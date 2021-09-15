Заступник голови ОАСК Аблов намагався втекти від детектива НАБУ, який повідомляв йому про завершення досудового розслідування. ВIДЕО

Детектив Національного антикорупційного бюро повідомив про завершення досудового розслідування Євгену Аблову, заступнику голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Центру протидії корупції.

"Аблов бігав від співробітника НАБУ коридорами Вищого антикорупційного суду, де судді мали обирати йому заставу й розглядати питання про відсторонення від адміністративної посади. Заступник голови ОАСК під час перерви між справами вийшов із засідання, однак біля зали засідань на нього чекав детектив. Розслідування справи про створення злочинної організації і захоплення влади суддями ОАСК завершили ще у березні, проте Аблов ігнорував усі листи. Завдяки наполегливості НАБУ сьогодні він все ж підписав повідомлення про завершення досудового розслідування. Після цього Аблов втік із Вищого антикорупційного суду, забувши свій паспорт", - написали в ЦПК.

Нагадаємо,17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу. Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

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11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Вища рада правосуддя розглянула питання тимчасового відсторонення від посад суддів ОАСК. ВРП ухвалила рішення повернути генеральному прокурору Ірині Венедіктовій клопотання про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя судді глави ОАСК Павла Вовка у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Також ВРП ухвалила рішення відмовити в задоволенні клопотання про відсторонення від здійснення правосуддя заступника глави ОАСК Євгена Аблова, мотивувавши це тим, що докази, якими обґрунтовано підозру, висунуту судді Євгену Аблову, отримані способом, що не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, - без дозволу суду на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих під час розслідування іншого кримінального провадження.

В задоволенні клопотання про відсторонення судді ОАСК Ігоря Качура було відмовлено в зв'язку з відсутністю належного обґрунтування висунутих йому підозр, клопотання щодо судді ОАСК Олексія Огурцова - повернуто генпрокурору без розгляду в зв'язку з порушенням порядку повідомлення судді про підозру.