"Верните Федорова": украинцы вышли на протесты 23-й день подряд. ФОТОРЕПОРТАЖ

В городах Украины 7 августа уже 23-й день подряд продолжаются массовые митинги в поддержку назначения Михаила Федорова министром обороны.

Цензор.НЕТ собрал фото и видео из разных городов, где проходят протесты с плакатами.

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Протесты за возвращение Федорова

В разных городах участники акций подчеркивают, что выходят на митинги ежедневно и призывают не прекращать общественную активность.

В Ивано-Франковске в митинге приняли участие более 20 человек. Протестующие держали плакаты с надписями и требовали возвращения главы Минобороны.

Акция прошла без инцидентов.

В Днепре на 23-й день протестов собралось около 40 участников. Люди также вышли в центр города с плакатами и своими требованиями.

Кроме того, организаторы установили специальную доску, где все желающие могли написать или нарисовать свою позицию. Участники оставляли короткие обращения, фразы и рисунки, касающиеся темы протеста.

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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