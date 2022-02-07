ДТП Трухина: Патрульный Петрик пришел на допрос в ГБР. ВИДЕО

Патрульный Сергей Петрик, чья боди-камера сняла нардепа "Слуги народа" Александра Трухина после ДТП на Бориспольской трассе, пришел на допрос в ГБР.

Об этом патрульный сообщил во время общения с журналистами у здания ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, доступа к видео с боди-камер у патрульных полиции нет и ни разу видео со своей камеры он не видел.

На вопрос, предупреждал ли он главу МВД Дениса Монастырского о факте ДТП, патрульный Петрик заявил: "Министру не могу сообщить никак. Я в первую очередь предупреждаю руководств о случившемся ДТП. ... Потом уже руководство по иерархии сообщает высшему руководству о ситуации".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Если бы Трухин мне позвонил, то был бы "послан" в тот же момент, – Монастырский. ВИДЕО