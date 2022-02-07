ДТП Трухіна: Патрульний Петрик прийшов на допит в ДБР. ВIДЕО

Патрульний Сергій Петрик, чия боді-камера зняла нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна після ДТП на Бориспільській трасі, прийшов на допит у ДБР.

Про це патрульний повідомив під час спілкування з журналістами біля будівлі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, доступу до відео з боді-камер патрульні поліції не мають та жодного разу відео зі своєї камери він не бачив.

На питання, чи попереджав він главу МВС Дениса Монастирського про факт ДТП, патрульний Петрик зявив: "Міністра не можу повідомити ніяк. Я в першу чергу попереджаю керівництво, що сталася ДТП. ... Потім вже керівництво по ієрархії повідомляє вищому керівництву про ситуацію".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

