"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова, - росЗМІ. ВIДЕО

"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова після заяви свого ватажка Євгена Пригожина.

Про це повідомляють ростовське видання 161.ru та пропагандистське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Загони "вагнерівців" готуються до відходу з центру Ростова. Сідають у машини, передає наш кореспондент від штабу Південного військового округу", - пишуть росЗМІ.

"Пацаны, загружаемся, едем домой", - заявляють "вагнерівці".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ проводить у регіонах РФ рейди за адресами колишніх та нинішніх "вагнерівців", - РосЗМІ

Видання опублікувало відео, на якому люди, які стоять біля "вагнерівців" та їхніх машин, аплодують.

РИА Новости також передає, що біля штабу Південного військового округу "вагнерівці" заводять танки, вантажать боєкомплекти. На відео видно, що вони обіймаються з людьми в цивільному.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Увечері 24 червня у Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії. Згодом, Пригожин скасував похід на Москву: "Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори".