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Саакашвілі заспівав гімн України на суді в Грузії. ВIДЕО

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заспівав гімн України під час судового засідання, на якому розглядається справа про розтрату ним державних коштів розміром 9 мільйонів ларі ($3 млн).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис виконання гімну Саакашвілі опублікований на відеохостингу youtube.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Саакашвілі показав фото резиденцій грузинських чиновників та звинуватив уряд країни у розкраданні бюджету.

Нагадаємо, 1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузіїі опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні, але ввечері заявила про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки в грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування.

8 листопада Саакашвілі госпіталізували до тюремної лікарні. 9 листопада уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі отримав тілесні ушкодження під час переведення до тюремної лікарні, а інші в'язні вигукують погрози на його адресу.

10 листопада у Тбілісі розпочався суд над Саакашвілі. Засідання відбулося без його участі - не доправляти експрезидента до зали засідання вирішили у пенітенціарній службі Грузії.

20 листопада стало відомо, що Михеіла Саакашвілі доставили у військовий госпіталь у місті Горі, яке розташоване за 80 км від Тбілісі. Після цього він припинив голодування.

8 грудня повідомили, що після дозволу вмикати телевізор колишній президент відновив лікування, але його неврологічний стан погіршився.

15 грудня стало відомо, що Саакашвілі необхідно відправити на лікування за кордон, інакше стан його здоров'я може різко погіршитися.

Автор: 

гімн (96) Грузія (1854) Саакашвілі Міхеіл (2155) суд (11761)


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Топ коментарі
+38
Таке виконання гімну варто прирівняти до наруги над державною символікою. Аж вуха в'януть.
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09.02.2022 12:23 Відповісти
+32
Як і тримання прапору України догори ногами.
Нехай свій портрет тримає головою донизу.
Українці не будуть проти.
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09.02.2022 12:26 Відповісти
+15
Огидне видовище,огидна істота!
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09.02.2022 12:25 Відповісти
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на грузинском ?
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09.02.2022 12:22 Відповісти
Кацапським не користується як декотрі ***************.
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09.02.2022 12:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DMo1IexYXlY ще й як користується
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09.02.2022 12:52 Відповісти
Багато знаєш?
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09.02.2022 13:01 Відповісти
Так голова СБУ - ****************. Спасибо за пояснение.
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09.02.2022 19:16 Відповісти
А він що пам"ятник.Сьогодні голова а завтра те що в собаки під хвостом.
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09.02.2022 19:27 Відповісти
Да вся зеленая слизь изначально и была тем, шо у пса под хвостом.
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09.02.2022 19:33 Відповісти
У нас з 1991р совкові слизняки керують за вказівкою з москви.
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09.02.2022 19:50 Відповісти
На ідіш. 😊 Жартую. Нехай в бачать мене євреї. Коли людина блазнює, виконуючи гімн країни, до якої немає жодного стосунку, не кажучи вже про сентименти, а не виконує гімн власної країни, яка дала йому кров і життя, то така людина в носі мала всі країни. Клоуеада - слов не українського походження. В Україні цьому слову відповідає слово блазень. Тепер я розумію, чому Зєлєнскій і Саакашвілі знайшли одне одного.
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09.02.2022 12:48 Відповісти
Этот грузинский украинец не знает какой флаг Украины (перевернутым держит), но всего его должны спасать...
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09.02.2022 13:27 Відповісти
Він так і не зрозумів , що його ніхто з в'язниці витягати не буде...
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09.02.2022 12:23 Відповісти
Та ні бобік зеленський який його витягнув на свою піарну арену ще себе проявіть. Ще е правдолюби бобіка сёр лещ і ****
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09.02.2022 15:02 Відповісти
Таке виконання гімну варто прирівняти до наруги над державною символікою. Аж вуха в'януть.
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09.02.2022 12:23 Відповісти
Як і тримання прапору України догори ногами.
Нехай свій портрет тримає головою донизу.
Українці не будуть проти.
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09.02.2022 12:26 Відповісти
Лол, щойно помітив, і правда ж.
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09.02.2022 12:36 Відповісти
Так Карлсон , якщо не помиляюся, зі Швеції, вот і шведський прапор тримає. Ну а коли за яйця схватили, то і не так заспіваєш.
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09.02.2022 12:39 Відповісти
Літературний Карлсон із Швеції, а цей більше тусувався у Нідерландах.
Там своя специфіка.)
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09.02.2022 12:50 Відповісти
Ему так адвокат подал.
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09.02.2022 14:44 Відповісти
Пропоную призначити Саакашвілі примадоною єгипеського оркестру, що дуже файно виконує гімн совіцького союзу, який використовує наросійска федерація.
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09.02.2022 12:31 Відповісти
Точно й*нувся! У тюремну "психушку" його!!! Кому він в Україні потрібен? Навіть "Блазень" від нього відвернувся!
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09.02.2022 12:23 Відповісти
Та блазень ледь його здихався. Аж лізку ясько довелося проплачувати!
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09.02.2022 13:08 Відповісти
Мені цікаво інше - "Блазень" сильно плакав коли з його запасів "Міхо" кокс "згодували" (перед тим як у контейнер запхнуть і на Грузію відправить)? Чи йому Єрмак не сказав - щоб не засмучувать? У "Базня" ж "тонка артистична натура"!
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09.02.2022 13:13 Відповісти
Та лізку під ******* ще богдан підклав. Знав, що той незабаром вищатиме *зільоний баріга!*
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09.02.2022 13:23 Відповісти
Не знаю! Мені подібні "подробиці" невідомі!
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09.02.2022 13:29 Відповісти
Просто фотки цієї парочкі з богданом , втрьох , за трапезою з бухлом в мережі бачила.
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09.02.2022 13:38 Відповісти
"Що по-п"яні не відчебучиш ..." - сказала старенька секретарша директора передивившись відео новорічного корпоративу ...
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09.02.2022 13:53 Відповісти
не потрібен ти брате зеленському....
він любе бидло а не людей.
продажне, нагле, безсовісне било...
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09.02.2022 12:24 Відповісти
Огидне видовище,огидна істота!
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09.02.2022 12:25 Відповісти
Гей хто в лісі одзовися

Та викрешем вогню,
Та запалим люльки
Не журися.
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09.02.2022 12:25 Відповісти
а чому не національний гімн держави, яка була довгий час ну дюже рідною?...
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09.02.2022 12:29 Відповісти
Міхо, повага тобі! Тримайся!
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09.02.2022 12:30 Відповісти
Міхо збарижив у народу Джорджії 3 ляма баксів. Має сидіти!
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09.02.2022 12:32 Відповісти
На відміну від Порошенка і Зеленського Саакашвілі під ***** не лягав і всяких медведчуків собі у камердінери не на наймав, і роттердами не кришував,де положив собі у кишеню разом з Медведчуком та Ахмєтовим десятки мільйонів.
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09.02.2022 12:55 Відповісти
Да? А кто подписал капитуляцию Грузии, признав саму Грузию агрессором?
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09.02.2022 13:12 Відповісти
Роттердам+ був вигідний Україні, окрім 2-м підприємствам Коломойського. Доречі, чому тільки як зебіли сковирнули Пороха всі олігархи збільшили свої статки в декілька разів? Ви знайшли оффшори Порошенка, де по словам Буби має бути біля 120 млрд.дол? Хто наживається зараз на війні? Хто убив Катю Ганзюк? Чому вже четверту весну поспіль ніхто не посажений? Чому блокуються реформи, конкурси на спеціалізовані структури по боротьбі з корупцією? Назвіть хоч одну реформу, яку провів Саакашвілі за два роки. І нарешті - убив порох брата Єрмака і свого рідного брата чи це суто для тупих голів, які отруєні сватами, кварталами, плюсами. ЗІ Набридло, у мене скінчились букви...та й горох об стіну це все.
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09.02.2022 13:38 Відповісти
Наступного разу Михай заспіває: Батько - наш Бандера
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09.02.2022 12:30 Відповісти
Добре, що він не читає коментів тут.
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09.02.2022 12:33 Відповісти
Хитрозадый дядя.
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09.02.2022 12:36 Відповісти
Этот ублюдок так и втягивает Украину в конфликт из Грузией.У него случайно нету мокшанского гражданства?
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09.02.2022 12:38 Відповісти
P.S.Украинского нету так это точно.
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09.02.2022 12:39 Відповісти
Коменти недоумків тут-це коменти недоумків і все.Саакашвілі не продавався ні *****, ні Порошенку і відмовився від посаді на Одещині,а там було Золоте Дно.І саме отому виродку Зеленському заявив,що його оточенння продовжує щорічно красти в Україні 40 мільярдів баксів,як і оточення Порошенка.
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09.02.2022 13:00 Відповісти
З Одеси його поперли, бо він там красти почав. Ще й насичив владу Одесчини криміналом по лінії обміну спортсменами. Не продався *****? Але підписав у 2008 капітуляцію Грузії, де визнав Грузію агресором, тому їй не світить жодної компенсації. А якщо при Порошенку крали, як при Зеенському, то чому при Порошенку гроші в бюджеті були, і на армію, і на дороги, а при Зеленському нікому немає, крім Зеленського і його банди?
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09.02.2022 13:17 Відповісти
У невістки Порошенка є.І обновила вона його у лютому 2015 року.
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09.02.2022 13:01 Відповісти
По ходу ему совсем кукушку отбили в тюрьме.
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09.02.2022 12:40 Відповісти
скорее, самостоятельно, апстену.
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09.02.2022 12:57 Відповісти
як казали ті два клоуни допа з гєпою "Миша, у тебя скучное лицо. Денег никто не даст"
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09.02.2022 12:42 Відповісти
🤡«політв´язень»???🤣🤣🤣

вивчив би хоч слова, карлсончік…
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09.02.2022 12:44 Відповісти
Грузинський "жиріновський".🤔
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09.02.2022 12:49 Відповісти
Ему бы для начало определится гражданином какой страны он является, если он украинец то зачем поперся на выборы в Грузию а если грузин то к чему украинский флаг в грузинском суде.
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09.02.2022 12:54 Відповісти
От і я кажу.
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09.02.2022 13:18 Відповісти
Був Президентом, а став Клоуном. Ми ж одразу Клоуна вибрали...
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09.02.2022 12:57 Відповісти
Дурдом. А какое отношение его украинский патриотизм имеет к делу о растрате грузинских бюджетных денег.
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09.02.2022 12:58 Відповісти
Поподробнее, о его украинском патриотизме, плиз.
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09.02.2022 13:08 Відповісти
Ну вернее показной патриотизм, он похоже даже слов гимна не знает.))
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09.02.2022 13:17 Відповісти
Там не только растрата. Например он помиловал полицейских через год после заключения, которые вывезли в лес и убили парня который поссорился в баре с руководством МВД.
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09.02.2022 13:19 Відповісти
Для всіх порохоботів і зеленоботів-Саакашвілі не зробив проти України нічого поганого,на відміну від Бариги,цього прислужника ЯнукОвоча і Зеленого Йолопа.
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09.02.2022 13:04 Відповісти
Ага! Саме тому четвертий рік поліція "лаврушників" з Одеси випхать не може які при Міхо обсіли Одесу як мухи - мед!
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09.02.2022 13:17 Відповісти
А флаг почему перевернутым держит, певец хренов ?
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09.02.2022 13:06 Відповісти
Подонок, прекрати гадить моей стране и петь её гимн. Хоть раз будь мужчиной и ответь за свои преступления.
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09.02.2022 13:08 Відповісти
Гребанный клоун,как ты достал. Выучи для начала как правильно должен быть расположен флаг Украины.
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09.02.2022 13:26 Відповісти
Что-то я не пойму - то пишут, что ему совсем поплохело в тюрьме и он присмерти, а здесь он вполне себе бодренько выглядит еще и петь сил хватает ))). Пусть сидит, его не жалко !
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09.02.2022 13:42 Відповісти
А чого зупинився? Міг продовжити по списку своїх паспортів.
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09.02.2022 13:57 Відповісти
Только Мишико не жалел своего живота за Украину Он настоящий герой, а Украина не достойна того шанса, который Мишико, жертвуя своим благополучием и жизнью, предоставлял ей! Он должен был быть президентом! И вместо этого героя пропутинские сепары выбрали весёлого клоуна!
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09.02.2022 14:01 Відповісти
Так він з веселим клоуном був у керма і коли судно почало тонути першим здриснув від нього даже в тюрму
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09.02.2022 15:10 Відповісти
Казали що він дуже хворий, а виглядая дуже добре фізично но погано як і раніше з мізками. І чому в жюлі коляску не взяв провіряний метод рейтінг дуже повишается
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09.02.2022 15:07 Відповісти
Спасибо людям!Встали в суде при исполнении Гимна Украины!
А некоторые водой в тоже время обливают.
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09.02.2022 16:45 Відповісти
Не треба. Михайло Саакашвілі був кращим губернатором Одещини: він горів роботою і болів серцем за Українську Одесу. Він був найбільше українським головою ОДА за всю попередню (і наступну після нього) ******* не дивлячись, що грузин. Він їздив по області, містах без охорони, виходив до людей на вулиці і наживо з ними говорив зрозумілі кождому речі. Він міг, доречі особливо назойливого і нах. послати. Але то було всім зрозуміло і люди за ним ішли, говорили, просили. І він допомагав. Так, він мав свою палатку і особисто контролював будівництво дороги Одеса-Рені, інколи там заночовував, бо крали І то сильно мосолило очі декому, бо на дорогах крали і продовжують красти найбільше.. Він не крав і красти не давав, тому одеська шайка наскрізь просякнута корупцією, хабарництвом того не розуміла і не сприйняла (особливо одеська митниця...). Його ненавиділи засівші в радах недобиті покидьки-регіонали, одеський головний піп Агафангел, "підрахуй" Ківалов та ін . Тому і "з"їли"... І надмірні емоції йому десь шкодили, але він чесний і відвертий хлопець, не гандон і не ховав очі. І досі, як бачите не ховає.. Пригадую "губернаторів" Боделана, Гриневецького, Матвійчука, Сердюка, мера Костусєва (бл.),продажну шавку Степанова - мізинця Саакашвілі не варті - тільки сиділи з бирали "данину...".
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09.02.2022 18:32 Відповісти
подкацапня и подбарыжня ненавидят Саакашвили хором.
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10.02.2022 01:27 Відповісти
Саакашвили - гражданин Украины... а где же руководитель самой внешней политики Украины и министр с его министерством и консульским аппаратом, борющиеся за своего гражданина?
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10.02.2022 06:15 Відповісти
Пусть этот грузинский недоумок, Саакашвили ,хоть сто раз споёт гимн Укрианы, но делать ему в КИЕВЕ больше *****, потому , что все нынешние распри в КИеве сегодня, это на 80-90%. отголосок этих недобитых и воровитых грузинов-гастролёров мошеников и ворюг, типа СААКашвили, деканоидзе, сураквелидзе. Жвания , и прочих шарлатанов из Грузии!! Они все приехали в нам ,В Украину, что бы много и быстро наворовать , а не честно зарабатывать!! И когда Саакашвили, сураквелидзе и Деканоидзе отогнали- выгнали с кормушки В Одесской таможне, они начали громко возмущаться и качать в Киеве нагло и подло грукзинские права, которых в Украине у них нет!! А про гражданство Украины данное САкашвили . даже не говорите!!Оно выдано в нарушение всех норм и правил законодательства Украины!!Так , что законное место ворюги и провокатора, вруна и шарлатана СААкашвили сегодня, лет на 8-10-12 В тюрьме , возле параши !! И это справедливо!!!
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10.02.2022 13:12 Відповісти
От за це його пєтєпутлєрасти і ненавидять.
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10.02.2022 13:15 Відповісти
 
 