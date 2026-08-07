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Новости Фото Отставка Федорова
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"Верните Федорова": украинцы вышли на протесты 23-й день подряд. ФОТОРЕПОРТАЖ

В городах Украины 7 августа уже 23-й день подряд продолжаются массовые митинги в поддержку назначения Михаила Федорова министром обороны.

Цензор.НЕТ собрал фото и видео из разных городов, где проходят протесты с плакатами. 

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Протесты за возвращение Федорова

В разных городах участники акций подчеркивают, что выходят на митинги ежедневно и призывают не прекращать общественную активность.

В Ивано-Франковске в митинге приняли участие более 20 человек. Протестующие держали плакаты с надписями и требовали возвращения главы Минобороны.

Акция прошла без инцидентов.

Акция в поддержку Федорова

Акция в поддержку Федорова

Акция в поддержку Федорова

В Днепре на 23-й день протестов собралось около 40 участников. Люди также вышли в центр города с плакатами и своими требованиями.

Кроме того, организаторы установили специальную доску, где все желающие могли написать или нарисовать свою позицию. Участники оставляли короткие обращения, фразы и рисунки, касающиеся темы протеста.

Акция в поддержку Федорова

Акция в поддержку Федорова

Акция в поддержку Федорова

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федоров: "Коррупция — это одна из главных причин, по которой нам сложнее остановить войну"

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Днепр (4782) Ивано-Франковск (868) митинг (2555) Ивано-Франковская область (1048) Федоров Михаил (952) Днепропетровская область (5599) Днепровский район (463) Ивано-Франковский район (54)
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Топ комментарии
+14
Досить згадати, ким був Фьодоров, і чим він займався у Зелі. Спеціаліст SMM. Вміло оперує соцмережами. Зелі організував підтримку молоді, поширюючи брехню на Пороха, і героїзуючи Зелю. А вже при владі Зельоного створив ботоферму, яка фінансувалась з бюджету. Створював позитивний імідж для одного імітатора презедента.
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07.08.2026 22:21 Ответить
+13
"Масові протести" буквально паралізували вуличний рух) Весь Івано-Франківськ за Федорова, точніше 20 людей і так по всій Україні) Федоров просто мегапопулярний
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07.08.2026 22:07 Ответить
+13
Хто цю шизу оплачує? Федоров же фактично намочив на вас
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07.08.2026 22:14 Ответить

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