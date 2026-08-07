"Верните Федорова": украинцы вышли на протесты 23-й день подряд. ФОТОРЕПОРТАЖ
В городах Украины 7 августа уже 23-й день подряд продолжаются массовые митинги в поддержку назначения Михаила Федорова министром обороны.
Цензор.НЕТ собрал фото и видео из разных городов, где проходят протесты с плакатами.
Протесты за возвращение Федорова
В разных городах участники акций подчеркивают, что выходят на митинги ежедневно и призывают не прекращать общественную активность.
В Ивано-Франковске в митинге приняли участие более 20 человек. Протестующие держали плакаты с надписями и требовали возвращения главы Минобороны.
Акция прошла без инцидентов.
В Днепре на 23-й день протестов собралось около 40 участников. Люди также вышли в центр города с плакатами и своими требованиями.
Кроме того, организаторы установили специальную доску, где все желающие могли написать или нарисовать свою позицию. Участники оставляли короткие обращения, фразы и рисунки, касающиеся темы протеста.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль