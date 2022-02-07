ДТП Трухіна: Патрульний Петрик прийшов на допит в ДБР. ВIДЕО
Патрульний Сергій Петрик, чия боді-камера зняла нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна після ДТП на Бориспільській трасі, прийшов на допит у ДБР.
Про це патрульний повідомив під час спілкування з журналістами біля будівлі ДБР, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, доступу до відео з боді-камер патрульні поліції не мають та жодного разу відео зі своєї камери він не бачив.
На питання, чи попереджав він главу МВС Дениса Монастирського про факт ДТП, патрульний Петрик зявив: "Міністра не можу повідомити ніяк. Я в першу чергу попереджаю керівництво, що сталася ДТП. ... Потім вже керівництво по ієрархії повідомляє вищому керівництву про ситуацію".
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.
7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".
1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.
2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.
Оно расследует дело о утечке инфы из МВД.
петрик як був патрульним, так і є ни, ходить на допити.
п...дараси які приховували злочин як сиділи на своїх посадах так і сидять.
клятий порох і тут зеленим підсирає.
як він встигає,?
ну супермен,****
Удобненько Петрик съехал с неудобного вопросика: "Я в першу чергу попереджаю керівництво, що сталася ДТП". Дураку же понятно, что речь не о "ДТП", а о взятке. Так о взятке докладывал или нет? Устно или рапортом?
Образец, говорите, "честного полицейского" ... Ню, ню ...
подивитися на сервері?
Ибо 150 кило_долларов взятки давать - это преступление!
а 150 кило_гривен - это типа шалость....
вы чо, зелёные попугаи, там вообще с катушек слетели????
КАК ТЫ **** УМУДРИЛСЯ СОХРАНИТЬ КОПИЮ ВИДОСИКА ЕСЛИ МЫ САМИ ВСЕ УНИЧТОЖИЛИ???????