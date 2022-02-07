УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9441 відвідувач онлайн
Новини Відео П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
12 260 120

ДТП Трухіна: Патрульний Петрик прийшов на допит в ДБР. ВIДЕО

Патрульний Сергій Петрик, чия боді-камера зняла нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна після ДТП на Бориспільській трасі, прийшов на допит у ДБР.

Про це патрульний повідомив під час спілкування з журналістами біля будівлі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, доступу до відео з боді-камер патрульні поліції не мають та жодного разу відео зі своєї камери він не бачив.

На питання, чи попереджав він главу МВС Дениса Монастирського про факт ДТП, патрульний Петрик зявив: "Міністра не можу повідомити ніяк. Я в першу чергу попереджаю керівництво, що сталася ДТП. ... Потім вже керівництво по ієрархії повідомляє вищому керівництву про ситуацію".

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за право піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Читайте: Ми звертатимемося до Конституційного суду щодо оскарження указу президента про призначення Сухачова директором ДБР, - Разумков

Автор: 

ДТП (4544) цензура (368) ДБР (3742) Трухін Олександр (159)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Ти статтю хоч читав?

Патрульний передає все своєму безпосередньому керівництву. Доступу до даних камери він взагалі не має. Він свою справу зробив - інформацію передав.

До керівництва МВД - є питання. Так як вони півроку покривали злочинця.
показати весь коментар
07.02.2022 09:42 Відповісти
+14
На питання, чи попереджав він главу МВС Дениса Монастирського про факт ДТП Джерело:
Только полный идиот мог задать такой вопрос рядовому полицейскому...
показати весь коментар
07.02.2022 09:35 Відповісти
+13
Мене бентежить, що зебіли намагаються перекласти відповідальність з блазня, ДБР, МВС на простого поліцейського.
показати весь коментар
07.02.2022 09:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
07.02.2022 09:54 Відповісти
красотень ЗЕленая!!! на допрос вызывают не того, кто взятку предлагал, а того, кто от нее отказался ...
показати весь коментар
07.02.2022 09:57 Відповісти
Суд наверное не засчитает эту плёнку как доказательство вины уважаемого Трухина, все обвинения снимут, а патрульному Петрику дадут три года условно. Блин и смешно и грустно
показати весь коментар
07.02.2022 10:01 Відповісти
Ну как бы понятно что ДБР расследует не дело Трухина.

Оно расследует дело о утечке инфы из МВД.
показати весь коментар
07.02.2022 10:18 Відповісти
все по чеснму.
петрик як був патрульним, так і є ни, ходить на допити.
п...дараси які приховували злочин як сиділи на своїх посадах так і сидять.
клятий порох і тут зеленим підсирає.
як він встигає,?
ну супермен,****
показати весь коментар
07.02.2022 10:01 Відповісти
Ага, "доступу до відео з боді-камер патрульні поліції не мають"... Враньё! Было у меня несколько ситуаций "порешать" с полицейскими. У них были боди-камеры и я показываю на камеру типа " А как же запись?". И они: "Не переживай. Всё под контролем".

Удобненько Петрик съехал с неудобного вопросика: "Я в першу чергу попереджаю керівництво, що сталася ДТП". Дураку же понятно, что речь не о "ДТП", а о взятке. Так о взятке докладывал или нет? Устно или рапортом?

Образец, говорите, "честного полицейского" ... Ню, ню ...
показати весь коментар
07.02.2022 10:05 Відповісти
Відео одночасно з подіями передається на сервер в дільницю. Сам полісмен його не бачить а там воно зберігається пів року.Хто заважав слідчим його
подивитися на сервері?
показати весь коментар
07.02.2022 10:21 Відповісти
Петрик доложил своему руководству, после этого камеры у всех патрульных изъяли, и где были эти камеры и что на них было записано патрульные не могли знать. Вопрос "предупреждал ли он главу МВД" некорректный по субординации
показати весь коментар
07.02.2022 10:08 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2022 10:09 Відповісти
Молодцы хоть значек доллара в статье удалили. Ведь на этом видео есть только фраза "150 тысяч", даже если предположить что это деньги то это может быть любая валюта.
показати весь коментар
07.02.2022 10:10 Відповісти
Конечно молодцы!
Ибо 150 кило_долларов взятки давать - это преступление!
а 150 кило_гривен - это типа шалость....
вы чо, зелёные попугаи, там вообще с катушек слетели????
показати весь коментар
07.02.2022 10:21 Відповісти
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ОТ ДБР
КАК ТЫ **** УМУДРИЛСЯ СОХРАНИТЬ КОПИЮ ВИДОСИКА ЕСЛИ МЫ САМИ ВСЕ УНИЧТОЖИЛИ???????
показати весь коментар
07.02.2022 10:20 Відповісти
Невдача спиткала радянських спортсменив ГГГГГ
показати весь коментар
07.02.2022 10:23 Відповісти
Та не , главный вопрос как посмел не отключить камеру ?
показати весь коментар
07.02.2022 12:44 Відповісти
Оманський зрадник є гарантом інтересів ворога та корупції в державі
показати весь коментар
07.02.2022 10:26 Відповісти
А обтрухина навіть не викликають.
показати весь коментар
07.02.2022 10:33 Відповісти
удивлен до глубины души : пол года эта инфо скрывалась , а сейчас будут пол года перебрасывать из ведомства в ведомство !!! ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ , ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ПАРТИИ , СКЛЮЧАЙТЕ ИЗ ФРАКЦИИ И ПО СПИСКУ ВОССТАНАВЛИВАЙТЕ ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ВРУ !!! и хватит занимать этим эфир !!! и вообще что это за фрукт Трухин , за какие достоинства он стал депутатом ??? что хорошего сделал для УКРАИНЫ - народ так до сих пор и не знает !!!
показати весь коментар
07.02.2022 10:46 Відповісти
В ОП уверены, что Петрик агент ФСБ, которым руководил резидент Аваков.
показати весь коментар
07.02.2022 12:15 Відповісти
Так Петрик же перед допитом, і його адвокат заявили, що у вересні 2021-го з цього приводу він (Петрик) вже давав свідчення в ДБР саме по цьому випадку!
показати весь коментар
07.02.2022 13:04 Відповісти
"Э-э-э! Не считается!"
показати весь коментар
07.02.2022 13:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 