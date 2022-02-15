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Новини Відео П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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Трухін передумав складати мандат. ВIДЕО

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін не збирається складати мандат і продовжує працювати.

Про це він сказав у коментарі Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мені мандат довірили люди, я працюю і є певні невиконані речі, які я маю зробити на посаді народного депутата. Коли, напевно, закінчу, тоді, напевно, будуть якісь думки, питання… Тобто у людини завжди має бути сенс, вона працює щоб що?", – сказав Трухін, відповідаючи на питання журналістів.

Дивіться: Трухін контролює більшість нардепів бюджетного комітету Ради, - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

7 вересня "слуга народу" Трухін прокоментував ДТП і заявив: "Я себе не вважаю винним. Я не був п'яний".

1 лютого 2022 року журналісти опублікували відео з камер поліцейських. На кадрах видно, що Трухін намагався полишити місце аварії. Він переліз через огорожу та рушив у ліс. А коли поліцейські не дали йому піти - спробував їх підкупити. Депутат розповів, що у нього із собою сумка, в якій 150 тис. Та пропонував ці гроші за можливість піти з місця ДТП.

2 лютого Трухіна виключили з партії "Слуга народу". Він заявив, що "у стані шоку наговорив багато дурниць" та що йому "соромно", а також заявив про готовність скласти мандат.

Автор: 

депутат (1776) ДТП (4467) цензура (363) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+59
Присосався. Тепер його можна позбутись тільки хірургічним способом.
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15.02.2022 19:22
+34
Ета пабєда,я счітаю.
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15.02.2022 19:24
+31
Ніззя, антисеміт ти проклятий
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15.02.2022 19:24
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Совесть им чужда,куда катится мир...
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15.02.2022 19:55 Відповісти
"Там де була совість виріс ..." Кажуть колись справжні офіцери просто стрілялися. це не рахувалось самогубством. Та нема Авакова,хтож їм видасть зброю?
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16.02.2022 14:53 Відповісти
Был у нас уже один.. " если я нарушу закон - я уйду"... и откуда все это ла#но ?
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15.02.2022 19:55 Відповісти
"Велике *********"
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15.02.2022 19:58 Відповісти
Теж був наївним, зе-влада делітантів і пройдох. Тепер зараз набагато серйозніше, цинічно-нахабні, вципились як вош в кожуха і просто так їх не віддереш
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15.02.2022 19:59 Відповісти
во как !
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15.02.2022 22:11 Відповісти
перетрухал
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15.02.2022 19:59 Відповісти
Поводили виборцям зе трухіним по губам))
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15.02.2022 20:01 Відповісти
Эти зеленые не знают как брать политическую ответственность. Поэтому страна никогда не вступит в ЕС. Они ничему не учатся. Самая большая неудача для страны иметь Зеленского и его команду у власти. По факту Украиной руководит Коломойский. А ведь от этого дерьма нужно очищаться
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15.02.2022 20:01 Відповісти
Пока не начнут калечить на месте ДТП - так и будет продолжаться.

Почему ему до приезда полиции не сломать бы ноги в 6 местах и сослаться на то, что это при ДТП произошло.
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15.02.2022 20:01 Відповісти
В Украине полный беспредел. Интересно, когда у народа кончится терпение, кого будет звать ЗЕчмо на выручку? Или будет справляться своими силами? Не зря же недавно учения проводили по подавлению народных волнений
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15.02.2022 20:03 Відповісти
Ну якщо Зе покличе то отримає контрольний шомполом з вуха в вухо...
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16.02.2022 01:13 Відповісти
євреї всюди
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15.02.2022 20:10 Відповісти
Очевидно, шо трухин получил инструкции у зе, потому так зухвало себя дкржит, трухин, коломойша, зе одной масти, потому закон здесь не действует, расклад идет по понятиям.
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15.02.2022 20:10 Відповісти
Ви пообережніше, а то ВРУ прийняла сьогодні невідкладний закон про захист вищезазначених осіб.
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15.02.2022 20:59 Відповісти
Та немає у них ніяких "понятій"! Голий розрахунок і гешефт - прийнятно все що вигідно тут і зараз.
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16.02.2022 01:16 Відповісти
из морга украли вещи убиенного после ДТП с Ярославским . Экспертизу делать не с чем . Крапка .
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15.02.2022 20:11 Відповісти
А то кто то сомневался что он ******, что сдаст мандат.... конечно у него дела там.. еще не все ********...
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15.02.2022 20:14 Відповісти
А ему уголовная ответственность за попытку дачи взятки больше не угрожает?
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15.02.2022 20:14 Відповісти
Нічого дивного, він має компру на Монастирського якій разом з "пітушиним МАРШАЛОМ" керівником ДПП України аваківським ставлеником Жуковим, керівником УПП в . Києві укурком Зозулею і рештою му@орів приховали відео, потім Сабаков його оприлюднив і виставили черговим клоуном мусора Петріка)))) Давно вже пробзділо в цьому "королевстві"...А головний гундосіна мовчить)))
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15.02.2022 20:17 Відповісти
Спочатку були лише окремі випадки зеленої урино-терапії . Потім вони стали частішими і системнішими і поступово переросли в зелену урино-фекальну терапію. Тепер то вже перманентний процес обсикання і бсирання зеленого 73% бидла. і нічого таки, бидлу то подобається, воно то хаває.... А що і годують, і пити дають. Правда, придурки, ви ж то сприймаєте як належне?
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15.02.2022 20:17 Відповісти
мразь пархатая!
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15.02.2022 20:17 Відповісти
Підтримую мудре рішення. Не на часі складати мандат, коли родіна в опасності.
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15.02.2022 20:21 Відповісти
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15.02.2022 20:23 Відповісти
он же не идиот, в отличие от его избирателей.
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15.02.2022 20:24 Відповісти
Цензор срочно давай темку про Порошенко, ато бедному ЗЕскоту уже негде и пасти открыть..
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15.02.2022 20:26 Відповісти
шоб я вас так забыл, как я вас помню
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15.02.2022 20:28 Відповісти
***** ты, володенька
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15.02.2022 20:30 Відповісти
The Крыса
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15.02.2022 20:36 Відповісти
Горобець горобецький пархатий
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15.02.2022 20:42 Відповісти
пейсатые маланские воры захватили Украину..
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15.02.2022 20:45 Відповісти
Вчера на закрытой встрече слуг, Трухин тоже был. Странно, что наш кристально честный президент, законник, борец с коррупционерами и взяточниками, не сказал,типа "выйди отсюда, разбойник!".
Так что этот Зе-кошелек уверен в своей безнаказанности и незаменимости.
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15.02.2022 20:47 Відповісти
Как эта мерзота за власть держится.
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15.02.2022 20:51 Відповісти
просто бізнес. Де ти ще заробиш 50 тис. дол в місяць? з такими грошима через пару років буде попивати коктейлі на березі озера Камо і думати з ухмилкою "як я їх всіх сдєлал разом с папой-Бєнєй"
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16.02.2022 12:33 Відповісти
Да им давно пофиг на зебанутого ватного избирателя - перед выборами опять раздадут пакет гречки и мешок обещаний которые никто даже помнить не будет и беременные одинокие учителя вместе с "мудрым народом" строем проголосуют за "новые лица",а потом опять несколько лет ныть будут на тарифы,войну и прочее...круговорот дерьма в природе мля...вы сделали это вместе - жуйТЕ!
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15.02.2022 20:53 Відповісти
Это крайне неожиданно. Помнится Анал Табу Яременко из слуг нарида громко и грозно подал в отставку с поста главы комитета Рады по внешней политике. А потом тихо-о-о-о-о-о-онечко, чтобы никто из нарида не видел, забрал его назад. А специально для Трухина, по поводу его ласкового журчания про доверие нарида, так народ в бешенстве собирает подписи для отзыва любителя лесов из стройных рядов слуг нарида.
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15.02.2022 21:09 Відповісти
Деграданти
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15.02.2022 21:16 Відповісти
Все уже порешали. Не виноват!
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15.02.2022 21:20 Відповісти
Зебуины,глазки от урины не щиплет? Или уже привыкли?
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15.02.2022 21:49 Відповісти
"Мені мандат довірили люди..." Трухин.

Не люди, а лошары!!! А для тех, кто будет визжать "мы хотели как лучше, быстрых перемен", напомню как называются те, кто хочет быстро разбогатеть выиграв у наперсточников или в игральные автоматы. Правильно! Лошары!!!
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15.02.2022 22:53 Відповісти
І як воно має ще моральне право називати себе "народним" депутатом як і інші йому подібні! Приставка "народний" зовсім недоречна і геть знівельована.
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16.02.2022 06:43 Відповісти
для чого всіх мазати лайном Трухи? там маса достойних депутатів, треба їх підтримувати і вибирати, а не займатися рулеткою і вибирати котів в мішку Каломойського
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16.02.2022 12:27 Відповісти
Да Трухин и не думал сдавать мандат. Единственное, что он думал - так это потянуть время в надежде, что кто-то зашкварится ещё больше и о нём (Трухине) все забудут. Понятия "честь" и "чиновник" в Украине НЕСОВМЕСТИМЫ.
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16.02.2022 08:30 Відповісти
ссыкливость, низость, подлость... полнейшее отсутствие чести и достоинства... одним словом - безродный ашкенази...
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16.02.2022 10:33 Відповісти
Падаль.
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16.02.2022 10:44 Відповісти
в лес ****!
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16.02.2022 11:19 Відповісти
жидам всё позволенно в Украине
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16.02.2022 11:32 Відповісти
уміляє намагання бігуса приліпити до всякого лайна Порошенка, якщо не вдається, то хоча б кого- нібудь.Зараз приліпили Герасімова, бо він говорив в залі ВРУ з Трухою. Бігусгнида Каломої, така гнида, така незалежна.
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16.02.2022 12:24 Відповісти
плядина в красному
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16.02.2022 12:44 Відповісти
Його вибрали ідіоти та євреї.
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16.02.2022 13:00 Відповісти
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