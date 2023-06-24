"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова, - росЗМІ. ВIДЕО
"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова після заяви свого ватажка Євгена Пригожина.
Про це повідомляють ростовське видання 161.ru та пропагандистське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.
"Загони "вагнерівців" готуються до відходу з центру Ростова. Сідають у машини, передає наш кореспондент від штабу Південного військового округу", - пишуть росЗМІ.
"Пацаны, загружаемся, едем домой", - заявляють "вагнерівці".
Видання опублікувало відео, на якому люди, які стоять біля "вагнерівців" та їхніх машин, аплодують.
РИА Новости також передає, що біля штабу Південного військового округу "вагнерівці" заводять танки, вантажать боєкомплекти. На відео видно, що вони обіймаються з людьми в цивільному.
Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.
Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.
Увечері 24 червня у Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії. Згодом, Пригожин скасував похід на Москву: "Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори".
То, что так будет, было понятно с самого начала вторжения России в Украину. Несправедливая война такого масштаба - это гигантский и безумный эксперимент, в том числе над собственной страной. В его успехе Путин не мог быть уверен, но решил рискнуть. Он предпочел не думать о том, что в истории захватнические войны редко заканчиваются успехом для агрессора. Накачав общество пропагандой, президент России посеял зубы дракона - ненависть, милитаристский и имперский угар, жестокость. И вот это все взошло - пока в виде https://www.dw.com/ru/kommentarij-cvk-vagnera-menaet-i-izmenit-rossijskuu-zizn/a-64533988 наемников Пригожина .
Кіна Не буде...🤔🤔🤔
Думаю, на нього начавили чимось більш специфічним.
20:25 24.06.2023
Ні собі, ні людям!! Стануть рачки, і бунтують….
Ось оце, усе лайно, було «загрозою» для НАТИ і США !!
Кумедія та й годі… Залишилося, тільки за немками, на Берлін пафтаріть…
убогим….
Вони 32 роки так живуть, трясуться від ескалації, яку самі придумали, і на кожен "цик" слухняно піднімають лапки і відступають.
І зараз вже були готові рятувати рассєюшу і москалів, а тут - бац, і вже кінець 1го акту вистави.
У найближчий час чекаємо що скаже пУтлер.
Якщо буде намекати що вони досягли усього що планували в Україні ,відвід військ, то...
То в мене тапками зазря кидалися.
Трішки почекаю.
Невже це знов діє містична удача плішивого Антихриста?
Юрий Нестеренко
Не знаю, какие гарантии предложили Пригожину, но он идиот, что согласился. Теперь его точно убьют. путин просто не может оставить его в живых после пережитого унижения. Зато Лукашенко теперь будет считать себя спасителем россии (и регулярно путину об этом напоминать).
Тем не менее, прецедент создан. Всем наглядно продемонстрировано, насколько слаб и жалок режим и с какой легкостью можно дойти до Москвы. Так что следующая серия - только вопрос времени.
Заодно и дрисливейшие тупейшие западные ничтожества увидели, что распад рашки может начаться в любой момент, хотят они того или нет - и им лучше готовиться к нему, нежели пытаться избежать его ценой жизней тысяч украинцев, которым они, дрисливые западные подонки, не дают необходимого для победы оружия.
Ну и, 6 вертолетов и 1 самолет за день (и 12 летчиков!) - таких потерь русня не имела давно (и воронежская нефтебаза до кучи). И на фронте, конечно, вызванные недопутчем растерянность и хаос скажутся (уже сказываются!) самым благоприятным для нас образом.
PS Конспирологию, что это-де был разыгранный путиным спектакль типа тех, что устраивал Иван Грозный, когда притворялся больным и умирающим с целью выяснить, кто из бояр попытается этим воспользоваться - не рассматриваю в силу очевидных причин. Кратко - для путина то и, главное, как это произошло, неприемлемо эмоционально и крайне невыгодно практически.
СМЕРТЬ РУСНЕ! Проклятые слова "россия" и "русский" должны остаться только в учебниках истории!
заколотниками. Типа примусив Пригожина дати задній хід. Піддані у захваті від хепіенду, адже очікували стрільбу, грабежі, гвалтування...
Однако, произошел тот случай, показавший, что путин похож на царька николашку кровавого, который может лишь подло убивать и издавать пустые манифесты, лишь бы спасти шею от веревки.
Пригожин подтвердил, что рашка дырявая как сито.
Остановил Пригожина Запад, а не Лука, цена которому копейка сегодня.
Просто путин пообещал нажать кнопку до того как застрелится))
Итого, атаман Пригожин со своими криптовласовцами:
-Сбил больше авиации, чем за весь контрнаступ удалось хинзирам, включая редкие машины. + Погибшие летчики и вроде как полицейские на каком то пункте пропуска.
-Парализовал логистику и управление на 2(минимум) суток;
-на это же время оттянул авиацию от фронта;
-дал нереальный буст морали хинзирам и их пропаганде;
-ударил по нашему международному имиджу и авторитету;
-ударил по планам в Африке (кто наймет нелояльное даже родине чвк?);
-ударил по своим же вагнерам, которые его не поддержали;
-с некоторой долей вероятности избавился от нелояльных себе командиров, тем самым убив грамотных офицеров;
-сжег нефтебазу;
- нарушил Уголовный кодекс РФ (на всякий случай напомню);
-Его криптовласовцы ворвались в свой мирный город на тяжелой военной технике и приготовились сражаться;
-Взяли в плен генералов МО.
То есть, на полном серьезе какой-то бывший урка может собрать вооруженные формирования и устроить рейд на столицу и при этом уйти на своих условиях через переговоры. Господа и товарищи, это уровень государственности африканского континента.
Навіть до дурних москалів щосб починає доходити.
Так що це зовсім не кінець історії.
Яка расія, такі і хеРої.
Ще нічого не закінчилося.
Найцікавіше - попереду.
Залишилось поголів'я СБС.
Заходу чітко показали, що потрібно домовлятись з ****** за яким стоять різні друзі олігархи, або він допустить до влади та ЯО кончених ублюдків типу кухара та Кадирку.
Захід це зрозумів, подивимось на його дії, нічого хорошого цей недопутч не дав нам, а от ***** багато козирів підкинув.
А рожеві поні вже закінченням війни марили...