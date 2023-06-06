УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8978 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
12 162 32

Ми допоможемо Україні, - Байден прокоментував підрив Каховської ГЕС. ВIДЕО

Президент США Джо Байден, коментуючи підрив Каховської ГЕС, заявив, що США не полишать Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Байдена поширені у соцмережах.

"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", - заявив президент США.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.

У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.

Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.

Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.

Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.

Автор: 

Байден Джо (2888) Каховська ГЕС (566)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
І ми вдячні за це.
показати весь коментар
07.06.2023 00:02
+23
Тут або потрібно надати всю наявну зброю Україні, або отримаєм ядерний удар. І не факт, що тільки по Україні. Після підриву греблі, не повинно бути сумнівів, що бункерний відморозок вже сам не зупиниться
показати весь коментар
07.06.2023 00:24
+20
Пане президенте потрібні Томагавки
показати весь коментар
07.06.2023 00:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І ми вдячні за це.
показати весь коментар
07.06.2023 00:02 Відповісти
Так що Байден в цьому винен?
показати весь коментар
07.06.2023 00:45 Відповісти
косвенно - конечно
показати весь коментар
07.06.2023 02:25 Відповісти
Якби не допомога США, держави Україна вже могло не бути... Були б партизани так, але б держава б впала
показати весь коментар
07.06.2023 03:25 Відповісти
Першою і рішуче, не озираючись на Європу і США, ще за кілька тижнів до нападу, нам почала допомагати Великобританія, вона *********** інших, це заслуга кабінету Бориса Джонсона, не будемо це забувати,
і ваше формулювання потребує коригування - якби не допомога Заходу Мордору легше було б руйнувати Україну - але важке озброєння пішло, коли Захід побачив, що Україна захищається, допомога США складає майже половину, чи половину від загальної, стало б гірше, якби агент Путлєра Трамп став у 2024 році президентом і його адміністрація заблокувала допомогу (що зробити йому важко, але теоретично можливо, якщо він перетворить республіканську партію на обслугу своїх інтересів), але навіть і в цьому випадку держава не впала б, є спільне бажання Заходу нам допомагати,
це Мордор цією злочинною авантюрною війною дуже приблизив розвал своєї недоімперії
показати весь коментар
07.06.2023 06:14 Відповісти
ты точно семен а не Иван?( Может как и роССия посоветуешь Америке умыть руки и не лезть совсем в разборки?ТТы 146 % выборщик Зе.(
показати весь коментар
07.06.2023 09:16 Відповісти
а знаєш чому Дядько Сем так щиро посміхається?
бо вставив мисливського ножа у тушку болоді куйла по саму рукоять і ппппооооввііільно його прокручує... ах-ха
показати весь коментар
07.06.2023 11:25 Відповісти
А ХЛО тем временем, ещё один чемоданчик переполнил...
показати весь коментар
07.06.2023 00:44 Відповісти
Пане президенте потрібні Томагавки
показати весь коментар
07.06.2023 00:06 Відповісти
Поки замість "Томагавків", на жаль, лише вірчі грамоти йхлу 5.04.2023.
показати весь коментар
07.06.2023 00:35 Відповісти
Тут або потрібно надати всю наявну зброю Україні, або отримаєм ядерний удар. І не факт, що тільки по Україні. Після підриву греблі, не повинно бути сумнівів, що бункерний відморозок вже сам не зупиниться
показати весь коментар
07.06.2023 00:24 Відповісти
Джо, дай зброю на ураження цілей за пару тисяч км.
показати весь коментар
07.06.2023 00:38 Відповісти
Господи! Воно само собі ладу дати не може, то шо вже про Україну говорити. Де Лендліз?
показати весь коментар
07.06.2023 00:45 Відповісти
Голова комітету закордонних справ Палати представників Майкл Маккол вважає, що Конгрес ухвалить більше фінансування для України, незважаючи на попередження спікера Маккарті про те, що більше фінансування війни має підпадати під обмеження бюджету в новому законі про стелю боргу.

Республіканські критики закону в Сенаті кажуть, що рівень фінансування Пентагону недостатній, і закликають Конгрес прийняти новий окремий пакет витрат, відомий на Капітолійському пагорбі як додатковий, для надання допомоги Україні у війні проти Росії.

Майкл Маккол: "Я щойно вийшов з брифінгу з деякими українськими силами, і, знаєте, вони готові розпочати цей контрнаступ, і моя критика адміністрації полягає в тому, що вони не дали їм усього, що їм потрібно", - сказав він. "Вони не мають далекобійної артилерії, щоб вдарити по Криму. Тож тепер це зробили британці та французи. Їм потрібні касетні **********, і ми їх не дамо».
показати весь коментар
07.06.2023 01:42 Відповісти
Mozhe i vinen v tim shcho F-16 shche ne v Ykraini. I ATACAMS nemae.
показати весь коментар
07.06.2023 01:53 Відповісти
Rank Country Military Spend % of GDP

1 Ukraine 9.46%

2 Saudi Arabia 8.19%

3 Oman 8.11%

4 Qatar 5.88%

5 Algeria 5.70%

6 Kuwait 5.66%

7 Israel 5.09%

8 Jordan 4.81%

9 Armenia 4.53%

10 Azerbaijan 4.53%

17 U.S. 3.48%
показати весь коментар
07.06.2023 03:26 Відповісти
Вітек, ну і шо ти сказав?

Як процент може характеризувати загальний обсяг зброїного потенціалу?
Ні як.
показати весь коментар
07.06.2023 03:59 Відповісти
Чим ****, америка допоможе нам? Знищені тисячі гектарів родючих земель, майже сто селищ опинилися під водою і будуть непридатні для проживання...
показати весь коментар
07.06.2023 06:03 Відповісти
А що це ви проти лінії партії йдете, га ?

А поклони де і подяки ?

Воно прошамкотіло з папірчика - то ж возрадуйтесь.

Іконок цього "святого", бляха муха (с), чомусь ніхто не хоче знову ставити ...

Ще взнаємо, за чиїм наказом зе-влада розмінувала Чонгар. Тоді може стати веселіше.
показати весь коментар
07.06.2023 06:25 Відповісти
Я дам вам ракеты Атакамс. А нет, не дам. Эта эскалация!!!
показати весь коментар
07.06.2023 06:11 Відповісти
=(
показати весь коментар
08.06.2023 02:45 Відповісти
В общем я так понял АЭС на очереди.
показати весь коментар
07.06.2023 06:49 Відповісти
В якому році, помогальщики?!
показати весь коментар
07.06.2023 06:51 Відповісти
*****, що там далі по плану у кацапів, підірвати ЗАЕС???
А ці недалекі політики сидять і спостерігають 🤬🤬🤬
показати весь коментар
07.06.2023 06:52 Відповісти
..пора вводить передовые силы 6 Флота США.
показати весь коментар
07.06.2023 06:56 Відповісти
пока вода не спала
показати весь коментар
07.06.2023 07:17 Відповісти
У русни подрыв ГЭС произошел не по плану ,план был взорвать когда ВСУ зайдут на левый берег , а получилось что насрали сами себе
показати весь коментар
07.06.2023 07:16 Відповісти
покурили где надо сидя на взрывчатке
показати весь коментар
07.06.2023 07:18 Відповісти
07:32

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/7/7405684/ Украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25
показати весь коментар
07.06.2023 07:40 Відповісти
Вдруге це пишу, точніше скопіював свій комент. - Я не знаю в якій шахті відкопати чи в якому воєнторзі купити, але ми мусимо десь знайти ядерні боєголовки і зробити для них ракети заради майбутніх поколінь. З такими сусідами, гарантами безпеки і партнерами у нас нема іншого варіанту.
показати весь коментар
07.06.2023 12:06 Відповісти
 
 