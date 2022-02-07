РУС
ДТП Трухина: Патрульный Петрик пришел на допрос в ГБР. ВИДЕО

Патрульный Сергей Петрик, чья боди-камера сняла нардепа "Слуги народа" Александра Трухина после ДТП на Бориспольской трассе, пришел на допрос в ГБР.

Об этом патрульный сообщил во время общения с журналистами у здания ГБР, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, доступа к видео с боди-камер у патрульных полиции нет и ни разу видео со своей камеры он не видел.

На вопрос, предупреждал ли он главу МВД Дениса Монастырского о факте ДТП, патрульный Петрик заявил: "Министру не могу сообщить никак. Я в первую очередь предупреждаю руководств о случившемся ДТП. ... Потом уже руководство по иерархии сообщает высшему руководству о ситуации".

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Автор: 

Ти статтю хоч читав?

Патрульний передає все своєму безпосередньому керівництву. Доступу до даних камери він взагалі не має. Він свою справу зробив - інформацію передав.

До керівництва МВД - є питання. Так як вони півроку покривали злочинця.
+14
На питання, чи попереджав він главу МВС Дениса Монастирського про факт ДТП Джерело:
Только полный идиот мог задать такой вопрос рядовому полицейскому...
+13
Мене бентежить, що зебіли намагаються перекласти відповідальність з блазня, ДБР, МВС на простого поліцейського.
красотень ЗЕленая!!! на допрос вызывают не того, кто взятку предлагал, а того, кто от нее отказался ...
Суд наверное не засчитает эту плёнку как доказательство вины уважаемого Трухина, все обвинения снимут, а патрульному Петрику дадут три года условно. Блин и смешно и грустно
Ну как бы понятно что ДБР расследует не дело Трухина.

Оно расследует дело о утечке инфы из МВД.
все по чеснму.
петрик як був патрульним, так і є ни, ходить на допити.
п...дараси які приховували злочин як сиділи на своїх посадах так і сидять.
клятий порох і тут зеленим підсирає.
як він встигає,?
ну супермен,****
Ага, "доступу до відео з боді-камер патрульні поліції не мають"... Враньё! Было у меня несколько ситуаций "порешать" с полицейскими. У них были боди-камеры и я показываю на камеру типа " А как же запись?". И они: "Не переживай. Всё под контролем".

Удобненько Петрик съехал с неудобного вопросика: "Я в першу чергу попереджаю керівництво, що сталася ДТП". Дураку же понятно, что речь не о "ДТП", а о взятке. Так о взятке докладывал или нет? Устно или рапортом?

Образец, говорите, "честного полицейского" ... Ню, ню ...
Відео одночасно з подіями передається на сервер в дільницю. Сам полісмен його не бачить а там воно зберігається пів року.Хто заважав слідчим його
подивитися на сервері?
Петрик доложил своему руководству, после этого камеры у всех патрульных изъяли, и где были эти камеры и что на них было записано патрульные не могли знать. Вопрос "предупреждал ли он главу МВД" некорректный по субординации
Молодцы хоть значек доллара в статье удалили. Ведь на этом видео есть только фраза "150 тысяч", даже если предположить что это деньги то это может быть любая валюта.
Конечно молодцы!
Ибо 150 кило_долларов взятки давать - это преступление!
а 150 кило_гривен - это типа шалость....
вы чо, зелёные попугаи, там вообще с катушек слетели????
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ОТ ДБР
КАК ТЫ **** УМУДРИЛСЯ СОХРАНИТЬ КОПИЮ ВИДОСИКА ЕСЛИ МЫ САМИ ВСЕ УНИЧТОЖИЛИ???????
Невдача спиткала радянських спортсменив ГГГГГ
Та не , главный вопрос как посмел не отключить камеру ?
Оманський зрадник є гарантом інтересів ворога та корупції в державі
А обтрухина навіть не викликають.
удивлен до глубины души : пол года эта инфо скрывалась , а сейчас будут пол года перебрасывать из ведомства в ведомство !!! ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЯ , ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ПАРТИИ , СКЛЮЧАЙТЕ ИЗ ФРАКЦИИ И ПО СПИСКУ ВОССТАНАВЛИВАЙТЕ ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС ВРУ !!! и хватит занимать этим эфир !!! и вообще что это за фрукт Трухин , за какие достоинства он стал депутатом ??? что хорошего сделал для УКРАИНЫ - народ так до сих пор и не знает !!!
В ОП уверены, что Петрик агент ФСБ, которым руководил резидент Аваков.
Так Петрик же перед допитом, і його адвокат заявили, що у вересні 2021-го з цього приводу він (Петрик) вже давав свідчення в ДБР саме по цьому випадку!
"Э-э-э! Не считается!"
