картонками та своїми вимогами.

Окрім цього, організатори встановили спеціальну дошку, де всі охочі могли написати або намалювати свою позицію. Учасники залишали короткі звернення, фрази та малюнки, що стосувалися теми протесту.

Акція на підтримку Федорова

Акція на підтримку Федорова

Акція на підтримку Федорова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров: "Корупція - це одна з головних причин, чому нам важче зупинити війну"

Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Читайте також: Федоров пояснив, чому не долучається до протестів: Це сприйматиметься як політичний крок

Автор: 

Дніпро (3145) Івано-Франківськ (420) мітинг (746) Івано-Франківська область (947) Федоров Михайло (1166) Дніпропетровська область (5164) Дніпровський район (474) Івано-Франківський район (56)
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Топ коментарі
+14
Досить згадати, ким був Фьодоров, і чим він займався у Зелі. Спеціаліст SMM. Вміло оперує соцмережами. Зелі організував підтримку молоді, поширюючи брехню на Пороха, і героїзуючи Зелю. А вже при владі Зельоного створив ботоферму, яка фінансувалась з бюджету. Створював позитивний імідж для одного імітатора презедента.
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07.08.2026 22:21 Відповісти
+13
"Масові протести" буквально паралізували вуличний рух) Весь Івано-Франківськ за Федорова, точніше 20 людей і так по всій Україні) Федоров просто мегапопулярний
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07.08.2026 22:07 Відповісти
+13
Хто цю шизу оплачує? Федоров же фактично намочив на вас
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07.08.2026 22:14 Відповісти

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