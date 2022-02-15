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Новости Видео Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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Трухин передумал сдавать мандат. ВИДЕО

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин не собирается сдавать мандат и продолжает работать.

Об этом он сказал в комментарии Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне мандат доверили люди, я работаю и есть определенные неисполненные вещи, которые я должен сделать на должности народного депутата. Когда, наверное, закончу, тогда, наверное, будут какие-то мнения, вопросы… То есть у человека всегда должен быть смысл, он работает чтобы что?", – сказал Трухин, отвечая на вопросы журналистов.

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Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".

1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

Автор: 

депутат (3316) ДТП (7673) цензура (1337) Трухин Александр (145)


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Топ комментарии
+59
Присосався. Тепер його можна позбутись тільки хірургічним способом.
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15.02.2022 19:22
+34
Ета пабєда,я счітаю.
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15.02.2022 19:24
+31
Ніззя, антисеміт ти проклятий
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15.02.2022 19:24
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Совесть им чужда,куда катится мир...
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15.02.2022 19:55 Ответить
"Там де була совість виріс ..." Кажуть колись справжні офіцери просто стрілялися. це не рахувалось самогубством. Та нема Авакова,хтож їм видасть зброю?
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16.02.2022 14:53 Ответить
Был у нас уже один.. " если я нарушу закон - я уйду"... и откуда все это ла#но ?
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15.02.2022 19:55 Ответить
"Велике *********"
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15.02.2022 19:58 Ответить
Теж був наївним, зе-влада делітантів і пройдох. Тепер зараз набагато серйозніше, цинічно-нахабні, вципились як вош в кожуха і просто так їх не віддереш
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15.02.2022 19:59 Ответить
во как !
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15.02.2022 22:11 Ответить
перетрухал
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15.02.2022 19:59 Ответить
Поводили виборцям зе трухіним по губам))
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15.02.2022 20:01 Ответить
Эти зеленые не знают как брать политическую ответственность. Поэтому страна никогда не вступит в ЕС. Они ничему не учатся. Самая большая неудача для страны иметь Зеленского и его команду у власти. По факту Украиной руководит Коломойский. А ведь от этого дерьма нужно очищаться
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15.02.2022 20:01 Ответить
Пока не начнут калечить на месте ДТП - так и будет продолжаться.

Почему ему до приезда полиции не сломать бы ноги в 6 местах и сослаться на то, что это при ДТП произошло.
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15.02.2022 20:01 Ответить
В Украине полный беспредел. Интересно, когда у народа кончится терпение, кого будет звать ЗЕчмо на выручку? Или будет справляться своими силами? Не зря же недавно учения проводили по подавлению народных волнений
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15.02.2022 20:03 Ответить
Ну якщо Зе покличе то отримає контрольний шомполом з вуха в вухо...
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16.02.2022 01:13 Ответить
євреї всюди
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15.02.2022 20:10 Ответить
Очевидно, шо трухин получил инструкции у зе, потому так зухвало себя дкржит, трухин, коломойша, зе одной масти, потому закон здесь не действует, расклад идет по понятиям.
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15.02.2022 20:10 Ответить
Ви пообережніше, а то ВРУ прийняла сьогодні невідкладний закон про захист вищезазначених осіб.
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15.02.2022 20:59 Ответить
Та немає у них ніяких "понятій"! Голий розрахунок і гешефт - прийнятно все що вигідно тут і зараз.
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16.02.2022 01:16 Ответить
из морга украли вещи убиенного после ДТП с Ярославским . Экспертизу делать не с чем . Крапка .
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15.02.2022 20:11 Ответить
А то кто то сомневался что он ******, что сдаст мандат.... конечно у него дела там.. еще не все ********...
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15.02.2022 20:14 Ответить
А ему уголовная ответственность за попытку дачи взятки больше не угрожает?
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15.02.2022 20:14 Ответить
Нічого дивного, він має компру на Монастирського якій разом з "пітушиним МАРШАЛОМ" керівником ДПП України аваківським ставлеником Жуковим, керівником УПП в . Києві укурком Зозулею і рештою му@орів приховали відео, потім Сабаков його оприлюднив і виставили черговим клоуном мусора Петріка)))) Давно вже пробзділо в цьому "королевстві"...А головний гундосіна мовчить)))
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15.02.2022 20:17 Ответить
Спочатку були лише окремі випадки зеленої урино-терапії . Потім вони стали частішими і системнішими і поступово переросли в зелену урино-фекальну терапію. Тепер то вже перманентний процес обсикання і бсирання зеленого 73% бидла. і нічого таки, бидлу то подобається, воно то хаває.... А що і годують, і пити дають. Правда, придурки, ви ж то сприймаєте як належне?
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15.02.2022 20:17 Ответить
мразь пархатая!
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15.02.2022 20:17 Ответить
Підтримую мудре рішення. Не на часі складати мандат, коли родіна в опасності.
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15.02.2022 20:21 Ответить
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15.02.2022 20:23 Ответить
он же не идиот, в отличие от его избирателей.
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15.02.2022 20:24 Ответить
Цензор срочно давай темку про Порошенко, ато бедному ЗЕскоту уже негде и пасти открыть..
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15.02.2022 20:26 Ответить
шоб я вас так забыл, как я вас помню
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15.02.2022 20:28 Ответить
***** ты, володенька
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15.02.2022 20:30 Ответить
The Крыса
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15.02.2022 20:36 Ответить
Горобець горобецький пархатий
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15.02.2022 20:42 Ответить
пейсатые маланские воры захватили Украину..
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15.02.2022 20:45 Ответить
Вчера на закрытой встрече слуг, Трухин тоже был. Странно, что наш кристально честный президент, законник, борец с коррупционерами и взяточниками, не сказал,типа "выйди отсюда, разбойник!".
Так что этот Зе-кошелек уверен в своей безнаказанности и незаменимости.
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15.02.2022 20:47 Ответить
Как эта мерзота за власть держится.
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15.02.2022 20:51 Ответить
просто бізнес. Де ти ще заробиш 50 тис. дол в місяць? з такими грошима через пару років буде попивати коктейлі на березі озера Камо і думати з ухмилкою "як я їх всіх сдєлал разом с папой-Бєнєй"
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16.02.2022 12:33 Ответить
Да им давно пофиг на зебанутого ватного избирателя - перед выборами опять раздадут пакет гречки и мешок обещаний которые никто даже помнить не будет и беременные одинокие учителя вместе с "мудрым народом" строем проголосуют за "новые лица",а потом опять несколько лет ныть будут на тарифы,войну и прочее...круговорот дерьма в природе мля...вы сделали это вместе - жуйТЕ!
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15.02.2022 20:53 Ответить
Это крайне неожиданно. Помнится Анал Табу Яременко из слуг нарида громко и грозно подал в отставку с поста главы комитета Рады по внешней политике. А потом тихо-о-о-о-о-о-онечко, чтобы никто из нарида не видел, забрал его назад. А специально для Трухина, по поводу его ласкового журчания про доверие нарида, так народ в бешенстве собирает подписи для отзыва любителя лесов из стройных рядов слуг нарида.
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15.02.2022 21:09 Ответить
Деграданти
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15.02.2022 21:16 Ответить
Все уже порешали. Не виноват!
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15.02.2022 21:20 Ответить
Зебуины,глазки от урины не щиплет? Или уже привыкли?
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15.02.2022 21:49 Ответить
"Мені мандат довірили люди..." Трухин.

Не люди, а лошары!!! А для тех, кто будет визжать "мы хотели как лучше, быстрых перемен", напомню как называются те, кто хочет быстро разбогатеть выиграв у наперсточников или в игральные автоматы. Правильно! Лошары!!!
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15.02.2022 22:53 Ответить
І як воно має ще моральне право називати себе "народним" депутатом як і інші йому подібні! Приставка "народний" зовсім недоречна і геть знівельована.
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16.02.2022 06:43 Ответить
для чого всіх мазати лайном Трухи? там маса достойних депутатів, треба їх підтримувати і вибирати, а не займатися рулеткою і вибирати котів в мішку Каломойського
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16.02.2022 12:27 Ответить
Да Трухин и не думал сдавать мандат. Единственное, что он думал - так это потянуть время в надежде, что кто-то зашкварится ещё больше и о нём (Трухине) все забудут. Понятия "честь" и "чиновник" в Украине НЕСОВМЕСТИМЫ.
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16.02.2022 08:30 Ответить
ссыкливость, низость, подлость... полнейшее отсутствие чести и достоинства... одним словом - безродный ашкенази...
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16.02.2022 10:33 Ответить
Падаль.
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16.02.2022 10:44 Ответить
в лес ****!
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16.02.2022 11:19 Ответить
жидам всё позволенно в Украине
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16.02.2022 11:32 Ответить
уміляє намагання бігуса приліпити до всякого лайна Порошенка, якщо не вдається, то хоча б кого- нібудь.Зараз приліпили Герасімова, бо він говорив в залі ВРУ з Трухою. Бігусгнида Каломої, така гнида, така незалежна.
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16.02.2022 12:24 Ответить
плядина в красному
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16.02.2022 12:44 Ответить
Його вибрали ідіоти та євреї.
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16.02.2022 13:00 Ответить
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