28 775 183

"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова, - росЗМІ. ВIДЕО

"Вагнерівці" готуються до відходу з центру Ростова після заяви свого ватажка Євгена Пригожина.

Про це повідомляють ростовське видання 161.ru та пропагандистське агентство "РИА Новости", передає Цензор.НЕТ.

"Загони "вагнерівців" готуються до відходу з центру Ростова. Сідають у машини, передає наш кореспондент від штабу Південного військового округу", - пишуть росЗМІ.

"Пацаны, загружаемся, едем домой", - заявляють "вагнерівці".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ проводить у регіонах РФ рейди за адресами колишніх та нинішніх "вагнерівців", - РосЗМІ

Видання опублікувало відео, на якому люди, які стоять біля "вагнерівців" та їхніх машин, аплодують.

РИА Новости також передає, що біля штабу Південного військового округу "вагнерівці" заводять танки, вантажать боєкомплекти. На відео видно, що вони обіймаються з людьми в цивільному.

Як повідомляв Цензор.НЕТ ввечері 23 червня російська армія здійснила ракетний обстріл табору ПВК "Вагнер" У відповідь ватажок ПВК оголосив про похід на Москву. Натомість ФСБ звинуватила його у збройному заколоті та порушила кримінальну справу.

Пізніше Пригожин заявив, що його війська зайшли до Ростова. Він твердить, що ПВК "Вагнер" захопила місто та штаб південного округу. Далі Пригожин збирається йти на Москву, щоб відсторонити від влади військове керівництво РФ.

Увечері 24 червня у Лукашенка заявили, що домовилися з Пригожиним про зупинку руху "вагнерівців" на території Росії. Згодом, Пригожин скасував похід на Москву: "Ми розвертаємо свої колони та йдемо у польові табори".

Автор: 

росія (67301) ПВК Вагнер (1546)
+42
Обосранцы. Одни обосрались, что Вагнера пошли на Москву, другие-что так далеко зашли...
24.06.2023 21:59 Відповісти
24.06.2023 21:59 Відповісти
+42
Наївно думати, що все так легко закінчиться! Царя публічно опустили, пропаганду помножили на нуль, знищили техніку.... завтра московія вже не буде, як до сьогодні!
24.06.2023 22:01 Відповісти
24.06.2023 22:01 Відповісти
+29
Это какой то позор... (с)
24.06.2023 21:59 Відповісти
24.06.2023 21:59 Відповісти
Французькі жовніри звали тих калмиків " купідонами", бо для них це була справжня єкзотика.
25.06.2023 00:00 Відповісти
25.06.2023 00:00 Відповісти
Ну, во-первых не 400 млн. на тот момент, а где-то 180, и завоёвывали её англичане 60 лет, используя стратегию "разделяй и властвуй", и некоторые регионы Индии так и остались формально независимыми - в первую очередь потому, что не было выгоды их захватывать.
24.06.2023 22:43 Відповісти
24.06.2023 22:43 Відповісти
Лєнін вийшов з мавзолею за поп корном. і зник
24.06.2023 22:11 Відповісти
24.06.2023 22:11 Відповісти
"Браво!", вистава закінчена.
24.06.2023 22:12 Відповісти
24.06.2023 22:12 Відповісти
Навіть якщо реально пригожин відступить і повернеться в табори, всеодно він показав "силу" московитів і підтвердив, що вони слабкі як резинка з дідових старів трусів. Немає там в тилу боєздатних війстк, всі вони в Україні і ніякі не боєздатні, просто мають авііцію і гармати. Ми їх переможемо, іншого виходк немає!
24.06.2023 22:13 Відповісти
24.06.2023 22:13 Відповісти
DW

То, что так будет, было понятно с самого начала вторжения России в Украину. Несправедливая война такого масштаба - это гигантский и безумный эксперимент, в том числе над собственной страной. В его успехе Путин не мог быть уверен, но решил рискнуть. Он предпочел не думать о том, что в истории захватнические войны редко заканчиваются успехом для агрессора. Накачав общество пропагандой, президент России посеял зубы дракона - ненависть, милитаристский и имперский угар, жестокость. И вот это все взошло - пока в виде https://www.dw.com/ru/kommentarij-cvk-vagnera-menaet-i-izmenit-rossijskuu-zizn/a-64533988 наемников Пригожина .
24.06.2023 22:14 Відповісти
24.06.2023 22:14 Відповісти
Віддамо Попкорн Задарма...
Кіна Не буде...🤔🤔🤔
24.06.2023 22:15 Відповісти
24.06.2023 22:15 Відповісти
Хтось рухає фігури на шахівниці . Пішаки зробили свою роботу . - і назад в коробку .Дивимося завтра - післязавтра Хто з топів Московії піде на "пенсію"...
24.06.2023 22:15 Відповісти
24.06.2023 22:15 Відповісти
через вікно
24.06.2023 22:16 Відповісти
24.06.2023 22:16 Відповісти
Хто - хто, а торгові мережі рашки точно виграли на пригожинському водевілі. В багатьох торгівельних центрах та гуртівнях продукти, туалетна бумага та другі товари першої неохідності зметені з прилавків.
24.06.2023 22:15 Відповісти
24.06.2023 22:15 Відповісти
В це гімно вкинули мало дріжжів, трішки забродили і зразу впали.Схоже на якусь гру від кацапів.
24.06.2023 22:16 Відповісти
24.06.2023 22:16 Відповісти
24.06.2023 22:16 Відповісти
24.06.2023 22:16 Відповісти
кацапчик рано радуешся
25.06.2023 00:07 Відповісти
25.06.2023 00:07 Відповісти
А сам ты кто Гурин?
25.06.2023 07:38 Відповісти
25.06.2023 07:38 Відповісти
недолго музыка играла, недолго фраер танцевал
24.06.2023 22:16 Відповісти
24.06.2023 22:16 Відповісти
Кувалда пригожина которой вагнеровцы пугали весь мир, оказалась дутой как и все на рашке. Кремлевским не нужно было прилагать много усилий чтобы эту кувалду сдуть. Достаточно было отобрать у пригожина миллиарды как он тут же поплыл. А все потому что идейных вояк у пригожина нет - все воюют исключительно за бабки и без оплаты сами бы повесили пригожина на первом дереве.
24.06.2023 22:16 Відповісти
24.06.2023 22:16 Відповісти
Навряд чи цей фактор. Захопивши москву, узявши кремль і розкуркуливши Рубльовку, він оплатив би роботу своїх "ландскнехтів" із профіцитом для останніх.
Думаю, на нього начавили чимось більш специфічним.
24.06.2023 22:48 Відповісти
24.06.2023 22:48 Відповісти
На это специфичное продлится не долго. Пример спермоусова. А тут, петух унизил плешфюрера. Или новичек в трусах или дтп, или утонет в чайной кружке.
24.06.2023 23:02 Відповісти
24.06.2023 23:02 Відповісти
Це якась хитро спланована провокація...і чрмусь кадирівців вивели раптово з Марянки.Треба бути готовими до якоїсь підлості рашистів.
24.06.2023 22:17 Відповісти
24.06.2023 22:17 Відповісти
6:00 24.06.2023 "Нас тепер не спинити" - Пригожин

20:25 24.06.2023
24.06.2023 22:17 Відповісти
24.06.2023 22:17 Відповісти
Хто міг дати залізобетонні гарантії пригожину, що йому збережуть життя в разі здачі? Тільки дідусь Байден.
24.06.2023 22:18 Відповісти
24.06.2023 22:18 Відповісти
Сегодня в Лаптеканде произошло два военных переворота - один туда, второй обратно
24.06.2023 22:19 Відповісти
24.06.2023 22:19 Відповісти
Ага поза 69🤣🤣🤣
24.06.2023 22:20 Відповісти
24.06.2023 22:20 Відповісти
у них это удовольствие...
24.06.2023 22:22 Відповісти
24.06.2023 22:22 Відповісти
А тепер всії хто підтримав вагнера - на пляшку)))
24.06.2023 22:19 Відповісти
24.06.2023 22:19 Відповісти
Лошари, только дохнуть могут за царя пачками.
24.06.2023 22:20 Відповісти
24.06.2023 22:20 Відповісти
Лысый или тупой или тупой. Ему теперь точно конец, его если не ***** грохнет, то те кто ему поверил. Репутацию он точно уничтожил. Ему ведь даже офф. армия РФ поддержала, некоторые полки. Ну или это какой то блеф самого Пригожина.
24.06.2023 22:23 Відповісти
24.06.2023 22:23 Відповісти
Шоу закончено, воюем дальше.
24.06.2023 22:23 Відповісти
24.06.2023 22:23 Відповісти
Вистава - а так хотілось думати шо в рашці почалась смута .
24.06.2023 22:24 Відповісти
24.06.2023 22:24 Відповісти
Яка Країна з лайна та палок, такі і теракти у неї!!
Ні собі, ні людям!! Стануть рачки, і бунтують….
Ось оце, усе лайно, було «загрозою» для НАТИ і США !!
Кумедія та й годі… Залишилося, тільки за немками, на Берлін пафтаріть…
убогим….
24.06.2023 22:24 Відповісти
24.06.2023 22:24 Відповісти
Тсс, не заважайте Заходу боятися.

Вони 32 роки так живуть, трясуться від ескалації, яку самі придумали, і на кожен "цик" слухняно піднімають лапки і відступають.

І зараз вже були готові рятувати рассєюшу і москалів, а тут - бац, і вже кінець 1го акту вистави.
24.06.2023 22:38 Відповісти
24.06.2023 22:38 Відповісти
А я усе більше і більше вірю Що це була 👉"Постанова".👈
У найближчий час чекаємо що скаже пУтлер.
Якщо буде намекати що вони досягли усього що планували в Україні ,відвід військ, то...
То в мене тапками зазря кидалися.
Трішки почекаю.
24.06.2023 22:25 Відповісти
24.06.2023 22:25 Відповісти
уже сказали. пригожин обосрался,выдав тупую омтазку - не хочет крови. в ***** сказал,что даже не поменяет шойгу,т.е не выполнит ничего из требований пригожина. как ***** такое возможно??
24.06.2023 23:56 Відповісти
24.06.2023 23:56 Відповісти
якщо півник доживе до понеділка завдання скинути оленяра він виконав...
24.06.2023 22:25 Відповісти
24.06.2023 22:25 Відповісти
Понятно только одно - если пригожин останется жив, значит его действия были с одобрения бункерного. Кремлевская крыса поступков грозящих его безопасности не прощает.
24.06.2023 22:25 Відповісти
24.06.2023 22:25 Відповісти
Народжений сосати, кусати не вміє
24.06.2023 22:26 Відповісти
24.06.2023 22:26 Відповісти
Не можу повірити, що досвідчений зечара з купою отсідок - такий лох. Його ж через тиждень катуватимуть на підвалах ФСБ.

Невже це знов діє містична удача плішивого Антихриста?
24.06.2023 22:28 Відповісти
24.06.2023 22:28 Відповісти
Доля цієї урко-армії разом із недолугім ватажком вирішена їй пи....да!
24.06.2023 22:28 Відповісти
24.06.2023 22:28 Відповісти
Was meinst du damit "Urco-Armee"??
24.06.2023 22:35 Відповісти
24.06.2023 22:35 Відповісти
Wagner
24.06.2023 22:39 Відповісти
24.06.2023 22:39 Відповісти
Urka - der *****************.
24.06.2023 22:49 Відповісти
24.06.2023 22:49 Відповісти
Danke
25.06.2023 11:08 Відповісти
25.06.2023 11:08 Відповісти
"Оппозиционерка" Собчак... Наверное тоже "хорошая россиянка"
24.06.2023 22:30 Відповісти
24.06.2023 22:30 Відповісти
Викуплю попкорн. Дешево.
24.06.2023 22:30 Відповісти
24.06.2023 22:30 Відповісти
Перша серія. Запасаймося попконом
24.06.2023 22:31 Відповісти
24.06.2023 22:31 Відповісти
будут с боями пробиваться в Судан?
24.06.2023 22:32 Відповісти
24.06.2023 22:32 Відповісти
https://yury-nesterenko.dreamwidth.org/2121783.html Русня настолько бездарна, что даже путч организовать не в состоянии
Юрий Нестеренко

Не знаю, какие гарантии предложили Пригожину, но он идиот, что согласился. Теперь его точно убьют. путин просто не может оставить его в живых после пережитого унижения. Зато Лукашенко теперь будет считать себя спасителем россии (и регулярно путину об этом напоминать).
Тем не менее, прецедент создан. Всем наглядно продемонстрировано, насколько слаб и жалок режим и с какой легкостью можно дойти до Москвы. Так что следующая серия - только вопрос времени.
Заодно и дрисливейшие тупейшие западные ничтожества увидели, что распад рашки может начаться в любой момент, хотят они того или нет - и им лучше готовиться к нему, нежели пытаться избежать его ценой жизней тысяч украинцев, которым они, дрисливые западные подонки, не дают необходимого для победы оружия.
Ну и, 6 вертолетов и 1 самолет за день (и 12 летчиков!) - таких потерь русня не имела давно (и воронежская нефтебаза до кучи). И на фронте, конечно, вызванные недопутчем растерянность и хаос скажутся (уже сказываются!) самым благоприятным для нас образом.

PS Конспирологию, что это-де был разыгранный путиным спектакль типа тех, что устраивал Иван Грозный, когда притворялся больным и умирающим с целью выяснить, кто из бояр попытается этим воспользоваться - не рассматриваю в силу очевидных причин. Кратко - для путина то и, главное, как это произошло, неприемлемо эмоционально и крайне невыгодно практически.

СМЕРТЬ РУСНЕ! Проклятые слова "россия" и "русский" должны остаться только в учебниках истории!
24.06.2023 22:32 Відповісти
24.06.2023 22:32 Відповісти
Тут есть один момент. Спектакль спалил многих неблагонадежных.
24.06.2023 22:35 Відповісти
24.06.2023 22:35 Відповісти
І при цьому дав масу негативних наслідків і зашкварів. Щось сумнівна вигода...
24.06.2023 22:38 Відповісти
24.06.2023 22:38 Відповісти
Путін типу довів скрепним підданим, що у типа складній ситуації впорався з небезпечними
заколотниками. Типа примусив Пригожина дати задній хід. Піддані у захваті від хепіенду, адже очікували стрільбу, грабежі, гвалтування...
24.06.2023 23:03 Відповісти
24.06.2023 23:03 Відповісти
он также показал свою слабость и был публично унижен
24.06.2023 23:34 Відповісти
24.06.2023 23:34 Відповісти
Може гвалтування все рівно очікують?
24.06.2023 23:42 Відповісти
24.06.2023 23:42 Відповісти
Частково так (для деяких підданих, особливо міських миролюбних офісних хамстерів, спрацює - вони тремтіли в очікуванні кривавої анархії, різанини, постапокаліпсису, але сцарь усе розрулив, от йому і слава!) Але при цьому в процесі обхарамився у штані. Глибинний нарот такого не пробачає... Плюс на міжнародній арені майже усі "другани" послали нах. Як тепер виглядатиме політика з Іраном та Казахстаном?
24.06.2023 23:46 Відповісти
24.06.2023 23:46 Відповісти
а есть нормальное видео сбития, а не только дым на горизонте и чей-то голос за кадром о том что сбили вертолет/самолет?
24.06.2023 22:49 Відповісти
24.06.2023 22:49 Відповісти
Польза нам тут пока одна. Хоть и не очень весомая. Запад лишний раз убедился в непредсказуемости касабов. Шутки в сторону тут! Пора либералам второхкать, что сегодня или завтра ЯО было бы не на контроле жёстком в рф. Пусть отбросят все сомнения. Уголовники и ЯО были сегодня рядом. В Борисоглебске кстати. А там было когда то сильно очень. Сегодня не знаю конечно. Переоценка должна пойти быстро теперь.
24.06.2023 22:50 Відповісти
24.06.2023 22:50 Відповісти
Сборище управляемых шестёрок.
24.06.2023 22:33 Відповісти
24.06.2023 22:33 Відповісти
От дебіли!!!
24.06.2023 22:36 Відповісти
24.06.2023 22:36 Відповісти
Тормоза…..
24.06.2023 22:37 Відповісти
24.06.2023 22:37 Відповісти
Прігожин, -це пітуха кусок...Набалаболив років так на 20-ть
24.06.2023 22:39 Відповісти
24.06.2023 22:39 Відповісти
Вааронєж пабамбілі, пара падамаам.
24.06.2023 22:40 Відповісти
24.06.2023 22:40 Відповісти
Да, россия полна идиотами.
Однако, произошел тот случай, показавший, что путин похож на царька николашку кровавого, который может лишь подло убивать и издавать пустые манифесты, лишь бы спасти шею от веревки.
Пригожин подтвердил, что рашка дырявая как сито.

Остановил Пригожина Запад, а не Лука, цена которому копейка сегодня.
Просто путин пообещал нажать кнопку до того как застрелится))
24.06.2023 22:41 Відповісти
24.06.2023 22:41 Відповісти
Вряд ли у него есть пистолет
24.06.2023 22:47 Відповісти
24.06.2023 22:47 Відповісти
https://topwar.ru/220130-oficialnyj-minsk-posle-peregovorov-s-prezidentom-belorussii-evgenij-prigozhin-ostanovil-dvizhenie-kolonn-chvk-vagner.html

Итого, атаман Пригожин со своими криптовласовцами:
-Сбил больше авиации, чем за весь контрнаступ удалось хинзирам, включая редкие машины. + Погибшие летчики и вроде как полицейские на каком то пункте пропуска.
-Парализовал логистику и управление на 2(минимум) суток;
-на это же время оттянул авиацию от фронта;
-дал нереальный буст морали хинзирам и их пропаганде;
-ударил по нашему международному имиджу и авторитету;
-ударил по планам в Африке (кто наймет нелояльное даже родине чвк?);
-ударил по своим же вагнерам, которые его не поддержали;
-с некоторой долей вероятности избавился от нелояльных себе командиров, тем самым убив грамотных офицеров;
-сжег нефтебазу;
- нарушил Уголовный кодекс РФ (на всякий случай напомню);
-Его криптовласовцы ворвались в свой мирный город на тяжелой военной технике и приготовились сражаться;
-Взяли в плен генералов МО.
То есть, на полном серьезе какой-то бывший урка может собрать вооруженные формирования и устроить рейд на столицу и при этом уйти на своих условиях через переговоры. Господа и товарищи, это уровень государственности африканского континента.

Навіть до дурних москалів щосб починає доходити.
Так що це зовсім не кінець історії.
24.06.2023 22:57 Відповісти
24.06.2023 22:57 Відповісти
вимагав шкуру оленовода і шерсть муму, а х...... таки обкакався і зник з Кремля, перенесе шатро Ставки до підворітні в пітері.
24.06.2023 22:41 Відповісти
24.06.2023 22:41 Відповісти
А так все добре починалося.
24.06.2023 22:41 Відповісти
24.06.2023 22:41 Відповісти
Одне пуйло обісралось і здриснуло з мацкви. Інше пуйло, по суті, злило всіх хто до нього приєднався.
Яка расія, такі і хеРої.
24.06.2023 22:42 Відповісти
24.06.2023 22:42 Відповісти
Опять "Буданга" не угадал
24.06.2023 22:42 Відповісти
24.06.2023 22:42 Відповісти
Не забігайте.
Ще нічого не закінчилося.

Найцікавіше - попереду.
24.06.2023 22:58 Відповісти
24.06.2023 22:58 Відповісти
Так, але не в цьому році.
24.06.2023 23:36 Відповісти
24.06.2023 23:36 Відповісти
Хто вам це казав? Цікаве ще буде ) Там брехун на брехуні, хто зна куди пішов Пригожин та що він там буде робити. У рашці за дитячий малюнок саджають, а тут знищення літака та 3 гелікоптера з льотчиками . Пригожин не ідіот все чудово розуміє, він знає що путін буде мститися
25.06.2023 02:10 Відповісти
25.06.2023 02:10 Відповісти
цирк на дроті закінчився, дроту не вистачило....
24.06.2023 22:45 Відповісти
24.06.2023 22:45 Відповісти
Привли, пливли, а на березі всрались (с)
24.06.2023 22:53 Відповісти
24.06.2023 22:53 Відповісти
Та просто його армія з 01.07 мала підпорядковуватися МО та його улюбленому шойгу, зі всіма африканськими підрозділами мабуть, статками з африканських копалень і т.ін. Він трохиналякав пуйло, силовиків, населення та й домовився у результаті нетривалого торгу. Повертається до своїх прямих обовʼязків -вбивати українців. А русні байдуже, для них лайно - божа роса.
24.06.2023 22:54 Відповісти
24.06.2023 22:54 Відповісти
АТО йому пробаче висловлювання . Ніт, Ірина,саме цікаве тільки починається
25.06.2023 02:12 Відповісти
25.06.2023 02:12 Відповісти
Заліся знов обісралось,тепер там немає навіть рабів!
Залишилось поголів'я СБС.
24.06.2023 22:54 Відповісти
24.06.2023 22:54 Відповісти
Це супер. Краще не могло бути. Тепер у них 2 голови.
24.06.2023 22:56 Відповісти
24.06.2023 22:56 Відповісти
Бачу багато хто НЕ зрозумів для чого насправді був цей спектакль.
Заходу чітко показали, що потрібно домовлятись з ****** за яким стоять різні друзі олігархи, або він допустить до влади та ЯО кончених ублюдків типу кухара та Кадирку.
Захід це зрозумів, подивимось на його дії, нічого хорошого цей недопутч не дав нам, а от ***** багато козирів підкинув.
А рожеві поні вже закінченням війни марили...
24.06.2023 22:59 Відповісти
24.06.2023 22:59 Відповісти
тупий і боягузливий шо пипец ти
25.06.2023 00:14 Відповісти
25.06.2023 00:14 Відповісти
Сцикуни безхребетні!
24.06.2023 23:00 Відповісти
24.06.2023 23:00 Відповісти
Петух он и в ЧВК петух. Прав был Саша Курара.
24.06.2023 23:35 Відповісти
24.06.2023 23:35 Відповісти
Од Варонєжа щось лишилося? Чи всьо?
24.06.2023 23:47 Відповісти
24.06.2023 23:47 Відповісти
...А я казав би, шановні колеги, не робити передчасних висновків на основі того, про що написюкали роZZ-змі. Бо кацапи брешуть, як дихають.
24.06.2023 23:58 Відповісти
24.06.2023 23:58 Відповісти
Теперь надо Пригожина трахнуть прилюдно кувалдой по голове . так как он предал своих товарищей по оружию... Закон един для всех ЗЕКОВ!!
25.06.2023 10:22 Відповісти
25.06.2023 10:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 