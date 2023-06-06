Ми допоможемо Україні, - Байден прокоментував підрив Каховської ГЕС. ВIДЕО
Президент США Джо Байден, коментуючи підрив Каховської ГЕС, заявив, що США не полишать Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Байдена поширені у соцмережах.
"Ми не залишимо. Ми допоможемо Україні", - заявив президент США.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву повністю зруйновано машинний зал, станція не підлягає відновленню.
У регіоні розпочато евакуацію. Затопити може 80 населених пунктів. Загалом у критичній зоні на правому березі Дніпра перебувають 16 тис. людей. ДСНС опублікувала перелік безпечних місць для евакуації мешканців Херсонщини та вивозить людей з підтоплених територій. Особливо сильно постраждав лівий берег Дніпра.
Підрив Каховської ГЕС загрожує тимчасово окупованій Запорізькій атомній станції, проте зараз ситуація під контролем. В річку Дніпро через підрив потрапило 150 тонн мастила.
Президент Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО, на якому було доручено провести евакуацію з районів ризику. Також підрив ГЕС обговорили на засіданні Ставки.
Кремль твердить, що росіяни нібито не причетні до підриву Каховської ГЕС, і покладає всю відповідальність на українців.
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і ваше формулювання потребує коригування - якби не допомога Заходу Мордору легше було б руйнувати Україну - але важке озброєння пішло, коли Захід побачив, що Україна захищається, допомога США складає майже половину, чи половину від загальної, стало б гірше, якби агент Путлєра Трамп став у 2024 році президентом і його адміністрація заблокувала допомогу (що зробити йому важко, але теоретично можливо, якщо він перетворить республіканську партію на обслугу своїх інтересів), але навіть і в цьому випадку держава не впала б, є спільне бажання Заходу нам допомагати,
це Мордор цією злочинною авантюрною війною дуже приблизив розвал своєї недоімперії
бо вставив мисливського ножа у тушку болоді куйла по саму рукоять і ппппооооввііільно його прокручує... ах-ха
Республіканські критики закону в Сенаті кажуть, що рівень фінансування Пентагону недостатній, і закликають Конгрес прийняти новий окремий пакет витрат, відомий на Капітолійському пагорбі як додатковий, для надання допомоги Україні у війні проти Росії.
Майкл Маккол: "Я щойно вийшов з брифінгу з деякими українськими силами, і, знаєте, вони готові розпочати цей контрнаступ, і моя критика адміністрації полягає в тому, що вони не дали їм усього, що їм потрібно", - сказав він. "Вони не мають далекобійної артилерії, щоб вдарити по Криму. Тож тепер це зробили британці та французи. Їм потрібні касетні **********, і ми їх не дамо».
1 Ukraine 9.46%
2 Saudi Arabia 8.19%
3 Oman 8.11%
4 Qatar 5.88%
5 Algeria 5.70%
6 Kuwait 5.66%
7 Israel 5.09%
8 Jordan 4.81%
9 Armenia 4.53%
10 Azerbaijan 4.53%
17 U.S. 3.48%
Як процент може характеризувати загальний обсяг зброїного потенціалу?
Ні як.
А поклони де і подяки ?
Воно прошамкотіло з папірчика - то ж возрадуйтесь.
Іконок цього "святого", бляха муха (с), чомусь ніхто не хоче знову ставити ...
Ще взнаємо, за чиїм наказом зе-влада розмінувала Чонгар. Тоді може стати веселіше.
А ці недалекі політики сидять і спостерігають 🤬🤬🤬
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/06/7/7405684/ Украинские защитники уничтожили вражеский штурмовик Су-25